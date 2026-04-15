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Michael Di Chiaro

Dove vedere Cremonese-Torino in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Serie A
Cremonese vs Torino
Cremonese
Torino

Cremonese e Torino si affrontano in occasione della giornata numero 33 del campionato di Serie A: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

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La Cremonese affronta il Torino nel lunch match della giornata numero 33 del campionato di Serie A.

I grigiorossi, reduci da due sconfitte consecutive contro Bologna e Cagliari, vanno alla ricerca di pesanti punti salvezza ospitando i granata che, invece, navigano in acque decisamente più tranquille: nell'ultimo turno la squadra di D'Aversa ha piegato il Verona 2-1.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Cremonese-Torino in diretta? Canale TV e diretta streaming

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La partita tra Cremonese e Torino verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

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Cremonese crest
Cremonese
CRE
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Torino
TOR

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Per vedere Cremonese-Torino in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Cremonese-Torino: ora di inizio

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Serie A - Serie A
Stadio Giovanni Zini

La gara fra Cremonese e Torino, valida per la giornata numero 33 del campionato di Serie A Enilive, si giocherà domenica 19 aprile, allo stadio 'Zini' di Cremona, con fischio d’inizio ore 12.30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Cremonese - Torino

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Giampaolo

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • R. D'Aversa

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Notizie sulla Cremonese

Da verificare le condizioni di Thorsby. Maleh sconterà l’ultima giornata di squalifica. In attacco Okereke può affiancare Bonazzoli. In mezzo al campo Bondo si candida per una maglia al fianco di Grassi, così come Floriani Mussolini punta ad un posto da titolare sulla destra.

Notizie sul Torino

Simeone e Adams compongono il tandem offensivo con Vlasic tra le linee. Al centro della difesa occasione per Ebosse, chiamato a sopperire alla squalifica di Ismajli.

Probabili formazioni Cremonese-Torino

CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani, Grassi, Bondo, Vandeputte; Okereke, Bonazzoli. All. Giampaolo

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Maripan, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams. All. D’Aversa

Forma

CRE
-Forma

Goal segnato (subito)
5/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

TOR
-Forma

Goal segnato (subito)
10/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Partite tra le due squadre

CRE

Ultime 5 partite

TOR

1

Vittoria

2

Pareggi

2

Vittorie

5

Goal segnati

8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Classifica

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