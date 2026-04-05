Dove vedere Crystal Palace-Fiorentina in tv e streaming: canale, orario, formazioni

La Conference League entra nella sua fase decisiva. Tra le gare in programma in questo turno c’è anche il doppio confronto dei quarti di finale tra Crystal Palace e Fiorentina.

La formazione inglese è al suo primo quarto di finale in una competizione europea ma è una delle favorite alla vittoria finale. La Fiorentina è ormai una presenza fissa della Conference League, trofeo che però non è mai riuscita ad alzare al cielo nonostante le due finali disputate.

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Come guardare Crystal Palace-Fiorentina in diretta? Canale TV e diretta streaming

L'andata dei quarti di finale di Conference League tra Crystal Palace e Fiorentina sarà trasmesso da Sky sui canali Sky Sport Arena (20a) e Sky Sport (253). Sarà inoltre possibile vedere la partita in tv su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV.

Gli abbonati Sky potranno seguire il match in diretta streaming attraverso il servizio Sky Go. La partita sarà visibile in streaming anche su NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento.

Come guardare ovunque con una VPN

Crystal Palace-Fiorentina: ora di inizio

Conference League - Final Stage Selhurst Park

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La gara tra Crystal Palace e Fiorentina, valida per l'andata dei quarti di finale di Conference League, si gioca giovedì 9 aprile allo Selhurst Park Stadium di Londra. Il fischio d’inizio del match è previsto alle ore 21:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Crystal Palace - Fiorentina Probabile formazione Panchina Allenatore O. Glasner Probabile formazione Panchina Allenatore P. Vanoli

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Notizie sul Crystal Palace

Il Crystal Palace dovrebbe scendere in campo con la formazione tipo: la formazione viola dovrà stare particolarmente attenta a Ismaila Sarr, già a quota 5 goal nella competizioe.

Notizie sulla Fiorentina

In casa Fiorentina la preoccupazione principale è legata alle condizioni di Kean, uscito con qualche noia fisica nel match contro il Verona: il centravanti italano dovrebbe recuperare, in caso contrario è pronto Piccoli.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Benítez; Richards, Lacroix, Canvot; Johnson, Hughes, Lerma, Mitchell; Sarr, Guessand; Larsen. All. Glasner.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Fabbian, Fagioli, Ndour; Harrison, Kean, Fazzini. All. Vanoli.

Forma

Una vittoria a un pareggio in Premier League nelle ultime due gare prima della sosta per il Crystal Palace, che sembra ormai aver superato il momento più complicato e si trova adesso al quattordicesimo posto in classifica in campionato.

Vittoria preziosissima in chiave salvezza quella ottenuta dalla Fiorentina contro il Verona: la formazione viola è in striscia di risultati utili in campionato da quattro turni (due vittorie e due pareggi)

Partite tra le due squadre

Il quarto di finale d'andata di Conference League sarà il primo match tra le due formazioni: Crystal Palace e Fiorentina non si sono mai incontrate in gare ufficiali.

Classifica

Il Crystal Palace è quattordicesimo in classifica con 39 punti, mentre la Fiorentina è quindicesima con 32 punti conquistati.