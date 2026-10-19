Serie C - Game Week 10 19 ott 2026 - 14:30

La partita tra Cittadella e Arzignano Valchiampo sarà trasmessa in diretta. Di seguito i canali e le piattaforme disponibili per seguire il match.

Come vedere Cittadella-Arzignano Valchiampo con una VPN

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Cittadella-Arzignano Valchiampo: data e orario

Cittadella e Arzignano Valchiampo si affrontano in Serie C in una sfida che mette di fronte la capolista del girone e una squadra che occupa la parte alta della classifica.

Il Cittadella arriva a questo appuntamento in buona forma, reduce da una vittoria esterna contro il Novara per 2-0 nella giornata più recente. I granata hanno mostrato solidità nelle ultime settimane, anche se la sconfitta interna contro l'AlbinoLeffe ha interrotto una striscia positiva.

L'Arzignano Valchiampo, dal canto suo, sta attraversando un momento di fiducia. Il successo per 2-1 contro la Juventus Next Gen nell'ultima uscita conferma la continuità di rendimento dei giallocelesti, che nelle ultime cinque gare hanno raccolto risultati di rilievo.

Le due squadre si conoscono bene: i precedenti recenti hanno regalato partite equilibrate e combattute, con entrambe le formazioni capaci di imporsi l'una sull'altra in contesti diversi.

La posta in palio è concreta: punti pesanti per consolidare o migliorare la propria posizione in classifica nel girone A di Serie C.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda il Cittadella, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni: eventuali aggiornamenti saranno aggiunti con l'avvicinarsi del calcio d'inizio.

Sulla sponda dell'Arzignano Valchiampo la situazione è analoga: non si dispone di dati certi su indisponibili o convocati. Le notizie sulle squadre verranno aggiornate non appena disponibili.

Stato di forma

Il Cittadella presenta un ruolino di quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie C. I granata hanno battuto il Novara per 2-0 nell'ultima giornata e in precedenza avevano superato il Lecco con un netto 3-0. L'unica battuta d'arresto è arrivata contro l'AlbinoLeffe, sconfitta per 2-1. Complessivamente la squadra ha segnato sei reti e ne ha subite tre in questo periodo.

L'Arzignano Valchiampo mostra un rendimento ancora più continuo: quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite. I giallocelesti hanno vinto 2-1 contro la Juventus Next Gen nell'ultimo turno e in precedenza avevano espugnato il campo dell'AC Carpi per 3-0. Il pareggio per 2-2 contro la Pergolettese rappresenta l'unico punto perso nel periodo. La squadra ha realizzato nove gol subendone sei.

Precedenti

Nei tre precedenti recenti tra le due formazioni il bilancio è in perfetto equilibrio. L'incontro più recente, disputato nel maggio 2026, si è concluso sul 2-2 al termine di una gara combattuta. In precedenza l'Arzignano Valchiampo aveva vinto per 1-0 in casa propria, mentre il Cittadella si era imposto con lo stesso punteggio nel match casalingo del novembre 2025. La serie racconta di una rivalità diretta in cui nessuna delle due squadre ha saputo prendere il sopravvento in modo netto.

Classifica





Nel girone A di Serie C il Cittadella occupa la prima posizione, mentre l'Arzignano Valchiampo si trova al quinto posto: un confronto tra la squadra al comando e un inseguitore che punta a ridurre il distacco.





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