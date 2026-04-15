Dove vedere Cremonese-Torino in tv e streaming: canale, orario, formazioni

La Cremonese affronta il Torino nel lunch match della giornata numero 33 del campionato di Serie A.
I grigiorossi, reduci da due sconfitte consecutive contro Bologna e Cagliari, vanno alla ricerca di pesanti punti salvezza ospitando i granata che, invece, navigano in acque decisamente più tranquille: nell'ultimo turno la squadra di D'Aversa ha piegato il Verona 2-1.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Cremonese-Torino in diretta? Canale TV e diretta streaming
La partita tra Cremonese e Torino verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.
Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Per vedere Cremonese-Torino in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.
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Cremonese-Torino: ora di inizio
La gara fra Cremonese e Torino, valida per la giornata numero 33 del campionato di Serie A Enilive, si giocherà domenica 19 aprile, allo stadio 'Zini' di Cremona, con fischio d’inizio ore 12.30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Notizie sulla Cremonese
Da verificare le condizioni di Thorsby. Maleh sconterà l’ultima giornata di squalifica. In attacco Okereke può affiancare Bonazzoli. In mezzo al campo Bondo si candida per una maglia al fianco di Grassi, così come Floriani Mussolini punta ad un posto da titolare sulla destra.
Notizie sul Torino
Simeone e Adams compongono il tandem offensivo con Vlasic tra le linee. Al centro della difesa occasione per Ebosse, chiamato a sopperire alla squalifica di Ismajli.
Probabili formazioni Cremonese-Torino
CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani, Grassi, Bondo, Vandeputte; Okereke, Bonazzoli. All. Giampaolo
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Maripan, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams. All. D’Aversa