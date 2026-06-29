La partita tra Costa d'Avorio e Norvegia è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovate i dettagli per seguire il match in streaming.

Come vedere Costa d'Avorio-Norvegia con una VPN

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Costa d'Avorio-Norvegia: data e orario

Costa d'Avorio e Norvegia si sfidano al Dallas Stadium di Arlington nei sedicesimi di finale dei Mondiali FIFA 2026, in un confronto tra due squadre che hanno convinto nel girone e arrivano alla fase a eliminazione diretta con ambizioni concrete.

Gli Elefanti di Emerse Fae hanno chiuso secondi nel Girone E, distinguendosi per un dato storico: sono stati la seconda nazionale africana di sempre ad aprire le marcature in tutte e tre le partite del girone. Una vittoria di misura sull'Ecuador, la sconfitta nel finale contro la Germania e il 2-0 sul Curaçao — con una doppietta dell'ex Arsenal Nicolas Pepé — hanno tracciato il percorso ivoriano fino a questa fase.

Dall'altra parte, la Norvegia di Ståle Solbakken ha portato spettacolo puro: quindici gol in tre partite, una media di cinque a match. Il 4-1 subito dalla Francia nell'ultima giornata è arrivato con un ampio turn-over, con Erling Haaland e Martin Ødegaard inizialmente in panchina. Lo stesso Haaland ha difeso pubblicamente la scelta del tecnico, sostenendo che il risultato non sarebbe cambiato.

Sul piano individuale, la sfida offre un duello intrigante sulle fasce: Yan Diomande, il diciottenne talento del Lipsia nel mirino di diversi top club europei, si troverà di fronte al compagno di club Antonio Nusa, già ribattezzato da alcuni come il "Neymar norvegese". Il loro confronto diretto potrebbe rivelarsi determinante.

Haaland arriva a questa partita con quattro gol già segnati nel torneo. Fermarlo sarà il compito principale della difesa ivoriana, con Odilon Kossounou e Ousmane Diomande chiamati a limitarne l'impatto. Il centrocampista dell'Arsenal Ødegaard sarà il principale fornitore di palloni per il bomber del Manchester City.

I vincitori di questa sfida affronteranno Brasile o Giappone nel turno successivo. La posta in palio è alta, il palcoscenico è quello dei Mondiali: di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Formazioni

Per la Costa d'Avorio, il commissario tecnico Emerse Fae non registra infortuni né squalifiche nel gruppo. Il probabile undici titolare vede Yahia Fofana in porta; Ousmane Diomande, Odilon Kossounou, Guela Doue e Ghislain Konan in difesa; Ibrahim Sangaré, Christ Inao Oulai e Franck Kessié a centrocampo; Amad Diallo, Nicolas Pepé e Yan Diomande nel tridente offensivo.

La Norvegia di Ståle Solbakken non presenta indisponibili dichiarati. La formazione attesa vede Nyland tra i pali; Ajer, Heggem, Møller Wolfe in difesa con Aursnes; Berg e Berge in mezzo al campo; Nusa, Haaland, Ødegaard e Sørloth nel reparto avanzato. Ulteriori aggiornamenti sulle formazioni saranno disponibili in avvicinamento al fischio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

La Costa d'Avorio arriva a questa sfida con quattro vittorie nelle ultime cinque partite, con una sola sconfitta. L'ultimo risultato è il 2-0 sul Curaçao nel Girone E, con Pepé autore di entrambe le reti. In precedenza, gli Elefanti avevano perso 2-1 contro la Germania e battuto l'Ecuador 1-0 ai Mondiali, oltre a vincere 2-1 contro la Francia e 1-0 contro la Scozia nelle amichevoli pre-torneo. Il bilancio nelle cinque gare è di 4 vittorie e 1 sconfitta.

La Norvegia ha vinto tre delle ultime cinque partite, pareggiandone una e perdendone una. L'ultima uscita è stata il 4-1 contro la Francia, con Solbakken che ha ampiamente ruotato la rosa. Prima di quella sconfitta, i norvegesi avevano battuto il Senegal 3-2 e l'Iraq 4-1 nel girone. Le amichevoli pre-torneo avevano portato un pareggio 1-1 con il Marocco e una vittoria 3-1 sulla Svezia. Nelle cinque gare, la Norvegia ha segnato 12 gol e ne ha subiti 9.

Precedenti

Classifica





La Costa d'Avorio ha chiuso seconda nel Girone E dei Mondiali, mentre la Norvegia ha terminato al secondo posto nel Girone I.





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