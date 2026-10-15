Europa League - Game Week 2 15 ott 2026 - 15:00 Abanca Balaidos

La partita è disponibile in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per accedere alla copertura in diretta.

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Celta Vigo-Juventus: data e orario

La Juventus fa visita al Celta Vigo all'Abanca Balaídos di Vigo nella seconda giornata della fase a gironi di Europa League. I bianconeri arrivano in Galizia da primi in classifica nella competizione, con l'obiettivo di consolidare una posizione di forza già costruita nelle prime settimane del torneo.

Luciano Spalletti guida una squadra che ha dominato all'esordio europeo, travolgendo il NEC Nijmegen per 5-0. In campionato, però, il percorso è stato più accidentato: il pareggio per 1-1 contro il Cagliari nell'ultimo turno di Serie A ha lasciato strascichi, con Spalletti espulso a fine partita dopo un acceso confronto con il tecnico avversario Fabio Pisacane.

Il Celta di Claudio Giraldez arriva a questo appuntamento con un avvio europeo da dimenticare, reduce dalla sconfitta per 1-0 contro l'Omonia Nicosia alla prima giornata. In LaLiga i risultati sono stati alterni: un netto 5-0 al Racing Santander ha mostrato le potenzialità della squadra, ma il pareggio a reti inviolate con l'Elche nell'ultimo turno conferma una certa discontinuità.

Sullo sfondo della trasferta bianconera pesa anche la vicenda legale con Cristiano Ronaldo: la disputa sulle retribuzioni non versate è approdata in Cassazione, un capitolo ancora aperto che il club vorrebbe chiudere il prima possibile. Intanto, sul mercato, la Juventus segue con attenzione Pierre-Emile Hojbjerg, che il Marsiglia potrebbe cedere nella sessione invernale per far fronte a difficoltà finanziarie.

Per il Celta questa è un'occasione da non sprecare: giocare in casa contro la capolista del torneo, con il pubblico dell'Abanca Balaídos alle spalle, può trasformare una serata difficile in qualcosa di memorabile. Il capitano Iago Aspas ha già evocato il 4-0 inflitto alla Juventus proprio a Vigo nel 2000, chiedendo ai compagni di ritrovare quello spirito.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Formazioni

Claudio Giraldez non ha ancora comunicato la formazione probabile del Celta Vigo per questa sfida. Non sono disponibili al momento informazioni su infortuni o squalifiche in casa galiziana; eventuali aggiornamenti saranno resi noti nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Anche Luciano Spalletti non ha ancora reso nota la probabile formazione della Juventus. Non risultano assenze confermate tra i bianconeri in questa fase, ma la situazione della rosa verrà aggiornata non appena disponibili ulteriori notizie.

Stato di forma

Il Celta Vigo ha ottenuto nelle ultime cinque partite un bilancio di una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. L'ultimo risultato è il pareggio per 0-0 con l'Elche in LaLiga, preceduto dal netto 5-0 rifilato al Racing Santander. In Europa, la sconfitta per 1-0 contro l'Omonia Nicosia pesa sul percorso dei galiziani. Complessivamente, il Celta ha segnato sette gol e ne ha subiti tre in questo arco di tempo.

La Juventus ha collezionato due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. L'ultimo risultato è il pareggio per 1-1 con il Cagliari in Serie A, mentre spiccano il 2-0 all'Atalanta e il 5-0 al NEC Nijmegen in Europa League. Una sconfitta per 3-2 contro il Sassuolo e un ko in amichevole contro la Cremonese completano il quadro. In totale, i bianconeri hanno segnato nove reti e ne hanno incassate cinque.

Precedenti

I precedenti tra le due squadre si limitano a due sfide di Europa League risalenti al marzo 2000. Nella gara di ritorno, il Celta Vigo si impose per 4-0 proprio all'Abanca Balaídos; all'andata, invece, la Juventus aveva vinto 1-0 in casa. Con oltre venticinque anni di distanza da quegli incontri, i precedenti offrono poco più di una curiosità storica.

Classifica





In Europa League, la Juventus occupa la prima posizione della classifica generale, mentre il Celta Vigo si trova al 25° posto: un divario che rende i bianconeri netti favoriti sulla carta, ma che allo stesso tempo libera i galiziani da ogni pressione, permettendo loro di scendere in campo senza nulla da perdere.





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