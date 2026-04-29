Dove vedere Cremonese-Lazio in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Fiorentina e Cagliari non sono ancora salve, ma la sensazione è che siano Cremonese e Lecce a giocarsi l'ultimo posto in Serie A. 35esimo turno fondamentale per i grigi di Giampaolo, di scena nel primo lunedì di maggio a pochi giorni dal match dei salentini contro il Pisa: la giornata potrebbe dire tantissimo in termini di permanenza nella massima serie .

Di fronte alla Cremonese c'è la Lazio, finalista di Coppa Italia comunque ancora in lotta anche per il settimo posto che potrebbe valere la Conference: anche gli uomini di Sarri devono vincere a tutti i costi per continuare a puntare l'Europa, pena l'impossibilità di qualificarsi ai tornei continentali senza dover pensare alla gara contro l'Inter.

Cremonese-Lazio sarà una delle due partite che chiuderà il 35esimo turno nella giornata del 4 maggio, con Roma-Fiorentina come match finale alle ore 20:45.

Come guardare Cremonese-Lazio in diretta? Canale TV e diretta streaming

Cremonese-Lazio si può vedere in esclusiva da DAZN, disponibile via app o sito ufficiale del servizio.

Gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' possono comunque seguire la gara tra Cremonese e Lazio anche su DAZN 1, ovvero il canale numero 214 del satellite.

Il match tra le due squadre non è disponibile in chiaro e gratis.

Come guardarla ovunque con una VPN

Cremonese-Lazio: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Giovanni Zini

Notizie su Cremonese, Lazio e probabili formazioni

Probabili formazioni Cremonese - Lazio Probabile formazione Panchina Allenatore M. Giampaolo Probabile formazione Panchina Allenatore M. Sarri

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Cremonese-Lazio con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani, Payero, Bondo, Maleh; Okereke, Bonazzoli. All. Giampaolo

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Collocolo, Moumbagna

Forma di Cremonese e Lazio

Precedenti tra le due squadre

Classifica