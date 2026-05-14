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Alessandro De Felice

Dove vedere Cagliari-Torino in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Cagliari vs Torino

Ultima gara casalinga di questa Serie A per il Cagliari, che ospita il Torino alla Unipol Domus: le formazioni e dove vedere il match in diretta tv e in streaming.

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La penultima giornata della Serie A mette in palio punti pesantissimi nella corsa salvezza. Domenica 17 maggio alle 20.45 il Cagliari ospiterà il Torino alla Unipol Domus in una sfida che potrebbe consegnare ai rossoblù la permanenza matematica in Serie A.

Alla squadra di Pisacane basterebbe infatti anche un solo punto per allontanare definitivamente l’incubo retrocessione. Un’occasione importante per i sardi, che tra le squadre ancora coinvolte nella lotta salvezza avranno il vantaggio di giocare in casa contro un Torino ormai senza particolari obiettivi di classifica.

La gara si disputerà in contemporanea con le altre sfide decisive per la salvezza: Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese. Anche eventuali passi falsi di Lecce o Cremonese potrebbero permettere al pubblico rossoblù di festeggiare la permanenza in Serie A già domenica sera.

Come guardare Cagliari-Torino in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Cagliari-Torino si può vedere in esclusiva da DAZN, disponibile via app o sito ufficiale del servizio.

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Cagliari
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TOR

Gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' possono comunque seguire la gara tra Cagliari e Torino anche su DAZN 1, ovvero il canale numero 214 del satellite.

Il match tra le due squadre non è disponibile in chiaro e gratis.

Come guardarla ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Cagliari-Torino con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Cagliari-Torino: ora di inizio

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Serie A - Serie A
Unipol Domus

Notizie su Cagliari, Torino e probabili formazioni

Probabili formazioni Cagliari - Torino

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • F. Pisacane

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • R. D'Aversa

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-TORINO

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Rodriguez, Dossena; Palestra, Adopo, Gaetano, Folorunsho, Obert; Esposito, Mendy. All. Pisacane

TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Coco, Ebosse; Lazaro, Ilkhan, Casadei, Vlasic, Obrador; Simeone, Njie. All. D’Aversa

Forma di Cagliari e Torino

CGL
-Forma

Goal segnato (subito)
4/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

TOR
-Forma

Goal segnato (subito)
6/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Precedenti tra le due squadre

CGL

Ultime 5 partite

TOR

2

Vittorie

1

Pareggio

2

Vittorie

6

Goal segnati

7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Classifica

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