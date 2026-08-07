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Simone Giromini

Dove vedere Chelsea-Milan in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Dove vedere l'amichevole tra Chelsea e Milan: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Chelsea-Milan è trasmessa in diretta TV e in live streaming in Italia. Di seguito trovi i canali e le piattaforme disponibili per seguire la partita.

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Chelsea-Milan: sabato 8 agosto ore 14

Chelsea e Milan si affrontano in un'amichevole estiva, con i Blues di Xabi Alonso che continuano la preparazione alla nuova stagione di Premier League e i rossoneri che affinano la condizione in vista della ripresa della Serie A.

Il Chelsea arriva a questa sfida dopo un'estate di grandi cambiamenti. Xabi Alonso ha preso le redini della squadra dopo una deludente stagione conclusa al decimo posto, avviando un importante processo di rinnovamento della rosa. Tra le ultime operazioni di mercato spicca l'arrivo di Danny Welbeck dal Brighton, attaccante trentacinquenne che porta esperienza al reparto offensivo.

La squadra londinese ha alternato luci e ombre nel ritiro estivo: una vittoria convincente contro il Western Sydney Wanderers è stata seguita da due sconfitte consecutive contro Tottenham e Juventus. Alonso sta ancora cercando gli equilibri giusti, e questa partita rappresenta un'ulteriore occasione per testare le proprie idee di gioco.

Il Milan si presenta all'appuntamento con un precampionato altrettanto discontinuo. I rossoneri hanno pareggiato con Celtic e poi con l'Inter nel derby di preparazione, senza riuscire ancora a trovare continuità di rendimento. La sfida contro il Chelsea offrirà indicazioni utili sulla direzione tecnica del club.

Per seguire la partita in diretta, di seguito trovi tutte le informazioni su dove vederla in TV e in live streaming.

Stato di forma

CHE

CHE - Forma

TOT
V2-1
SUN
S2-1
WES
V6-4
TOT
S1-2
JUV
S0-1
Gol segnato (subito)
10/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
MIL

MIL - Forma

ATA
S2-3
GEN
V1-2
CGL
S1-2
CEL
D2-2
INT
D1-1
Gol segnato (subito)
8/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5

Il Chelsea arriva a questa sfida con un bilancio di una vittoria e due sconfitte nelle ultime tre gare di preparazione estiva. I Blues hanno battuto il Western Sydney Wanderers per 6-4, prima di cedere al Tottenham per 2-1 e alla Juventus per 0-1.

Il Milan dal canto suo ha pareggiato entrambe le amichevoli estive: i rossoneri hanno impattato 1-1 con l'Inter nella più recente e 2-2 con il Celtic in precedenza.

Precedenti

Testa a testa

ChelseaPareggioMilan
4
1
0
Amichevoli dei club
Chelsea badge
Chelsea
CHE
4
Milan badge
Milan
MIL
1
FIN
Champions League
Milan badge
Milan
MIL
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
FIN
Champions League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
3
Milan badge
Milan
MIL
0
FIN
Amichevoli dei club
Chelsea badge
Chelsea
CHE
5
Milan badge
Milan
MIL
0
FIN
Champions League
Milan badge
Milan
MIL
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
FIN
15Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'agosto 2025, quando il Chelsea si impose per 4-1 in amichevole. Nei cinque incontri più recenti, i Blues hanno nettamente dominato il bilancio: tre vittorie contro nessuna del Milan, con un pareggio. Nelle due sfide di Champions League del 2022, il Chelsea vinse entrambe le gare, 3-0 in casa e 2-0 a San Siro.


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