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Lelio Donato

Dove vedere Cremonese-Pisa in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Serie A
Cremonese vs Pisa
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Pisa

La Cremonese si gioca le residue speranze di salvezza contro il Pisa già retrocesso: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in TV e diretta streaming.

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La 36ª giornata di Serie A propone allo stadio 'Zini' una delicatissima sfida salvezza tra Cremonese e Pisa.

I grigiorossi sono obbligati a vincere per continuare a sperare e sfruttare un eventuale passo falso del Lecce, attualmente quart'ultimo a +4 sulla squadra di Giampaolo.

La formazione toscana è invece già matematicamente retrocessa con tre turni d'anticipo proprio in seguito alla sconfitta contro il Lecce nell'ultima giornata.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Cremonese-Pisa in diretta streaming e il canale TV della partita.

Come guardare Cremonese-Pisa in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Cremonese crest
Cremonese
CRE
Pisa crest
Pisa
PIS

Cremonese-Pisa si può vedere in esclusiva da DAZN, disponibile via app o sito ufficiale del servizio.

Gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' possono comunque seguire la gara tra Cremonese e Pisa anche su DAZN 1, ovvero il canale numero 214 del satellite.

Il match tra le due squadre non è disponibile in chiaro e gratis.

Come guardarla ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Cremonese-Pisa con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Cremonese-Pisa: ora di inizio

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Serie A - Serie A
Stadio Giovanni Zini

Notizie su Cremonese-Pisa e formazioni

Probabili formazioni Cremonese - Pisa

CremoneseHome team crest

4-4-2

Formazione

3-5-2

Home team crestPIS
1
E. Audero
3
G. Pezzella
24
F. Terracciano
15
M. Bianchetti
5
S. Luperto
29
Y. Maleh
22
R. Floriani Mussolini
7
A. Zerbin
33
A. Grassi
99
A. Sanabria
90
F. Bonazzoli
1
A. Semper
4
A. Caracciolo
2
R. Bozhinov
5
S. Canestrelli
21
I. Vural
20
M. Aebischer
14
E. Akinsanmiro
7
M. Leris
3
S. Angori
81
F. Stojilkovic
32
S. Moreo

3-5-2

PISAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Giampaolo

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • O. Hiljemark

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto, Pezzella; Floriani, Grassi, Maleh, Zerbin; Bonazzoli, Sanabria. All. Giampaolo

PISA (3-5-2): Semper; Bozhinov, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Angori; Moreo, Stojilkovic. All. Hijlemark

Forma di Cremonese e Pisa

CRE
-Forma

Goal segnato (subito)
2/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

PIS
-Forma

Goal segnato (subito)
2/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Precedenti tra le due squadre

CRE

Ultime 5 partite

PIS

1

Vittoria

1

Pareggio

3

Vittorie

4

Goal segnati

7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Classifica

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