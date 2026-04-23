Dove vedere Chelsea-Leeds di FA Cup in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Penultimo atto dalla FA Cup 2025/2026, con Chelsea e Leeds protagoniste in una delle due semifinali (l'altra è Manchester City-Southampton).

Il Chelsea torna in campo dopo l'esonero di Rosenior: i Blues sono reduci da cinque sconfitte consecutive appesantite dal clamoroso score di zero goal fatti. In panchina andrà il tecnico nominato ad interim: Calum McFarlane, il quale siederà in panchina fino al termine della stagione. Il Leeds, invece, occupa il 16° posto e conserva un rassicurante +9 sul Tottenham nonostante gli Spurs abbiano disputato una partita in meno

Di seguito tutte le info sul match, comprese quelle riguardanti formazioni, canale tv e copertura streaming.

Come guardare Chelsea-Leeds di FA Cup in diretta? Canale TV e diretta streaming

La semifinale di FA Cup tra Chelsea e Leeds sarà visibile in tv tramite DAZN e in co-esclusiva - in diretta streaming - sui canali Warner Bros. Discovery (ovvero HBO Max e discovery+).

Il match, sempre in streaming, sarà inoltre visibile sul sito di DAZN, scaricando l'app su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Chelsea-Leeds: ora di inizio

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Chelsea-Leeds di FA Cup si gioca domenica 26 aprile, alle 16.00 italiane, al Wembley Stadium di Londra.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Chelsea - Leeds United Probabile formazione Panchina Allenatore C. McFarlane Probabile formazione Panchina Allenatore D. Farke

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Probabili formazioni Chelsea-Leeds di FA Cup

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Neto, Palmer, Garnacho; Pedro.

SOUTHAMPTON (3-4-2-1): Durlow; Justin, Bijol, Struijk; Bogle, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson; Aaronson, Okafor; Calvert-Lewin.

Forma

Partite tra le due squadre