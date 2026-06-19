Le opzioni per seguire Brasile vs Haiti in diretta TV e in streaming sono indicate di seguito. È possibile guardare la partita in diretta su DAZN.

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Brasile-Haiti: data e orario

Il Brasile affronta Haiti al Lincoln Financial Field di Philadelphia nella seconda giornata del Gruppo C dei Mondiali 2026. Per la Seleção è già una partita da non sbagliare: un pareggio contro il Marocco all'esordio ha lasciato Carlo Ancelotti con più domande che risposte.

Il tecnico italiano si trova di fronte a un gruppo che traballa. Contro il Marocco il Brasile ha mostrato lacune evidenti nella costruzione del gioco e fragilità difensiva, con Casemiro in particolare sotto esame dopo una prestazione opaca prima di essere sostituito. La coesione tra i reparti è mancata, e Ancelotti sa che contro Haiti non può permettersi un altro passo falso.

L'assenza di Neymar pesa come un macigno. Il fuoriclasse del Santos non è nemmeno partito per Philadelphia, con lo staff medico della Seleção che ha scelto di non rischiare il proprio talismano. Danilo ha già ammesso pubblicamente che Neymar serve al Brasile per «squilibrare» gli avversari: senza di lui, la squadra cerca ancora un punto di riferimento in zona offensiva.

Matheus Cunha è atteso titolare come prima punta al posto di Igor Thiago, un cambio che potrebbe dare più fluidità all'attacco brasiliano. Vinicius Junior e Raphinha restano le armi principali sulle fasce, ma hanno bisogno di un centravanti capace di connettere il gioco, non solo di aspettare il pallone in area.

Haiti arriva a Philadelphia dopo la sconfitta per 1-0 contro la Scozia a Foxborough. Les Grenadiers non hanno sfigurato in quella partita e porteranno con sé la stessa compattezza e spirito di gruppo che li ha caratterizzati nella fase di qualificazione. Jean-Ricner Bellegarde del Wolverhampton e Wilson Isidor del Sunderland sono i nomi più noti della rosa di Sébastien Migné.

Per Haiti, questo è il secondo Mondiale della loro storia dopo il 1974. Allora uscirono dal girone senza punti; oggi, in un torneo espanso e con una generazione di giocatori cresciuti nei campionati europei, l'obiettivo è diverso. La sfida contro il Brasile è enorme, ma Les Grenadiers non hanno nulla da perdere.

Di seguito tutte le informazioni su dove seguire la partita in diretta, l'orario di calcio d'inizio e le ultime notizie sulle formazioni.

Formazioni

Carlo Ancelotti dovrebbe schierare Alisson Becker in porta, con una difesa composta da Douglas Santos, Marquinhos, Danilo e Gabriel. In mediana spazio a Casemiro e Bruno Guimarães, mentre sulla trequarti agirebbero Raphinha, Lucas Paquetá e Vinicius Junior a supporto di Matheus Cunha come prima punta. Non ci sono infortuni o squalifiche ufficialmente comunicati per il Brasile, ma la grande assenza rimane Neymar, che non ha viaggiato con la squadra a Philadelphia e continua il suo percorso di recupero fisico lontano dal gruppo.

Sébastien Migné si affida a Johny Placide tra i pali, con una difesa a quattro formata da Martin Experience, Hannes Delcroix, Ricardo Ade e Carlens Arcus. A centrocampo dovrebbero agire Ruben Providence, Jean-Ricner Bellegarde, Josué Casimir e Danley Jean Jacques, con Frantzdy Pierrot e Wilson Isidor in avanti. Anche per Haiti non sono segnalati infortuni o squalifiche; aggiornamenti saranno disponibili a ridosso del calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche 10 Neymar Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Il Brasile ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. La gara più recente è il pareggio per 1-1 contro il Marocco nella prima giornata dei Mondiali 2026. In precedenza la Seleção aveva battuto l'Egitto 2-1 e distrutto Panama 6-2 in amichevole, prima di perdere 2-1 contro la Francia a marzo. Il bilancio complessivo nelle cinque gare è di 13 gol segnati e 6 subiti.

Haiti ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è la sconfitta per 1-0 contro la Scozia all'esordio mondiale. In precedenza Les Grenadiers avevano perso 2-1 contro il Perù, vinto 4-0 contro la Nuova Zelanda e pareggiato 1-1 con l'Islanda. Il dato più preoccupante è la difficoltà a trovare la via del gol: solo 6 reti in cinque partite, con tre sconfitte nelle ultime quattro.

Precedenti

BRA Ultime 2 partite HAI 2 Vittorie 0 Pareggi 0 Vittorie Brasile 7 - 1 Haiti

Haiti 0 - 6 Brasile 13 Goal segnati 1 Partite con più di 2,5 gol 2/2 Entrambe le squadre a segno 1/2

L'unico precedente recente tra le due nazionali risale alla Copa América del giugno 2016, quando il Brasile travolse Haiti per 7-1. L'altro incontro nel database è un'amichevole dell'agosto 2004, con il Brasile vincitore per 6-0 in trasferta. In due partite disputate, il Brasile ha segnato 13 gol senza subirne nessuno.

Classifica





Nella classifica del Girone C dei Mondiali, Brasile e Haiti occupano entrambe la terza posizione al momento di questa partita.





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