Coppa del Mondo - Mondiali - Girone B BC Place Vancouver

Canada vs Qatar è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovi il canale TV e l'opzione di live streaming disponibile per questa partita.

Come vedere Canada-Qatar con una VPN

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Canada-Qatar: data e orario

Canada e Qatar si affrontano al BC Place di Vancouver nella seconda giornata del Gruppo B della Coppa del Mondo 2026. Entrambe le squadre arrivano all'appuntamento dopo aver pareggiato all'esordio, rendendo questa gara determinante per le ambizioni di qualificazione di entrambe le nazionali.

Il Canada di Jesse Marsch ha aperto il proprio Mondiale con un pareggio per 1-1 contro la Bosnia ed Erzegovina a Toronto. Cyle Larin, partito dalla panchina, ha silenziato i critici segnando il gol del pareggio davanti a oltre 43.000 tifosi. Ora i padroni di casa cercano la prima vittoria in un Mondiale maschile disputato in casa propria.

Jonathan David, attaccante della Juventus, è il grande atteso. Rimasto a secco all'esordio, l'ex Lille porta sulle spalle il peso delle aspettative offensive canadesi. Accanto a lui, Tajon Buchanan e Ismael Kone garantiscono dinamismo e qualità sulla trequarti.

Il Qatar di Julen Lopetegui ha strappato un pareggio rocambolesco contro la Svizzera, segnando al 94° minuto per chiudere sull'1-1. I Maroon, guidati dal talento di Akram Afif, vogliono dimostrare di aver superato il trauma del 2022, quando furono la prima nazione ospitante a perdere tutte e tre le partite della fase a gironi.

Lopetegui, ex commissario tecnico della Spagna e allenatore del Siviglia e del Real Madrid, ha costruito una squadra più solida e organizzata rispetto all'edizione precedente. Il Qatar sa che una sconfitta qui complicherebbe seriamente il cammino verso gli ottavi di finale.

Dopo la prima giornata, una vittoria per una delle due squadre potrebbe cambiare radicalmente gli equilibri del girone B.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Canada vs Qatar in TV e in live streaming.

Formazioni

Jesse Marsch si affida a un undici collaudato: in porta Maxime Crepeau, con una difesa a quattro composta da Derek Cornelius, Luc De Fougerolles, Richie Laryea e Alistair Johnston. A centrocampo spazio a Tajon Buchanan, Ismael Kone, Stephen Eustaquio e Ali Ahmed, mentre Jonathan David e Cyle Larin guidano l'attacco. Non risultano infortuni né squalifiche nel gruppo canadese in vista di questa partita.

Julen Lopetegui risponde con Mahmud Abunada tra i pali e una linea difensiva formata da Boualem Khoukhi, Pedro Miguel, Ayoub Al Oui e Homam Elamin. In mediana agiranno Jassem Gaber, Issa Laye e Ahmed Fathi, con Akram Afif, Yusuf Abdurisag ed Edmilson Junior a supporto dell'attacco. Anche per il Qatar non si segnalano indisponibili o diffidati.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Il Canada arriva a questa partita con un bilancio di una vittoria, tre pareggi e nessuna sconfitta nelle ultime cinque uscite. I padroni di casa hanno segnato 6 gol e ne hanno subiti 4 in questo periodo. L'unico successo è arrivato contro l'Uzbekistan per 2-0 in amichevole, mentre l'esordio mondiale contro la Bosnia si è concluso 1-1. Il Canada non perde da cinque partite consecutive.

Il Qatar ha ottenuto un pareggio, due sconfitte e due ulteriori pareggi nelle ultime cinque gare. I Maroon hanno segnato 3 gol e ne hanno incassati 5. Il punto più recente è arrivato con l'1-1 contro la Svizzera ai Mondiali, ma la squadra ha perso contro l'Irlanda (1-0) e subito una pesante sconfitta per 3-0 contro la Tunisia nella FIFA Arab Cup a dicembre 2025.

Precedenti

CAN Ultima partita QAT 1 Vittoria 0 Pareggi 0 Vittorie Qatar 0 - 2 Canada 2 Goal segnati 0 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 0/1

L'unico precedente tra Canada e Qatar nei dati disponibili risale al 23 settembre 2022, quando i canadesi si imposero per 2-0 in un'amichevole disputata in Qatar. Si tratta dell'unico incontro registrato tra le due nazionali, con il Canada che ha vinto quell'unica sfida diretta.

Classifica





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