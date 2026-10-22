Europa League - Game Week 3 22 ott 2026 - 15:00 Celtic Park

Celtic vs Celta Vigo è disponibile in diretta su NOW e Sky Sport. Le opzioni per seguire la partita sono indicate di seguito.

Come vedere Celtic-Celta Vigo con una VPN

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Celtic-Celta Vigo: data e orario

Il Celtic ospita il Celta Vigo al Celtic Park di Glasgow in una sfida di Europa League che conta per entrambe le squadre in questa fase della competizione.

Martin O'Neill guida i padroni di casa in un momento di forma altalenante in Europa. I biancoverdi arrivano a questa partita dopo una sconfitta per 4-1 contro il Benfica nell'ultimo turno di Europa League, un risultato che ha lasciato il segno, anche se la pesante vittoria per 7-1 contro il Heart of Midlothian in campionato ha restituito fiducia all'ambiente.

Il Celta Vigo di Claudio Giraldez ha vissuto una settimana positiva: i galiziani hanno battuto il Deportivo Alavés per 2-1 in Liga prima di questo impegno europeo. In Europa, però, la strada è stata in salita, con sconfitte contro Juventus e Omonia Nicosia che hanno complicato il cammino della squadra.

In classifica, entrambe le squadre si trovano nella parte bassa della graduatoria di Europa League, il che rende questo scontro diretto particolarmente importante per le ambizioni europee di entrambi i club.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Il Celtic è allenato da Martin O'Neill. Al momento non sono disponibili informazioni dettagliate sulle probabili formazioni, sugli infortunati o sui giocatori squalificati: eventuali aggiornamenti saranno aggiunti in prossimità del calcio d'inizio.

Il Celta Vigo risponde agli ordini di Claudio Giraldez. Anche per la squadra ospite non sono ancora disponibili notizie certe sulle condizioni della rosa o su possibili assenze: ulteriori dettagli verranno comunicati nelle ore precedenti alla gara.

Stato di forma

Il Celtic ha raccolto due vittorie, nessun pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato la sconfitta per 4-1 contro il Benfica in Europa League, mentre in precedenza i biancoverdi avevano battuto il Motherwell per 2-0 in campionato. Da segnalare anche la pesante vittoria per 7-1 contro il Heart of Midlothian, ottenuta il 18 ottobre. Tre sconfitte nelle ultime cinque gare europee e di campionato evidenziano un periodo di discontinuità per la squadra di O'Neill.

Il Celta Vigo ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. I galiziani arrivano da una vittoria per 2-1 contro il Deportivo Alavés in Liga, dopo il pareggio a reti bianche contro l'Elche e la sconfitta per 1-2 contro la Juventus in Europa League. La vittoria per 5-0 contro il Racing Santander rimane il risultato più convincente del periodo. In Europa la squadra ha perso entrambe le partite disputate.

Precedenti

I precedenti tra Celtic e Celta Vigo sono limitati a due sfide di Europa League risalenti alla stagione 2002-03. Nell'incontro più recente, il Celta Vigo si impose per 2-1 in casa il 12 dicembre 2002, mentre all'andata il Celtic aveva vinto per 1-0 al Celtic Park il 28 novembre 2002. Il bilancio complessivo è di una vittoria per parte nelle due sfide registrate.

Classifica





In Europa League, il Celtic occupa la 33ª posizione, mentre il Celta Vigo si trova al 28º posto. Entrambe le squadre sono nella parte bassa della classifica generale della competizione.





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