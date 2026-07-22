Cagliari-Sampdoria sarà trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovate i dettagli per seguire la partita in live streaming.

Come vedere Cagliari-Sampdoria con una VPN

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Cagliari-Sampdoria: giovedì 23 luglio ore 17

Il Cagliari e la Sampdoria si sfidano in un'amichevole estiva, un appuntamento che serve a entrambe le squadre per mettere minuti nelle gambe e affinare la condizione fisica in vista della stagione che verrà.

I rossoblù arrivano a questo test con il morale alto dopo una chiusura di campionato convincente in Serie A, mentre i blucerchiati stanno costruendo la loro preparazione a un'altra stagione in Serie B.

Per il Cagliari, la finestra estiva porta con sé anche qualche aggiornamento di mercato: Andrea Belotti non farà parte del progetto tecnico della prossima stagione. L'accordo per il rinnovo era stato trovato, ma le visite mediche hanno bloccato tutto.

La Sampdoria, dal canto suo, vuole ritrovare continuità dopo un finale di stagione altalenante in cadetteria, con risultati alterni tra vittorie e sconfitte pesanti.

Un'amichevole, dunque, ma non priva di interesse: due club con storia e tradizione che si ritrovano di fronte in un momento delicato della loro rispettiva preparazione estiva.

Per chi vuole seguire la partita, di seguito trovate tutte le informazioni su come vedere Cagliari-Sampdoria in diretta TV e in live streaming.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 6 gennaio 2022, quando il Cagliari espugnò Marassi per 2-1 in Serie A. Guardando agli ultimi cinque incontri in campionato, il Cagliari ha vinto tre volte contro una vittoria della Sampdoria, con un pareggio a completare il quadro. I rossoblù hanno segnato otto gol in questi cinque confronti, mentre i blucerchiati ne hanno realizzati sette.





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Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.



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