Le opzioni per seguire la partita in diretta TV e in live streaming sono riportate di seguito.

Come vedere Colombia-Repubblica Democratica del Congo con una VPN

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Colombia-Repubblica Democratica del Congo: data e orario

La Colombia sfida la Repubblica Democratica del Congo nella Giornata 2 del Girone K della Coppa del Mondo 2026, allo Guadalajara Stadium di Zapopan, Messico. La posta in gioco è altissima: una vittoria per i Cafeteros varrebbe la quasi-certezza della qualificazione con un turno d'anticipo.

Néstor Lorenzo porta a Guadalajara una squadra in fiducia dopo il 3-1 rifilato all'Uzbekistan all'Estadio Azteca nella gara inaugurale. Daniel Muñoz ha aperto le marcature con una volée al volo, Luis Díaz ha ristabilito il vantaggio dopo il momentaneo pareggio degli avversari, e il subentrato Jaminton Campaz ha chiuso i conti nel recupero. Un'esibizione di calcio verticale e cinico che ha confermato la Colombia come una delle squadre più pericolose del torneo.

La Repubblica Democratica del Congo, dal canto suo, ha dimostrato carattere e organizzazione tattica già alla prima uscita. I Leopardi hanno incassato il gol di João Neves nei primissimi minuti contro il Portogallo a Houston, ma hanno saputo reagire e pareggiare con Yoane Wissa poco prima dell'intervallo, strappando un punto prezioso contro una delle favorite del torneo.

Sébastien Desabre può contare su un blocco difensivo solido e su una minaccia in contropiede reale. Wissa e Cédric Bakambu davanti sono capaci di punire qualsiasi squadra che conceda spazio in transizione, e la Colombia con i terzini alti è un invito a farlo.

In classifica, la Colombia guida il Girone K a tre punti, mentre la Repubblica Democratica del Congo occupa il secondo posto con un punto, a pari merito con il Portogallo. Per entrambe le nazionali, il risultato di questa sera ridisegnerà completamente lo scenario del girone in vista dell'ultima giornata.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Colombia vs RD Congo in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Néstor Lorenzo non ha problemi di infortuni né di squalifiche in vista di questa partita. La Colombia dovrebbe scendere in campo con il consueto 4-2-3-1: Camilo Vargas tra i pali, difesa a quattro composta da Johan Mojica, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí e Daniel Muñoz. Jefferson Lerma e Gustavo Puerta agiranno in mediana, con James Rodríguez nel ruolo di trequartista affiancato da Jhon Arias e Luis Díaz. Luis Suárez guiderà l'attacco.

Anche Sébastien Desabre non registra assenti per infortuni o squalifiche. Il probabile undici della Repubblica Democratica del Congo prevede un 5-3-2 con Lionel Mpasi-Nzau in porta e una linea difensiva a cinque formata da Aaron Wan-Bissaka, Steve Kapuadi, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba e Arthur Masuaku. Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe e Noah Sadiki comporranno il trio di centrocampo, mentre Yoane Wissa e Cédric Bakambu agiranno in coppia davanti. Eventuali aggiornamenti saranno aggiunti in avvicinamento al fischio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

La Colombia ha vinto tre delle ultime cinque partite, perdendone due e non pareggiandone nessuna. Il risultato più recente è il 3-1 alla Coppa del Mondo contro l'Uzbekistan il 18 giugno, preceduto da vittorie in amichevole contro la Giordania (2-0) e il Costarica (3-1). Le due sconfitte sono arrivate contro la Francia (3-1) e la Croazia (2-1) a marzo. In cinque partite, i Cafeteros hanno segnato 10 gol e ne hanno subiti sette.

La Repubblica Democratica del Congo ha collezionato due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è l'1-1 alla Coppa del Mondo contro il Portogallo il 17 giugno, dopo la sconfitta per 2-1 in amichevole contro il Cile il 9 giugno. Sul versante positivo, i Leopardi hanno battuto la Giamaica 1-0 nelle qualificazioni mondiali e le Bermuda 2-0 in amichevole, tenendo anche la Danimarca sullo 0-0 a inizio giugno. Nelle cinque partite considerate, la RD Congo ha segnato cinque gol e ne ha subiti quattro.

Precedenti

Classifica





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