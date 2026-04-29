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Dove vedere Cremonese-Lazio in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Cremonese vs Lazio
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Lazio

Ultimi punti rimanenti, la Cremonese deve vincere a tutti i costi per puntare alla salvezza, soprattutto dopo il match del Lecce in casa del Pisa.

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Fiorentina e Cagliari non sono ancora salve, ma la sensazione è che siano Cremonese e Lecce a giocarsi l'ultimo posto in Serie A. 35esimo turno fondamentale per i grigi di Giampaolo, di scena nel primo lunedì di maggio a pochi giorni dal match dei salentini contro il Pisa: la giornata potrebbe dire tantissimo in termini di permanenza nella massima serie .

Di fronte alla Cremonese c'è la Lazio, finalista di Coppa Italia comunque ancora in lotta anche per il settimo posto che potrebbe valere la Conference: anche gli uomini di Sarri devono vincere a tutti i costi per continuare a puntare l'Europa, pena l'impossibilità di qualificarsi ai tornei continentali senza dover pensare alla gara contro l'Inter.

Cremonese-Lazio sarà una delle due partite che chiuderà il 35esimo turno nella giornata del 4 maggio, con Roma-Fiorentina come match finale alle ore 20:45.

Come guardare Cremonese-Lazio in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Cremonese-Lazio si può vedere in esclusiva da DAZN, disponibile via app o sito ufficiale del servizio.

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Cremonese
CRE
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Lazio
LAZ

Gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' possono comunque seguire la gara tra Cremonese e Lazio anche su DAZN 1, ovvero il canale numero 214 del satellite.

Il match tra le due squadre non è disponibile in chiaro e gratis.

Come guardarla ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Cremonese-Lazio con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Cremonese-Lazio: ora di inizio

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Serie A - Serie A
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Notizie su Cremonese, Lazio e probabili formazioni

Probabili formazioni Cremonese - Lazio

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Giampaolo

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Sarri

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani, Payero, Bondo, Maleh; Okereke, Bonazzoli. All. Giampaolo

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Collocolo, Moumbagna

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. All. SarriSqualificati: Cancellieri | Indisponibili: Cataldi, Gigot, Provedel, Gila, Zaccagni, Furlanetto

Forma di Cremonese e Lazio

CRE
-Forma

Goal segnato (subito)
3/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

LAZ
-Forma

Goal segnato (subito)
7/6
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Precedenti tra le due squadre

CRE

Ultime 4 partite

LAZ

0

Vittorie

1

Pareggio

3

Vittorie

2

Goal segnati

11
Partite con più di 2,5 gol
3/4
Entrambe le squadre a segno
1/4

Classifica

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