Coppa del Mondo - Mondiali - Girone B BC Place Vancouver

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Come vedere Canada-Qatar con una VPN

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Canada-Qatar: data e orario

Il Canada ospita il Qatar al BC Place di Vancouver nella seconda giornata del Gruppo B della Coppa del Mondo 2026. Per i padroni di casa, si tratta di un appuntamento da non fallire davanti al proprio pubblico, in un girone che si preannuncia più equilibrato del previsto.

Jesse Marsch ha guidato il Canada a un pareggio per 1-1 contro la Bosnia ed Erzegovina all'esordio, un risultato che lascia la nazionale nordamericana al secondo posto nel girone. La presenza di Alphonso Davies, rientrato da un lungo infortunio, e la qualità di Jonathan David della Juventus rendono il Canada una squadra capace di fare male a chiunque.

Il Qatar, invece, ha strappato un pareggio drammatico contro la Svizzera, segnando all'ultimo minuto con Boualem Khoukhi per il definitivo 1-1. Julen Lopetegui sa bene che la sua squadra ha bisogno di punti: i Maroon sono terzi nel girone e non possono permettersi un altro passo falso.

L'ex tecnico di Real Madrid e Siviglia si affida alla fantasia di Akram Afif e al fiuto del gol di Almoez Ali, il capocannoniere di tutti i tempi della nazionale qatariota. La partita contro la Svizzera ha però confermato alcune fragilità difensive che il Canada cercherà di sfruttare.

Entrambe le squadre arrivano a Vancouver con un punto in tasca e la consapevolezza che una sconfitta complicherebbe seriamente il cammino verso gli ottavi. Per il Qatar, reduce da una campagna mondiale 2022 da dimenticare come prima nazione ospitante a perdere tutte e tre le partite della fase a gironi, questa è l'occasione per dimostrare di meritare il palcoscenico mondiale.

Per sapere come seguire la partita in diretta TV o in live streaming, continua a leggere.

Formazioni

Il Canada è guidato da Jesse Marsch, ma al momento non sono disponibili informazioni confermate su infortuni o squalifiche in vista di questa partita. Non è stata ancora resa nota la formazione titolare probabile. Ulteriori aggiornamenti saranno aggiunti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Anche il Qatar di Julen Lopetegui non ha ancora fornito dati ufficiali su infortuni o squalifiche. Un undici titolare probabile non è stato ancora comunicato. Le notizie sulle squadre saranno aggiornate non appena disponibili.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Il Canada ha collezionato un solo successo nelle ultime cinque partite, registrando un bilancio di 1 vittoria e 4 pareggi senza alcuna sconfitta. L'unico successo è arrivato per 2-0 contro l'Uzbekistan in amichevole. La formazione di Marsch ha poi pareggiato 1-1 contro la Bosnia ed Erzegovina all'esordio mondiale, replicando il risultato di 1-1 ottenuto contro l'Irlanda pochi giorni prima. I canadesi non hanno perso nessuna delle ultime cinque gare, ma faticano a vincere: tre dei quattro pareggi sono terminati con un solo gol di scarto o in parità.

Il Qatar presenta un andamento più discontinuo: nelle ultime cinque uscite ha ottenuto due pareggi e tre sconfitte, segnando appena tre gol e subendone sei. Il pareggio per 1-1 contro la Svizzera è il risultato più recente, arrivato grazie a un gol al 94'. Prima di quel risultato, la squadra di Lopetegui aveva perso 3-0 contro la Tunisia nella FIFA Arab Cup e 1-0 contro l'Irlanda in amichevole. Il Qatar non vince da oltre sei mesi.

Precedenti

CAN Ultima partita QAT 1 Vittoria 0 Pareggi 0 Vittorie Qatar 0 - 2 Canada 2 Goal segnati 0 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 0/1

L'unico precedente disponibile tra le due nazionali risale al 23 settembre 2022, quando il Canada si impose per 2-0 in un'amichevole giocata in Qatar. Quella rimane l'unica sfida registrata tra le due squadre, con il Canada che si porta avanti nei precedenti diretti.

Classifica





Nel Girone B dei Mondiali 2026, il Canada occupa attualmente la seconda posizione, mentre il Qatar è terzo dopo la prima giornata di gare.





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