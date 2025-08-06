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Claudio D'Amato

Dove vedere Chelsea-Milan in diretta tv e streaming?

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Canale tv e diretta streaming di Chelsea-Milan, amichevole di lusso che vedrà i rossoneri opposti alla squadra di Enzo Maresca.

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Dopo il tour tra Asia e Pacifico, il Milan si divide in Inghilterra per proseguire la preparazione al 2025/2026.

La squadra di Massimiliano Allegri, Oltremanica, dopo il Leeds se la vedrà contro una rivale di enorme valore e prestigio: il Chelsea di Enzo Maresca, capace di mettere in bacheca Conference League e Mondiale per Club al primo anno sulla panchina dei Blues.

Per chi è interessato a seguire e puntare sulla partita Chelsea-Milan, è utile sapere che alcuni operatori offrono bonus di benvenuto per le scommesse. Come bet365 i cui nuovi utenti possono digitare un codice bonus bet365 alla registrazione facoltativamente.

Di seguito tutte le info su Chelsea-Milan, comprese quelle relative a canale tv e copertura streaming dell'amichevole estiva.

Dove vedere Chelsea-Milan in diretta: canale tv e streaming

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Chelsea-Milan sarà visibile in diretta tv scaricando l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzando: console PlayStation e XBox, dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast o il TIMVISION Box. In streaming, invece, il match sarà disponibile sul sito di DAZN o scaricando l'app su dispositivi mobili.

L'amichevole tra londinesi e Diavolo sarà inoltre trasmessa in differita su NOVE (e in streaming su NOVE.tv) sempre domenica 10 agosto, ma alle ore 21:30.

Chi presenterà e racconterà Chelsea-Milan:

  • Telecronista e seconda voce DAZN: non ancora comunicato

Chelsea-Milan: data e orario del fischio d'inizio

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Chi trasmette Chelsea-Milan in diretta TV e in streaming?

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Chelsea-Milan: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Formazioni Chelsea - Milan

ChelseaHome team crest

4-2-3-1

Formazione

3-4-2-1

Home team crestMIL
1
R. Sanchez
3
M. Cucurella
4
T. Adarabioyo
23
T. Chalobah
24
R. James
8
E. Fernandez
10
C. Palmer
7
P. Neto
25
M. Caicedo
11
J. Gittens
20
J. Pedro
16
M. Maignan
24
F. Terracciano
23
F. Tomori
39
A. Coubis
80
Y. Musah
19
Y. Fofana
56
A. Saelemaekers
8
R. Loftus-Cheek
33
D. Bartesaghi
4
S. Ricci
10
R. Leao

3-4-2-1

MILAway team crest

CHE
-Formazione

Panchina

MIL
-Formazione

Panchina

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Come stanno Chelsea e Milan

Il Milan, con le amichevoli giocate all'estero, sta mettendo benzina nelle gambe utile a presentarsi nelle migliori condizioni possibili all'esordio in gare ufficiali: il 17 agosto si fa già sul serio, col preliminare di Coppa Italia previsto a San Siro contro il Bari.

Per il Chelsea campione del mondo, invece, rinnovate ambizioni sulla scia di un altro mercato super in termini di investimenti con l'obiettivo di confermare la crescita esponenziale mostrata nel 2024/2025.

Ultimi risultati

CHE
-Forma

Goal segnato (subito)
13/2
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

MIL
-Forma

Goal segnato (subito)
16/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Precedenti

CHE

Ultime 5 partite

MIL

3

Vittorie

2

Pareggi

0

Vittorie

11

Goal segnati

1
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Classifica

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