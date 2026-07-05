Coppa del Mondo - Mondiali - Fase Finale New York/New Jersey Stadium

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Brasile-Norvegia: data e orario

Il Brasile affronta la Norvegia al MetLife Stadium di East Rutherford negli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2026. La Seleção, cinque volte campione del mondo, torna sul palcoscenico dei grandi appuntamenti con l'obiettivo dichiarato di interrompere un digiuno che dura dal 2002.

Carlo Ancelotti ha guidato il Brasile attraverso un girone non privo di difficoltà. Dopo il pareggio iniziale per 1-1 contro il Marocco, la squadra ha trovato ritmo e continuità con le vittorie su Haiti e Scozia, prima di superare il Giappone per 2-1 negli ultimi secondi della fase a eliminazione diretta. Il gol di Gabriel Martinelli al 95' è rimasto impresso nella memoria collettiva del torneo. Ancelotti, intanto, ha risposto con fermezza alle critiche sul suo stile di gioco, rivendicando la propria esperienza e autorità.

La questione Neymar tiene banco in casa verdeoro. Il 34enne attaccante del Santos, inserito in rosa nonostante i problemi fisici, non ha ancora trovato spazio da titolare: in tutto il torneo ha collezionato appena 14 minuti. Ancelotti ha confermato che l'ex Barcellona è ora in grado di reggere un'intera partita, ma il fuoriclasse brasiliano ha ammesso pubblicamente il proprio malcontento per il ruolo marginale fin qui ricoperto.

La Norvegia arriva a questo appuntamento con la consapevolezza di chi sa di non avere nulla da perdere. Ståle Solbakken ha costruito una squadra capace di produrre calcio spettacolare: i quattro match disputati fin qui hanno generato 18 gol complessivi. Il successo per 2-1 sulla Costa d'Avorio negli ottavi di finale — deciso da un gol di Haaland all'86' — è stato il primo successo norvegese in assoluto in una gara a eliminazione diretta di un Mondiale.

Erling Haaland ha segnato cinque reti nel torneo e si candida con forza alla Scarpa d'Oro. Accanto a lui, Martin Ødegaard ha già fornito assist in tre partite consecutive, un dato che non si registrava dal 2010. Il duello a centrocampo tra Bruno Guimarães — capocannoniere degli assist del torneo con quattro passaggi vincenti — e lo stesso Ødegaard potrebbe essere determinante per l'esito della sfida.

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Formazioni

Carlo Ancelotti dovrebbe schierare Alisson Becker in porta, con una difesa composta da Marquinhos, Douglas Santos, Danilo e Gabriel. A centrocampo spazio a Bruno Guimarães e Casemiro, con Danilo in un ruolo più avanzato. Il tridente offensivo previsto vede Matheus Cunha, Rayan e Vinicius Junior. Non risultano infortuni o squalifiche ufficiali nel dato fornito, ma aggiornamenti sono attesi nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Per la Norvegia, Ståle Solbakken dovrebbe affidarsi a Nyland tra i pali. La linea difensiva a quattro è composta da Ajer, Pedersen, Møller Wolfe e Heggem. In mediana agiranno Ødegaard, Berg e Berge, mentre Sørloth, Haaland e Nusa formeranno il tridente. Anche per gli scandinavi non si segnalano indisponibili ufficiali al momento, con ulteriori aggiornamenti attesi prima della gara.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche 11 Raphinha

20 L. Paqueta Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Il Brasile arriva agli ottavi con un bilancio di quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite. La Seleção ha vinto l'ultimo impegno contro il Giappone per 2-1, con il gol decisivo di Martinelli al 95'. Tra i risultati più netti figurano le vittorie per 3-0 contro Scozia e Haiti. In totale, nelle ultime cinque uscite il Brasile ha segnato 9 gol e ne ha subiti 4.

La Norvegia presenta un percorso di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. L'ultimo risultato è il 2-1 sulla Costa d'Avorio, ottenuto grazie alla rete di Haaland in extremis. La pesante sconfitta per 4-1 contro la Francia rappresenta l'unica battuta d'arresto del cammino, ma Solbakken aveva scelto di far riposare diversi titolari in quella circostanza. Complessivamente, la Norvegia ha segnato 11 gol e ne ha incassati 9 nelle ultime cinque gare.

Precedenti

BRA Ultima partita NOR 0 Vittorie 1 Pareggio 0 Vittorie Norvegia 1 - 1 Brasile 1 Goal segnati 1 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 1/1

I precedenti tra Brasile e Norvegia sono estremamente rari. L'unico incontro registrato nei dati disponibili risale al 16 agosto 2006, un'amichevole terminata 1-1 con la Norvegia che ospitava la Seleção. Un singolo risultato, a distanza di vent'anni, offre ben poco come riferimento per una sfida a eliminazione diretta di questa portata.

Classifica





Il Brasile ha chiuso al primo posto nel Girone C, mentre la Norvegia ha concluso la fase a gironi come seconda classificata nel Girone I.

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