Brasile vs Haiti è trasmessa in diretta da DAZN. Di seguito trovi i canali TV e le opzioni di live streaming disponibili per seguire la partita.

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Brasile-Haiti: data e orario

Il Brasile affronta Haiti al Lincoln Financial Field di Philadelphia nella seconda giornata del Girone C dei Mondiali 2026. La Seleção di Carlo Ancelotti è attesa a una risposta dopo aver ceduto un punto al Marocco all'esordio, mentre Les Grenadiers cercano un risultato storico dopo la sconfitta per 1-0 contro la Scozia.

Ancelotti sa che il suo Brasile non può permettersi un altro passo falso. Il pareggio contro il Marocco ha lasciato la squadra in terza posizione nel girone, e la pressione su un gruppo ricco di talento ma ancora alla ricerca della migliore versione di sé è destinata a crescere.

Neymar rimane un'incognita. L'attaccante ha ripreso ad allenarsi individualmente nel ritiro brasiliano, compiendo un passo avanti nel recupero dall'infortunio al polpaccio, ma la sua disponibilità per questa partita non è garantita. Lo stesso Danilo ha sottolineato quanto la presenza del numero dieci possa cambiare gli equilibri offensivi della Seleção.

Dall'altra parte, Haiti non arriva a Philadelphia per fare da comparsa. Les Grenadiers hanno disputato una gara solida contro la Scozia, uscendo sconfitti di misura ma dimostrando carattere e organizzazione. Jean-Ricner Bellegarde del Wolverhampton e Wilson Isidor del Sunderland sono i nomi più noti di una rosa che ha saputo qualificarsi con merito.

Il ct Sebastien Migne sa che il Brasile rappresenta un ostacolo di ben altra natura rispetto alla Scozia, ma la sua squadra ha già dimostrato di poter competere. L'obiettivo minimo è evitare una sconfitta pesante che complicherebbe ulteriormente il cammino verso gli ottavi.

La partita si preannuncia come un banco di prova importante per entrambe le nazionali. Per il Brasile è l'occasione di ritrovare certezze; per Haiti, di scrivere una pagina inedita della propria storia calcistica.

Di seguito trovi tutte le informazioni su dove vedere Brasile vs Haiti in TV e in live streaming, con orario di calcio d'inizio e formazioni probabili.

Formazioni

Carlo Ancelotti dovrebbe schierare il Brasile con Alisson Becker in porta e una difesa composta da Alex Sandro, Marquinhos, Danilo e Gabriel. A centrocampo spazio a Bruno Guimaraes e Fabinho, con Luiz Henrique, Raphinha e Matheus Cunha a supporto di Vinicius Junior. Non risultano infortuni o squalifiche ufficiali nel gruppo brasiliano, anche se la situazione di Neymar resta da monitorare nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Sul fronte haitiano, Sebastien Migne dovrebbe affidarsi a Johny Placide tra i pali, con una linea difensiva formata da Martin Experience, Hannes Delcroix, Ricardo Ade e Carlens Arcus. A centrocampo Ruben Providence e Jean-Ricner Bellegarde, con Josue Casimir e Danley Jean Jacques sulla trequarti. In attacco il tandem Frantzdy Pierrot e Wilson Isidor. Non sono segnalati indisponibili tra i Grenadiers; eventuali aggiornamenti saranno aggiunti in avvicinamento alla gara.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Il Brasile arriva a questa partita con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. L'ultimo risultato è il pari per 1-1 contro il Marocco nella prima giornata dei Mondiali 2026, una gara che ha attirato oltre 10 milioni di spettatori in lingua inglese negli Stati Uniti, stabilendo un record assoluto per una partita dei gironi non statunitense. Nelle amichevoli di preparazione, la Seleção aveva mostrato segnali incoraggianti: il 6-2 al Panama e il 3-1 alla Croazia avevano alimentato l'entusiasmo, prima della sconfitta per 2-1 contro la Francia a marzo. In cinque partite il Brasile ha segnato 13 reti e ne ha subite 7.

Haiti presenta un ruolino di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare. La più recente è la sconfitta per 1-0 contro la Scozia all'esordio mondiale, un risultato che non rispecchia pienamente quanto mostrato in campo dai Grenadiers. Il 4-0 alla Nuova Zelanda in amichevole rimane il risultato più convincente del periodo, mentre le sconfitte contro Perù (2-1) e Tunisia (1-0) evidenziano qualche fragilità difensiva. Complessivamente Haiti ha segnato 6 gol e ne ha incassati 5 nelle ultime cinque partite.

Precedenti

BRA Ultime 2 partite HAI 2 Vittorie 0 Pareggi 0 Vittorie Brasile 7 - 1 Haiti

Haiti 0 - 6 Brasile 13 Goal segnati 1 Partite con più di 2,5 gol 2/2 Entrambe le squadre a segno 1/2

I precedenti tra le due nazionali sono limitati a due sfide, entrambe a senso unico. L'incontro più recente risale all'8 giugno 2016, in Copa America, con il Brasile vincitore per 7-1. Prima ancora, il 18 agosto 2004 in amichevole, Haiti fu sconfitta 6-0 in casa propria. Nei due confronti disponibili il Brasile ha vinto entrambe le partite, segnando 13 gol e non subendone nessuno.

Classifica





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