Coppa del Mondo - Mondiali - Fase Finale New York/New Jersey Stadium

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Brasile-Norvegia: data e orario

Brasile e Norvegia si affrontano al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey, in un ottavo di finale dei Mondiali FIFA 2026 che mette di fronte due squadre arrivate fin qui per strade molto diverse.

Carlo Ancelotti porta una Seleção che ha superato il girone con autorità, battendo Haiti e Scozia 3-0, prima di passare il turno al 95' contro il Giappone grazie a un gol di Gabriel Martinelli. Il tecnico italiano ha risposto con fermezza alle critiche sul suo approccio tattico, ma è la qualità della rosa a parlare per lui.

La Norvegia di Staale Solbakken è invece la vera rivelazione del torneo. Dopo aver prodotto 18 gol nelle prime quattro partite, i norvegesi hanno staccato il pass per gli ottavi battendo la Costa d'Avorio 2-1, con Erling Haaland a siglare il gol decisivo all'86'.

Haaland arriva a questa partita con cinque reti nel torneo e si troverà di fronte una difesa che lo conosce bene dai duelli in Premier League. Sul piano individuale, il duello a centrocampo tra Bruno Guimarães e Martin Odegaard — entrambi tra i migliori assistman del Mondiale — potrebbe risultare decisivo quanto il confronto tra i rispettivi attaccanti.

Neymar resta un punto interrogativo nell'undici di Ancelotti. Il tecnico ha confermato che il 34enne è finalmente in grado di giocare 90 minuti, pur ammettendo che il giocatore non è soddisfatto del suo ruolo da subentrante. Giovani come Endrick e Rayan attendono la loro chance.

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Formazioni

Carlo Ancelotti deve fare a meno di Raphinha e Lucas Paquetá, entrambi out per infortunio. Il probabile undici titolare vede Alisson Becker in porta, con una difesa a quattro composta da Marquinhos, Douglas Santos, Danilo e Gabriel. Bruno Guimarães e Casemiro presidiano il centrocampo, mentre Rayan, Vinicius Junior e Matheus Cunha guidano l'attacco. La posizione di Neymar nell'undici iniziale resta aperta: Ancelotti ha confermato la sua piena disponibilità, ma una decisione definitiva è attesa più vicino al fischio d'inizio.

Per la Norvegia, Staale Solbakken non registra infortuni né squalificati e può schierare la formazione tipo. Orjan Nyland difende i pali, protetto da Kristoffer Ajer, Marcus Holmgren Pedersen, David Moller Wolfe e Torbjoern Heggem. Martin Odegaard, Patrick Berg e Sander Berge compongono il centrocampo, con Alexander Sorloth, Erling Haaland e Antonio Nusa nel tridente offensivo.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche 11 Raphinha

20 L. Paqueta Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Il Brasile arriva alla sfida con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite. L'ultimo risultato è il successo per 2-1 sul Giappone il 29 giugno. Nelle cinque gare la Seleção ha segnato nove gol e ne ha subiti quattro, con le vittorie per 3-0 su Scozia e Haiti come prestazioni più convincenti. L'unico punto perso è arrivato nella gara inaugurale del girone contro il Marocco.

La Norvegia ha vinto tre delle ultime cinque partite, perdendo una e pareggiando una. Il risultato più recente è il 2-1 alla Costa d'Avorio il 30 giugno, con il filotto che include anche un netto 4-1 all'Iraq. La sconfitta per 1-4 contro la Francia, quando Solbakken aveva ruotato la rosa, rimane l'unica battuta d'arresto. Nelle cinque gare i norvegesi hanno segnato 11 gol e ne hanno incassati 10, a testimonianza di un calcio propositivo e aperto.

Precedenti

BRA Ultima partita NOR 0 Vittorie 1 Pareggio 0 Vittorie Norvegia 1 - 1 Brasile 1 Goal segnati 1 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 1/1

Le due nazionali si sono affrontate una sola volta, chiudendo 1-1 in un’amichevole del 2006.

Classifica





Il Brasile ha chiuso al primo posto nel Girone C, mentre la Norvegia si è qualificata come seconda nel Girone I.





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