Colombia vs RD Congo è trasmessa in diretta da DAZN. Di seguito trovi il canale TV e le opzioni di live streaming disponibili.

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Colombia-RD Congo: data e orario

La Colombia affronta la Repubblica Democratica del Congo nella seconda giornata del Girone K della Coppa del Mondo 2026, con calcio d'inizio fissato per le 02:00 GMT del 24 giugno allo Guadalajara Stadium di Zapopan, in Messico.

I Cafeteros arrivano all'appuntamento forti di tre punti guadagnati con una vittoria convincente per 3-1 sull'Uzbekistan nella gara inaugurale. Daniel Muñoz, Luis Díaz e Jaminton Campaz hanno firmato i gol che hanno proiettato la squadra di Néstor Lorenzo in cima al girone, con James Rodríguez a dettare i tempi di gioco nel ruolo di trequartista.

I Leopardi della RD Congo, dal canto loro, hanno strappato un pareggio storico per 1-1 contro il Portogallo a Houston, con Yoane Wissa autore del gol del pari nel finale del primo tempo. Sébastien Desabre ha costruito una squadra solida e difficile da battere, capace di resistere alle pressioni europee con disciplina tattica e fisicità.

Per la Colombia, una seconda vittoria consecutiva varrebbe la qualificazione anticipata agli ottavi di finale, con un turno ancora da giocare. Per la RD Congo, invece, i tre punti significherebbero il sorpasso in classifica e il controllo del proprio destino nel girone.

Le implicazioni di questa sfida sono dunque enormi per entrambe le nazionali. Di seguito tutte le informazioni su come seguire Colombia vs RD Congo in TV e in live streaming.

Formazioni

Néstor Lorenzo può sorridere: la Colombia non ha registrato infortuni né squalifiche dopo il successo per 3-1 sull'Uzbekistan. Il tecnico argentino dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con Camilo Vargas in porta, Davinson Sánchez e Jhon Lucumí al centro della difesa, Johan Mojica e Daniel Muñoz sulle fasce. Jefferson Lerma e Gustavo Puerta agiranno in mediana, con James Rodríguez sulla trequarti a supporto di Jhon Arias, Luis Díaz e Luis Suárez.

Sébastien Desabre non ha defezioni da segnalare, ma dovrà gestire la stanchezza accumulata dai suoi dopo l'intensa prestazione difensiva contro il Portogallo. Il probabile undici prevede Lionel Mpasi-Nzau tra i pali, una linea a tre con Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi e Chancel Mbemba — il capitano, diffidato dopo il giallo rimediato alla prima giornata — con Aaron Wan-Bissaka e Arthur Masuaku come quinti di centrocampo. Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe e Noah Sadiki comporranno il centrocampo, mentre Yoane Wissa e Cédric Bakambu guideranno l'attacco.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

La Colombia ha ottenuto tre vittorie, nessun pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L'esordio mondiale contro l'Uzbekistan, vinto per 3-1, è il risultato più recente, preceduto da successi in amichevole contro la Giordania (2-0) e il Costarica (3-1). Le due sconfitte sono arrivate contro la Francia (1-3) e la Croazia (1-2) a marzo. In cinque partite i Cafeteros hanno segnato 8 gol e ne hanno subiti 7, con un attacco prolifico ma una fase difensiva che ha mostrato qualche crepa.

La RD Congo ha collezionato due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il pareggio per 1-1 contro il Portogallo ai Mondiali è il risultato più recente. Prima di questo, i Leopardi avevano perso 2-1 contro il Cile in amichevole e pareggiano 0-0 con la Danimarca a giugno. Tra i risultati positivi figurano la vittoria per 1-0 sulla Giamaica nelle qualificazioni mondiali e il 2-0 sulle Bermuda. Nelle ultime cinque partite la squadra di Desabre ha segnato 5 gol e ne ha incassati 4.

Precedenti

Non sono disponibili precedenti tra Colombia e Repubblica Democratica del Congo nel dataset attuale. Quella di Zapopan sarà la prima sfida tra le due nazionali nella storia della Coppa del Mondo.

Classifica





Nel Girone K dei Mondiali 2026, la Colombia occupa attualmente il primo posto, mentre la RD Congo è seconda.





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