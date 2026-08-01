Dove vedere Burnley-Torino in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Amichevoli dei club - Game Week 1 2 ago 2026 - 10:00

Burnley-Torino è trasmessa in Italia su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i dettagli per seguire la partita.

Come vedere Burnley-Torino con una VPN

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Burnley-Torino: domenica 2 agosto ore 16

Burnley e Torino si affrontano in un'amichevole estiva, con i granata impegnati nell'ultima fase della loro preparazione precampionato.

Il Burnley arriva a questo appuntamento dopo un tour americano che ha portato risultati alterni. I Clarets hanno pareggiato 2-2 contro l'Espanyol nell'ultima uscita, ma hanno collezionato tre sconfitte nelle cinque gare più recenti, tra cui un pesante 4-1 contro il Real Salt Lake.

Il Torino, dal canto suo, ha vissuto un precampionato con luci e ombre. La vittoria per 13-0 contro il Pinzolo ha rappresentato un rodaggio utile, ma la sconfitta per 0-1 contro il Cittadella nell'ultima uscita ha lasciato qualche interrogativo in vista dell'avvio di stagione.

Questa amichevole rappresenta un'ulteriore occasione per entrambi gli staff tecnici di affinare i meccanismi di gioco prima dei rispettivi impegni ufficiali.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Burnley-Torino in TV e in live streaming.

Stato di forma

Il Burnley arriva a questa partita con un bilancio di 2 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime cinque gare. I Clarets hanno segnato 8 gol subendone 12, con il pareggio 2-2 contro l'Espanyol come risultato più recente. Da segnalare anche la sconfitta per 2-1 contro l'Ajax e quella per 3-1 contro il Cincinnati, che fotografano le difficoltà difensive della squadra nel corso del precampionato.

Il Torino presenta un bilancio di 2 vittorie e una sconfitta nelle tre amichevoli disputate finora. I granata hanno segnato 14 gol, di cui 13 nel primo test stagionale contro il Pinzolo, subendone una nella più recente sconfitta contro il Cittadella.





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