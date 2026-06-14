La partita tra Costa d'Avorio ed Ecuador è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovi il dettaglio del canale e il link per accedere alla copertura in live streaming.

Come vedere Costa d'Avorio-Ecuador con una VPN

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Costa d'Avorio-Ecuador: data e orario

La Costa d'Avorio apre la propria avventura al Mondiale 2026 contro l'Ecuador nel Girone E, con la sfida in programma al Philadelphia Stadium di Philadelphia.

Gli Elefanti di Emerse Fae arrivano a questa gara con tre vittorie nelle ultime quattro uscite, reduci da un successo amichevole contro la Francia che ha confermato la crescita del gruppo. Yan Diomande e Amad Diallo sono tra i nomi più attesi, con il potenziale per affermarsi come protagonisti del torneo.

L'Ecuador, guidato da Sebastian Beccacece, ha concluso le qualificazioni sudamericane al secondo posto, perdendo soltanto due partite in tutto il percorso. La difesa è stata il pilastro della squadra: cinque reti subite in diciotto gare di qualificazione raccontano una solidità difficile da ignorare.

In attacco, il peso dell'Ecuador ricade su Enner Valencia, capitano e riferimento offensivo. A centrocampo, Moises Caicedo del Chelsea e Piero Hincapie dell'Arsenal portano esperienza internazionale e qualità tecnica a un gruppo che si presenta a Philadelphia con ambizioni concrete.

Il Girone E riserva sfide impegnative per entrambe le squadre, con la Germania che attende più avanti. Un risultato positivo in questo esordio potrebbe risultare determinante per il cammino verso la fase a eliminazione diretta.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Il commissario tecnico della Costa d'Avorio, Emerse Fae, dovrebbe schierare Yahia Fofana in porta, con una difesa composta da Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan e Guela Doue. A centrocampo spazio a Franck Kessie, Ibrahim Sangare e Seko Fofana, mentre Amad Diallo, Yan Diomande ed Evann Guessand agiranno nel reparto offensivo. Non si registrano infortuni o squalifiche nel gruppo ivoriano.

In casa Ecuador, Sebastian Beccacece si affida a Hernan Galindez tra i pali. La difesa a quattro prevede Pervis Estupinan, Piero Hincapie, Joel Ordonez e Willian Pacho. Pedro Vite, Alan Minda e Gonzalo Plata supporteranno Moises Caicedo in mediana, con John Yeboah ed Enner Valencia a guidare l'attacco. Anche per la Tri non si segnalano assenze per infortuni o squalifiche.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche 21 E. N'Dicka Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

La Costa d'Avorio presenta un bilancio di quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite. La sconfitta è arrivata contro l'Egitto in Coppa d'Africa per 3-2, mentre il successo più recente è stato il 2-1 contro la Francia in amichevole il 4 giugno 2026. Gli Elefanti hanno anche trionfato per 4-0 sulla Repubblica di Corea e per 3-0 sul Burkina Faso, segnando complessivamente dieci reti in questo parziale.

L'Ecuador arriva alla gara con tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque uscite. La vittoria più recente è il 3-0 sul Guatemala del 7 giugno 2026, preceduta dal successo per 2-1 contro l'Arabia Saudita. La Tri ha pareggiato per 1-1 sia contro l'Olanda che contro il Marocco, mostrando una solidità difensiva costante in questo periodo di preparazione.

Precedenti

I dati sugli scontri diretti tra Costa d'Avorio ed Ecuador non sono disponibili per le ultime cinque partite. Non è possibile fornire un bilancio storico recente tra le due nazionali sulla base delle informazioni a disposizione.

Classifica





Nel Mondiali - Girone E, la Costa d'Avorio occupa attualmente la quarta posizione, mentre l'Ecuador è seconda in classifica.





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