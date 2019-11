Dove vedere Bosnia-Italia in tv e streaming

L'Italia vuole ottenere nuovi record nel match contro la Bosnia: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Ha ottenuto la qualificazione all'Europeo con tre gare d'anticipo, ora l' vuole continuare a vincere per aumentare la fiducia in sè stessa. Magari ottenendo nuovi record e dati importanti in vista del torneo che si svolgerà nel 2020 in diverse città continentali, tra cui . Avversaria, stavolta, la .

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

A differenza dell'Italia, la Bosnia ha bassissime opportunità di passare direttamente alla fase finale dell'Europeo, visti i cinque punti in più della Finlandia seconda in classifica. Una gara essenziale dunque per i padroni di casa, che venderanno cara la pelle.

Per l'Italia sarà invece l'opportunità di conquistare la decima vittoria consecutiva della sua storia: arrivata a 9, eguagliando il record di Pozzo, la Nazionale allenata da Mancini può entrare nella storia come rappresentativa azzurra con più successi di fila.

QUANDO SI GIOCA BOSNIA-ITALIA

La gara tra Bosnia e Italia si giocherà venerdì 15 novembre 2019 alle ore 20:45. Appuntamento allo stadio Bilino Polje di Zenica, in cui si giocherà la nona gara del girone J: sarà la penultima sfida del raggruppamento di qualificazione all'Europeo 2020.

DOVE VEDERE BOSNIA-ITALIA IN TV E STREAMING

La gara tra Bosnia e Italia sarà esclusiva Rai ancora una volta, come tutte le gare azzurre di qualificazione all'Europeo 2020. Sarà possibile assistere al match in diretta su Rai 1.

In alternativa Bosnia-Italia potrà essere seguita in grazie a Rai Play, servizio streaming disponibile su pc, tablet e cellulare per chiunque vodrà vedere in chiaro la gara di qualificazione all'Europeo della truppa Mancini.

PROBABILI FORMAZIONI BOSNIA-ITALIA

Prosinecki è pronto a schierare la Bosnia con il 4-3-3, con Hodzic prima punta, supportato da Gojak e Visca. A centrocampo ci sarà Pjanic insieme a Saric e Cimirot, mentre davanti a Sehic spazio per Kvrzic, Kovacevic, Bicakcic e Kolasinac.

Mancini ha anticipato che Belotti e Immobile giocheranno una partita a testa: probabile che il centravanti del giochi la prima, con Bernardeschi e Insigne a completare il tridente. In mediana Jorginho, Barella e Zaniolo in virtù dell'infortunio di Verratti, mentre Donnarumma giocherà in porta, con Bonucci e Acerbi a difenderlo. Sulle fasce Florenzi ed Emerson.

BOSNIA (4-3-3): Sehic; Kvrzic, Kovacevic, Bicakcic, Kolasinac; Saric, Pjanic, Cimirot; Visca, Hodzic, Gojak.

ITALIA (4-3-3): G.Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Zaniolo, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Belotti, Insigne.