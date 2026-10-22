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Dove vedere Celtic-Celta Vigo in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Celtic vs Celta Vigo
Celtic
Celta Vigo
Europa League

Dove vedere la partita di Europa League tra Celtic e Celta Vigo: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Europa League - Game Week 3
Celtic Park

Celtic vs Celta Vigo è disponibile in diretta su NOW e Sky Sport. Le opzioni per seguire la partita sono indicate di seguito.

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Celtic-Celta Vigo: data e orario

Il Celtic ospita il Celta Vigo al Celtic Park di Glasgow in una sfida di Europa League che conta per entrambe le squadre in questa fase della competizione.

Martin O'Neill guida i padroni di casa in un momento di forma altalenante in Europa. I biancoverdi arrivano a questa partita dopo una sconfitta per 4-1 contro il Benfica nell'ultimo turno di Europa League, un risultato che ha lasciato il segno, anche se la pesante vittoria per 7-1 contro il Heart of Midlothian in campionato ha restituito fiducia all'ambiente.

Il Celta Vigo di Claudio Giraldez ha vissuto una settimana positiva: i galiziani hanno battuto il Deportivo Alavés per 2-1 in Liga prima di questo impegno europeo. In Europa, però, la strada è stata in salita, con sconfitte contro Juventus e Omonia Nicosia che hanno complicato il cammino della squadra.

In classifica, entrambe le squadre si trovano nella parte bassa della graduatoria di Europa League, il che rende questo scontro diretto particolarmente importante per le ambizioni europee di entrambi i club.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Celtic - Celta Vigo

Allenatore

  • M. O'Neill

Il Celtic è allenato da Martin O'Neill. Al momento non sono disponibili informazioni dettagliate sulle probabili formazioni, sugli infortunati o sui giocatori squalificati: eventuali aggiornamenti saranno aggiunti in prossimità del calcio d'inizio.

Il Celta Vigo risponde agli ordini di Claudio Giraldez. Anche per la squadra ospite non sono ancora disponibili notizie certe sulle condizioni della rosa o su possibili assenze: ulteriori dettagli verranno comunicati nelle ore precedenti alla gara.

Stato di forma

CEL

CEL - Forma

FTC
S1-3
RAN
S0-1
MOT
V0-2
BEN
S4-1
HEA
V7-1
Gol segnato (subito)
11/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
CEL

CEL - Forma

OMO
S1-0
SAN
V5-0
ELC
D0-0
JUV
S1-2
ALA
V2-1
Gol segnato (subito)
8/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il Celtic ha raccolto due vittorie, nessun pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato la sconfitta per 4-1 contro il Benfica in Europa League, mentre in precedenza i biancoverdi avevano battuto il Motherwell per 2-0 in campionato. Da segnalare anche la pesante vittoria per 7-1 contro il Heart of Midlothian, ottenuta il 18 ottobre. Tre sconfitte nelle ultime cinque gare europee e di campionato evidenziano un periodo di discontinuità per la squadra di O'Neill.

Il Celta Vigo ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. I galiziani arrivano da una vittoria per 2-1 contro il Deportivo Alavés in Liga, dopo il pareggio a reti bianche contro l'Elche e la sconfitta per 1-2 contro la Juventus in Europa League. La vittoria per 5-0 contro il Racing Santander rimane il risultato più convincente del periodo. In Europa la squadra ha perso entrambe le partite disputate.

Precedenti

Testa a testa

CelticPareggioCelta Vigo
1
0
1
Europa League
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
2
Celtic badge
Celtic
CEL
1
FIN
Europa League
Celtic badge
Celtic
CEL
1
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
0
FIN
2Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal1/2
Entrambe le squadre hanno segnato1/2

I precedenti tra Celtic e Celta Vigo sono limitati a due sfide di Europa League risalenti alla stagione 2002-03. Nell'incontro più recente, il Celta Vigo si impose per 2-1 in casa il 12 dicembre 2002, mentre all'andata il Celtic aveva vinto per 1-0 al Celtic Park il 28 novembre 2002. Il bilancio complessivo è di una vittoria per parte nelle due sfide registrate.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
V
V
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
V
V
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
V
V
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
V
V
5
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
220051+46
V
V
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
V
V
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
V
V
8
LioneLioneOL
220053+26
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
V
V
10
Olympiacos PireoOlympiacos PireoOLY
220031+26
V
V
11
Sparta PragaSparta PragaSPP
211052+34
D
V
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
D
V
13
RennesRennesREN
211021+14
V
D
14
Dinamo ZagabriaDinamo ZagabriaDZG
211010+14
V
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
S
V
16
MilanMilanMIL
210142+23
V
S
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
V
S
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
S
V
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
S
V
20
AlkmaarAlkmaarAZ
21012203
V
S
21
SalisburgoSalisburgoSAL
210114-33
S
V
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
D
S
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
D
S
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
S
D
24
LevskiLevskiLES
201112-11
D
S
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
S
D
27
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
201116-51
D
S
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
S
S
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
S
S
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
S
S
31
MarsigliaMarsigliaOM
200215-40
S
S
31
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
200215-40
S
S
33
CelticCelticCEL
200227-50
S
S
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
S
S
35
NK CeljeNK CeljeCEL
200205-50
S
S
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
S
S
Qualificato agli ottavi di finale


In Europa League, il Celtic occupa la 33ª posizione, mentre il Celta Vigo si trova al 28º posto. Entrambe le squadre sono nella parte bassa della classifica generale della competizione.


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