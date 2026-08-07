Dove vedere Chelsea-Milan in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Amichevoli dei club - Game Week 1 8 ago 2026 - 08:00

Chelsea-Milan è trasmessa in diretta TV e in live streaming in Italia. Di seguito trovi i canali e le piattaforme disponibili per seguire la partita.

Come vedere Chelsea-Milan con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Chelsea-Milan: sabato 8 agosto ore 14

Chelsea e Milan si affrontano in un'amichevole estiva, con i Blues di Xabi Alonso che continuano la preparazione alla nuova stagione di Premier League e i rossoneri che affinano la condizione in vista della ripresa della Serie A.

Il Chelsea arriva a questa sfida dopo un'estate di grandi cambiamenti. Xabi Alonso ha preso le redini della squadra dopo una deludente stagione conclusa al decimo posto, avviando un importante processo di rinnovamento della rosa. Tra le ultime operazioni di mercato spicca l'arrivo di Danny Welbeck dal Brighton, attaccante trentacinquenne che porta esperienza al reparto offensivo.

La squadra londinese ha alternato luci e ombre nel ritiro estivo: una vittoria convincente contro il Western Sydney Wanderers è stata seguita da due sconfitte consecutive contro Tottenham e Juventus. Alonso sta ancora cercando gli equilibri giusti, e questa partita rappresenta un'ulteriore occasione per testare le proprie idee di gioco.

Il Milan si presenta all'appuntamento con un precampionato altrettanto discontinuo. I rossoneri hanno pareggiato con Celtic e poi con l'Inter nel derby di preparazione, senza riuscire ancora a trovare continuità di rendimento. La sfida contro il Chelsea offrirà indicazioni utili sulla direzione tecnica del club.

Per seguire la partita in diretta, di seguito trovi tutte le informazioni su dove vederla in TV e in live streaming.

Stato di forma

Il Chelsea arriva a questa sfida con un bilancio di una vittoria e due sconfitte nelle ultime tre gare di preparazione estiva. I Blues hanno battuto il Western Sydney Wanderers per 6-4, prima di cedere al Tottenham per 2-1 e alla Juventus per 0-1.

Il Milan dal canto suo ha pareggiato entrambe le amichevoli estive: i rossoneri hanno impattato 1-1 con l'Inter nella più recente e 2-2 con il Celtic in precedenza.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'agosto 2025, quando il Chelsea si impose per 4-1 in amichevole. Nei cinque incontri più recenti, i Blues hanno nettamente dominato il bilancio: tre vittorie contro nessuna del Milan, con un pareggio. Nelle due sfide di Champions League del 2022, il Chelsea vinse entrambe le gare, 3-0 in casa e 2-0 a San Siro.





Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.



Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.







