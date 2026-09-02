Dove vedere Cagliari-Hellas Verona in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Coppa Italia - 1/16 3 set 2026 - 15:00

Cagliari-Hellas Verona sarà trasmessa in diretta su Italia 1. La partita è visibile anche in live streaming su Mediaset Infinity, senza necessità di abbonamento.

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Cagliari-Hellas Verona: giovedì 3 agosto ore 21

Il Cagliari ospita l'Hellas Verona in Coppa Italia, con i rossoblù che cercano continuità dopo un avvio di stagione che ha già regalato segnali incoraggianti in campionato.

Fabio Pisacane ha costruito una squadra compatta, capace di strappare tre punti in casa del Parma all'esordio in Serie A. La sconfitta per 1-0 contro l'Inter nell'ultimo turno di campionato non ha scalfito le ambizioni della squadra sarda, con Caprile protagonista di una prestazione di alto livello tra i pali.

Dall'altra parte arriva un Hellas Verona che sta trovando il proprio ritmo in Serie B. I gialloblù guidati da Marco Baroni hanno pareggiato 1-1 contro il Calcio Padova nell'ultima uscita di campionato, dopo la sconfitta per 1-2 contro l'Ascoli.

La Coppa Italia rappresenta per entrambe le squadre un percorso parallelo rispetto alle rispettive priorità di campionato. Il Verona ha già superato il turno precedente battendo la Virtus Entella, mentre il Cagliari ha eliminato l'Arezzo nel turno precedente con un netto 1-0.

Per seguire il match in diretta tv e in live streaming, di seguito trovi tutte le informazioni necessarie.

Stato di forma

Il Cagliari arriva a questa sfida con un bilancio di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime cinque uscite. I rossoblù hanno battuto il Parma 1-0 in trasferta in Serie A e superato l'Arezzo 1-0 in Coppa Italia, raccogliendo anche due pareggi nelle amichevoli estive contro Nizza e Union Berlino. La sconfitta più recente è arrivata per 0-1 contro l'Inter nell'ultima giornata di campionato il 30 agosto.

L'Hellas Verona ha collezionato 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime cinque partite. Il pareggio più recente è arrivato per 1-1 contro il Calcio Padova in Serie B il 29 agosto, mentre il successo di riferimento è il 2-2 con qualificazione ai rigori contro la Virtus Entella in Coppa Italia. I gialloblù hanno perso contro l'Ascoli per 1-2 e in precedenza hanno chiuso la stagione di Serie A con una sconfitta contro la Roma e un pareggio con l'Inter.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 31 gennaio 2026, quando il Cagliari si impose nettamente per 4-0 in Serie A. Nei cinque precedenti, il Cagliari conta 3 vittorie contro 0 dell'Hellas Verona, con 2 pareggi. Complessivamente, i rossoblù hanno segnato 9 gol e ne hanno incassati 5 in questi confronti.





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