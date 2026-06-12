Coppa del Mondo - Mondiali - Girone C New York/New Jersey Stadium

Brasile vs Marocco è trasmessa in diretta TV e in live streaming in Italia. Di seguito trovate i canali e le piattaforme dove seguire la partita.

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Brasile-Marocco: data e orario

Il Brasile apre la propria avventura ai Mondiali 2026 contro il Marocco al MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey, in una sfida valida per il Girone C della Coppa del Mondo.

La Seleção arriva a questo appuntamento con Carlo Ancelotti in panchina, una figura che, secondo lo stesso Alisson Becker, ha trasformato il gruppo dopo un periodo difficile. I cinque volte campioni del mondo puntano a tornare tra le grandi dopo anni di delusioni nelle fasi a eliminazione diretta.

Il Marocco, però, non è avversario da sottovalutare. Gli Atlanti hanno riscritto la storia del calcio africano raggiungendo le semifinali nel 2022 e si presentano a questo torneo con la settima partecipazione complessiva ai Mondiali, forti di un percorso di qualificazione senza sconfitte.

Achraf Hakimi, vincitore del Pallone d'Oro africano 2025 e campione di Champions League con il Paris Saint-Germain, guida una rosa ricca di talento e ambizione. Il commissario tecnico Mohamed Ouahbi ha a disposizione una squadra che conosce il peso delle grandi occasioni.

L'unico precedente diretto tra le due nazionali sorride al Marocco: nell'amichevole del marzo 2023 a Tangeri, gli africani si imposero 2-1, mandando in delirio il proprio pubblico. Un dato che il Brasile vorrà certamente ribaltare.

Vinicius Junior e Raphinha sono chiamati a trascinare la Seleção, con Matheus Cunha e Lucas Paquetá pronti a supportare la manovra offensiva. L'undici di Ancelotti ha tutte le carte in regola per partire con il piede giusto.

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Formazioni

Carlo Ancelotti schiera il Brasile con Alisson Becker in porta, davanti a una difesa composta da Alex Sandro, Danilo, Gabriel e Marquinhos. A centrocampo agiscono Bruno Guimarães e Casemiro, con Lucas Paquetá in posizione più avanzata. Il tridente offensivo prevede Raphinha, Vinicius Junior e Matheus Cunha. Non si registrano infortuni o squalifiche nel gruppo brasiliano.

Mohamed Ouahbi risponde con Yassine Bounou tra i pali e una linea difensiva formata da Noussair Mazraoui, Achraf Hakimi, Issa Diop e Chadi Riad. A centrocampo trovano posto Azzedine Ounahi, Neil El Aynaoui e Ayyoub Bouaddi, mentre Brahim Díaz, Bilal El Khannouss e Ismael Saibari compongono il reparto avanzato. Nessuna assenza per infortuni o squalifiche è segnalata nel gruppo marocchino.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Il Brasile arriva a questo Mondiale con tre vittorie nelle ultime quattro uscite. Nelle ultime cinque partite, la Seleção registra tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il successo più recente è arrivato contro l'Egitto il 6 giugno, con un 2-1 di misura. In precedenza, i brasiliani avevano travolto Panama per 6-2 in un'amichevole di fine maggio, segnando complessivamente 13 gol in cinque gare e subendone sette. L'unica battuta d'arresto è arrivata contro la Francia, sconfitta per 2-1 a marzo.

Il Marocco presenta un bilancio di tre vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta nelle ultime cinque uscite. Gli Atlanti hanno pareggiato 1-1 contro la Norvegia il 7 giugno, prima vittoria utile era arrivata con un netto 4-0 sul Madagascar il 2 giugno. La squadra ha segnato 12 gol e ne ha subiti tre nelle cinque gare considerate, con un notevole 5-0 rifilato al Burundi a maggio.

Precedenti

BRA Ultima partita MAR 0 Vittorie 0 Pareggi 1 Vittoria Marocco 2 - 1 Brasile 1 Goal segnati 2 Partite con più di 2,5 gol 1/1 Entrambe le squadre a segno 1/1

L'unico precedente disponibile tra le due nazionali è l'amichevole del 25 marzo 2023, quando il Marocco si impose sul Brasile per 2-1 giocando in casa. Si tratta dell'incontro più recente tra le due selezioni e l'unico dato disponibile nella serie storica considerata.

Classifica





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