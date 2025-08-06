Dove vedere Chelsea-Milan in diretta tv e streaming?

Dopo il tour tra Asia e Pacifico, il Milan si divide in Inghilterra per proseguire la preparazione al 2025/2026.

La squadra di Massimiliano Allegri, Oltremanica, dopo il Leeds se la vedrà contro una rivale di enorme valore e prestigio: il Chelsea di Enzo Maresca, capace di mettere in bacheca Conference League e Mondiale per Club al primo anno sulla panchina dei Blues.

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Di seguito tutte le info su Chelsea-Milan, comprese quelle relative a canale tv e copertura streaming dell'amichevole estiva.

Dove vedere Chelsea-Milan in diretta: canale tv e streaming

Chelsea-Milan sarà visibile in diretta tv scaricando l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzando: console PlayStation e XBox, dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast o il TIMVISION Box. In streaming, invece, il match sarà disponibile sul sito di DAZN o scaricando l'app su dispositivi mobili.

L'amichevole tra londinesi e Diavolo sarà inoltre trasmessa in differita su NOVE (e in streaming su NOVE.tv) sempre domenica 10 agosto, ma alle ore 21:30.

Chi presenterà e racconterà Chelsea-Milan:

Telecronista e seconda voce DAZN: non ancora comunicato

Chelsea-Milan: data e orario del fischio d'inizio

Chi trasmette Chelsea-Milan in diretta TV e in streaming?

Chelsea-Milan: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Come stanno Chelsea e Milan

Il Milan, con le amichevoli giocate all'estero, sta mettendo benzina nelle gambe utile a presentarsi nelle migliori condizioni possibili all'esordio in gare ufficiali: il 17 agosto si fa già sul serio, col preliminare di Coppa Italia previsto a San Siro contro il Bari.

Per il Chelsea campione del mondo, invece, rinnovate ambizioni sulla scia di un altro mercato super in termini di investimenti con l'obiettivo di confermare la crescita esponenziale mostrata nel 2024/2025.

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