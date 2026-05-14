Dove vedere Cagliari-Torino in tv e streaming: canale, orario, formazioni

La penultima giornata della Serie A mette in palio punti pesantissimi nella corsa salvezza. Domenica 17 maggio alle 20.45 il Cagliari ospiterà il Torino alla Unipol Domus in una sfida che potrebbe consegnare ai rossoblù la permanenza matematica in Serie A.
Alla squadra di Pisacane basterebbe infatti anche un solo punto per allontanare definitivamente l’incubo retrocessione. Un’occasione importante per i sardi, che tra le squadre ancora coinvolte nella lotta salvezza avranno il vantaggio di giocare in casa contro un Torino ormai senza particolari obiettivi di classifica.
La gara si disputerà in contemporanea con le altre sfide decisive per la salvezza: Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese. Anche eventuali passi falsi di Lecce o Cremonese potrebbero permettere al pubblico rossoblù di festeggiare la permanenza in Serie A già domenica sera.
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Il match tra le due squadre non è disponibile in chiaro e gratis.
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Cagliari-Torino: ora di inizio
Notizie su Cagliari, Torino e probabili formazioni
PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-TORINO
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Rodriguez, Dossena; Palestra, Adopo, Gaetano, Folorunsho, Obert; Esposito, Mendy. All. Pisacane
TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Coco, Ebosse; Lazaro, Ilkhan, Casadei, Vlasic, Obrador; Simeone, Njie. All. D’Aversa