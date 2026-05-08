Dove vedere Cremonese-Pisa in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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La 36ª giornata di Serie A propone allo stadio 'Zini' una delicatissima sfida salvezza tra Cremonese e Pisa.
I grigiorossi sono obbligati a vincere per continuare a sperare e sfruttare un eventuale passo falso del Lecce, attualmente quart'ultimo a +4 sulla squadra di Giampaolo.
La formazione toscana è invece già matematicamente retrocessa con tre turni d'anticipo proprio in seguito alla sconfitta contro il Lecce nell'ultima giornata.
Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Cremonese-Pisa in diretta streaming e il canale TV della partita.
Come guardare Cremonese-Pisa in diretta? Canale TV e diretta streaming
Cremonese-Pisa si può vedere in esclusiva da DAZN, disponibile via app o sito ufficiale del servizio.
Gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' possono comunque seguire la gara tra Cremonese e Pisa anche su DAZN 1, ovvero il canale numero 214 del satellite.
Il match tra le due squadre non è disponibile in chiaro e gratis.
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Cremonese-Pisa: ora di inizio
Notizie su Cremonese-Pisa e formazioni
CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto, Pezzella; Floriani, Grassi, Maleh, Zerbin; Bonazzoli, Sanabria. All. Giampaolo
PISA (3-5-2): Semper; Bozhinov, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Angori; Moreo, Stojilkovic. All. Hijlemark