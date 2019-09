Dove vedere Brescia-Juventus in tv e streaming

Il Brescia ospita la Juventus nella 5ª giornata infrasettimanale di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Eugenio Corini ospita la di Maurizio Sarri nell'anticipo della 5ª giornata infrasettimanale di . I lombardi, neopromossi dalla Serie B, hanno ottenuto 6 punti nelle prime 4 gare, con 2 vittorie e 2 sconfitte. I piemontesi occupano il 2° posto in classifica con 10 punti, frutto di 3 vittorie e un pareggio, e inseguono la capolista , distante 2 lunghezze.

Segui Brescia-Juventus in diretta streaming su DAZN

Nei 22 precedenti nel massimo campionato giocati in casa delle rondinelle, il risultato che si è verificato più spesso è il pareggio, ben 10 volte, contro le 9 vittorie della Vecchia Signora e le 3 affermazioni dei padroni di casa. Il tecnico del Brescia, Eugenio Corini, è un ex giocatore della Juventus, con cui ha militato dal 1990 al 1992, collezionando 47 presenze e 2 reti.

Fra i biancazzurri il bomber Alfredo Donnarumma è il miglior marcatore con 3 reti, mentre il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo è il giocatore più prolifico della Juventus con 2 goal realizzati nelle prime 4 gare. Corini ritrova dopo i 4 turni di squalifica Mario Balotelli, pronto a fare il suo debutto con la squadra della sua città.

QUANDO SI GIOCA BRESCIA-JUVENTUS

La partita Brescia-Juventus si giocherà la sera di martedì 24 settembre 2019 alle ore 21.00 allo Stadio Mario Rigamonti di Brescia.

DOVE VEDERE BRESCIA-JUVENTUS IN TV E STREAMING

L'anticipo della 5ª giornata infrasettimanale di Serie A, Brescia-Juventus, sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN. Gli utenti potranno seguire la gara sul proprio personal computer, sul tablet o sullo smartphone, ma anche sulle moderne smart compatibili con la app e sul proprio televisore collegandolo a una console di gioco PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure utilizzando dispositivi quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Brescia-Juventus sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. I clienti DAZN abbonati a Sky potranno in ogni caso seguire la gara in tv come sempre attraverso la app e il decoder Sky Q.

La telecronaca della partita sarà curata da Pierluigi Pardo, con il supporto del commento tecnico di Francesco Guidolin.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA-JUVENTUS

Corini ritrova in attacco Balotelli e nel suo 4-3-1-2 dovrebbe schierare SuperMario in coppia con Alfredo Donnarumma. Alle loro spalle potrebbe essere confermato Spalek, con Bisoli e Romulo mezzali di centrocampo e il gioiello Tonali in regia. Dietro non dovrebbero esserci variazioni per i lombardi, con Joronen fra i pali, Sabelli e Mateju terzini e Cistana e Chancellor a comporre la coppia centrale.

Sarri dovrebbe continuare con un po' di turnover, considerata la rosa ampia a sua disposizione e i tanti impegni ravvicinati. In attacco - dove Bernardeschi si candida per una maglia - da valutare le condizioni di Higuain, uscito malconcio dal match col : Dybala pronto a sostituirlo ancora dal 1'. Sulla mediana riecco Khedira e Pjanic, a riposo contro il Verona, mentre potrebbe scoccare l'ora per il debutto da titolare anche per Rabiot. In difesa si va verso il rientro di De Ligt al fianco di Bonucci, Cuadrado può abbassarsi terzino per far rifiatare Danilo o Alex Sandro.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Balotelli, Al. Donnarumma.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo.