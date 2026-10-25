Premier League - Game Week 8 25 ott 2026 - 10:00 Selhurst Park

Crystal Palace-Newcastle United è trasmessa in diretta su Sky Sport e NOW. Di seguito i dettagli per seguire il match in streaming e in televisione.

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Crystal Palace-Newcastle United: data e orario

Crystal Palace e Newcastle United si affrontano a Selhurst Park in una sfida di Premier League che arriva in un momento delicato per entrambe le squadre. Gli Eagles di Pierre Sage cercano continuità dopo un periodo altalenante, mentre i Magpies hanno bisogno di ritrovare solidità dopo alcune battute d'arresto recenti.

Il Crystal Palace arriva a questa partita con una settimana intensa alle spalle. Dopo la pesante sconfitta per 5-0 contro il Brighton in campionato, la squadra ha saputo reagire in Europa League, strappando un pareggio per 2-2 contro il Besiktas a Istanbul grazie alle reti di Yeremy Pino e Jean-Philippe Mateta, che hanno ribaltato il risultato nel secondo tempo prima che i turchi trovassero il pari.

Il Newcastle, dal canto suo, attraversa un periodo di transizione. La squadra guidata da Matthias Jaissle ha incassato sconfitte consecutive contro Aston Villa e Coventry City nelle ultime uscite di campionato, e la mancanza di continuità nei risultati pesa sulla classifica.

In casa Palace ci sono diverse assenze da gestire: Chadi Riad, Takehiro Tomiyasu, Joergen Strand Larsen e Quinten Timber sono tutti indisponibili. Newcastle risponde con le assenze di Ewen Jaouen, Valentino Livramento e Jacob Ramsey.

Selhurst Park si preannuncia un campo ostico per i Magpies, che devono invertire la rotta per non perdere ulteriore contatto con la parte alta della classifica. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Formazioni

Pierre Sage dovrà fare a meno di Chadi Riad, Takehiro Tomiyasu, Joergen Strand Larsen e Quinten Timber, tutti indisponibili. Il probabile undici titolare degli Eagles prevede Benitez in porta, con Richards, Canvot, Disasi e Mitchell in difesa; Wharton e Khalaili a centrocampo con Kamada, Pino e McNeil sulla trequarti, e Nketiah come riferimento offensivo.

In casa Newcastle, Matthias Jaissle non potrà contare su Ewen Jaouen, Valentino Livramento e Jacob Ramsey. La formazione probabile dei Magpies vede Hornicek tra i pali, con Miley, Botman, Hall e Thiaw in difesa; Barnes, Willock, Gonzalez e Joelinton a centrocampo, con Murphy e Wissa a supporto dell'attacco.

Stato di forma

Il Crystal Palace ha collezionato 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte nelle ultime cinque partite disputate tra tutte le competizioni. Il risultato più recente è il pareggio per 2-2 contro il Besiktas in Europa League, mentre la sconfitta più pesante resta il 5-0 subito contro il Brighton in campionato. Nelle cinque gare considerate, gli Eagles hanno segnato 8 gol e ne hanno incassati 10, con una sola vittoria ottenuta contro il Nottingham Forest per 3-1.

Il Newcastle ha ottenuto 2 vittorie e 3 sconfitte nelle ultime cinque uscite. I Magpies vengono da una sconfitta per 4-1 contro il Coventry City e hanno perso anche contro l'Aston Villa per 1-0. La vittoria più recente risale al 2-1 contro l'Hull City. Nelle cinque partite, la squadra di Jaissle ha segnato 6 gol e ne ha subiti 11.

Precedenti

Nell'ultimo precedente diretto, disputato il 12 aprile 2026 in Premier League a Selhurst Park, il Crystal Palace si è imposto per 2-1 sul Newcastle United. Guardando agli ultimi cinque incontri tra le due squadre, il bilancio è favorevole al Crystal Palace con 3 vittorie contro 1 del Newcastle e 1 pareggio; tra i risultati più netti spicca il 5-0 inflitto dal Newcastle a St. James' Park nell'aprile 2025.

Classifica





In Premier League, il Crystal Palace occupa attualmente la sedicesima posizione, mentre il Newcastle United si trova al quattordicesimo posto.





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