Dove vedere Brescia-Salernitana in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Dopo il pareggio per 1-1 strappato in extremis a Salerno grazie a un grande gol di Crespi nei minuti di recupero, i lombardi di Eugenio Corini partono con il leggero vantaggio del fattore campo. Serse Cosmi e i suoi granata arrivano in Lombardia obbligati a cercare la vittoria per scardinare la difesa di casa. In caso di pari anche al ritorno, ci saranno i tempi supplementari e i calci di rigore.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Brescia-Salernitana in diretta? Canale TV e diretta streaming
Brescia-Salernitana verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Calcio e Sky Sport 252.
Sarà possibile seguire Brescia-Salernitana anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
Come guardare ovunque con una VPNSe ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.
Brescia-Salernitana: ora di inizio
La gara fra Brescia e Salernitana, valida per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà mercoledì 27 maggio, allo stadio Mario Rigamonti, con fischio d’inizio ore 20:00.
Notizie sulle squadre e formazioni
Formazione ufficiale Brescia
BRESCIA (3-4-2-1): Gori; Balestrero, Silvestri, Rizzo; Armati, Mercati, Mallamo, De Maria; Zennaro, Lamesta; Crespi. All. Corini.
Formazione ufficiale Salernitana
SALERNITANA (3-4-1-2): Donnarumma; Matino, Golemic, Anastasio; Longobardi, De Boer, Tascone, Villa; Ferraris; Lescano, Inglese. All. Cosmi.