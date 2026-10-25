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Dove vedere Crystal Palace-Newcastle United in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Crystal Palace vs Newcastle United
Crystal Palace
Newcastle United
Premier League

Dove vedere la partita di Premier League tra Crystal Palace e Newcastle United: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Premier League - Game Week 8
Selhurst Park

Crystal Palace-Newcastle United è trasmessa in diretta su Sky Sport e NOW. Di seguito i dettagli per seguire il match in streaming e in televisione.

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Crystal Palace-Newcastle United: data e orario

Crystal Palace e Newcastle United si affrontano a Selhurst Park in una sfida di Premier League che arriva in un momento delicato per entrambe le squadre. Gli Eagles di Pierre Sage cercano continuità dopo un periodo altalenante, mentre i Magpies hanno bisogno di ritrovare solidità dopo alcune battute d'arresto recenti.

Il Crystal Palace arriva a questa partita con una settimana intensa alle spalle. Dopo la pesante sconfitta per 5-0 contro il Brighton in campionato, la squadra ha saputo reagire in Europa League, strappando un pareggio per 2-2 contro il Besiktas a Istanbul grazie alle reti di Yeremy Pino e Jean-Philippe Mateta, che hanno ribaltato il risultato nel secondo tempo prima che i turchi trovassero il pari.

Il Newcastle, dal canto suo, attraversa un periodo di transizione. La squadra guidata da Matthias Jaissle ha incassato sconfitte consecutive contro Aston Villa e Coventry City nelle ultime uscite di campionato, e la mancanza di continuità nei risultati pesa sulla classifica.

In casa Palace ci sono diverse assenze da gestire: Chadi Riad, Takehiro Tomiyasu, Joergen Strand Larsen e Quinten Timber sono tutti indisponibili. Newcastle risponde con le assenze di Ewen Jaouen, Valentino Livramento e Jacob Ramsey.

Selhurst Park si preannuncia un campo ostico per i Magpies, che devono invertire la rotta per non perdere ulteriore contatto con la parte alta della classifica. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Formazioni

Probabili formazioni Crystal Palace - Newcastle United

3-4-2-1
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
page.match.formation.title
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
4-2-3-1
W. BenitezW. BenitezC. RichardsC. RichardsJ. CanvotJ. CanvotA. DisasiA. DisasiT. MitchellT. MitchellA. WhartonA. Whartonteam-logoA. KhalailiD. KamadaD. KamadaY. PinoY. PinoD. McNeilD. McNeilE. NketiahE. NketiahL. HornicekL. HornicekL. MileyL. MileyS. BotmanS. BotmanL. HallL. HallM. ThiawM. ThiawH. BarnesH. BarnesJ. WillockJ. WillockN. GonzalezN. GonzalezJoelintonJoelintonJ. MurphyJ. MurphyY. WissaY. Wissa
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
3-4-2-1
Crystal Palace

Formazione titolare

Newcastle United

Allenatore

  • P. Sage
  • M. Jaissle

Pierre Sage dovrà fare a meno di Chadi Riad, Takehiro Tomiyasu, Joergen Strand Larsen e Quinten Timber, tutti indisponibili. Il probabile undici titolare degli Eagles prevede Benitez in porta, con Richards, Canvot, Disasi e Mitchell in difesa; Wharton e Khalaili a centrocampo con Kamada, Pino e McNeil sulla trequarti, e Nketiah come riferimento offensivo.

In casa Newcastle, Matthias Jaissle non potrà contare su Ewen Jaouen, Valentino Livramento e Jacob Ramsey. La formazione probabile dei Magpies vede Hornicek tra i pali, con Miley, Botman, Hall e Thiaw in difesa; Barnes, Willock, Gonzalez e Joelinton a centrocampo, con Murphy e Wissa a supporto dell'attacco.

Stato di forma

CRY

CRY - Forma

BRC
S0-2
NFO
V3-1
OL
S3-2
BHA
S5-0
BJK
D2-2
Gol segnato (subito)
7/13
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
NEW

NEW - Forma

MIL
V0-1
LEE
S4-1
HUL
V2-1
COV
S4-1
AVL
S0-1
Gol segnato (subito)
5/10
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Crystal Palace ha collezionato 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte nelle ultime cinque partite disputate tra tutte le competizioni. Il risultato più recente è il pareggio per 2-2 contro il Besiktas in Europa League, mentre la sconfitta più pesante resta il 5-0 subito contro il Brighton in campionato. Nelle cinque gare considerate, gli Eagles hanno segnato 8 gol e ne hanno incassati 10, con una sola vittoria ottenuta contro il Nottingham Forest per 3-1.

Il Newcastle ha ottenuto 2 vittorie e 3 sconfitte nelle ultime cinque uscite. I Magpies vengono da una sconfitta per 4-1 contro il Coventry City e hanno perso anche contro l'Aston Villa per 1-0. La vittoria più recente risale al 2-1 contro l'Hull City. Nelle cinque partite, la squadra di Jaissle ha segnato 6 gol e ne ha subiti 11.

Precedenti

Testa a testa

Crystal PalacePareggioNewcastle United
2
1
2
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
1
FIN
Premier League
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
2
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
FIN
Premier League
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
5
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
FIN
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
1
FIN
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
0
FIN
5Gol segnati9
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Nell'ultimo precedente diretto, disputato il 12 aprile 2026 in Premier League a Selhurst Park, il Crystal Palace si è imposto per 2-1 sul Newcastle United. Guardando agli ultimi cinque incontri tra le due squadre, il bilancio è favorevole al Crystal Palace con 3 vittorie contro 1 del Newcastle e 1 pareggio; tra i risultati più netti spicca il 5-0 inflitto dal Newcastle a St. James' Park nell'aprile 2025.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
S
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
V
V
V
S
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
7511235+1816
V
V
V
V
D
4
ChelseaChelseaCHE
84131715+213
S
V
V
S
D
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
V
S
V
D
V
6
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
V
V
D
V
S
7
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
S
D
V
D
D
8
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
724196+310
D
S
D
V
D
9
EvertonEvertonEVE
824289-110
S
S
D
V
D
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
83141216-410
D
S
V
S
V
11
Hull CityHull CityHUL
723287+19
S
D
S
D
D
12
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
8233810-29
V
V
D
S
D
13
FulhamFulhamFUL
8224810-28
V
V
S
D
D
14
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
72231014-48
S
S
V
S
D
15
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
D
D
D
S
D
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
S
V
D
S
V
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
7133913-46
V
S
S
D
D
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
D
S
S
S
V
19
Coventry CityCoventry CityCOV
8206615-96
S
S
V
V
S
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
S
S
S
S
D
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione


In Premier League, il Crystal Palace occupa attualmente la sedicesima posizione, mentre il Newcastle United si trova al quattordicesimo posto.


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