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Simone Giromini

Dove vedere Borussia Dortmund-Roma in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Dove vedere l'amichevole tra Borussia Dortmund e Roma: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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La partita tra Borussia Dortmund e Roma è trasmessa in diretta streaming su DAZN. Di seguito i dettagli per accedere alla copertura.

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Borussia Dortmund-Roma: sabato 15 agosto ore 17:30

Il Borussia Dortmund ospita la Roma in un'amichevole estiva che mette di fronte due club con ambizioni europee e mercati estivi particolarmente vivaci. La sfida rappresenta un test significativo nella preparazione pre-stagionale di entrambe le squadre.

Il Dortmund si presenta all'appuntamento con un bilancio altalenante nelle ultime uscite. La squadra di Niko Kovac ha perso la sua più recente amichevole contro l'Arsenal per 3-2 all'Emirates Stadium, una sconfitta che ha comunque fornito indicazioni preziose al tecnico croato in vista dell'inizio di stagione.

In casa Dortmund, l'atmosfera attorno al club tedesco è carica di entusiasmo anche per ragioni che vanno oltre il campo: la recente nomina di Jurgen Klopp alla guida della nazionale tedesca ha riacceso l'orgoglio in tutto il paese, e il centrocampista Felix Nmecha ha confermato lo stato d'animo positivo che si respira nell'ambiente.

La Roma arriva a questa sfida reduce da un precampionato con luci e ombre. I giallorossi, guidati da Gian Piero Gasperini, hanno subito una sconfitta netta per 3-0 contro il Brighton nella loro ultima uscita, un risultato che ha messo in evidenza alcune lacune da colmare prima del via ufficiale della Serie A.

Sul fronte mercato, la società capitolina è tra le più attive in Europa. Dopo aver praticamente definito l'acquisto del terzino argentino Nahuel Molina, il club sta valutando ulteriori rinforzi offensivi per completare la rosa a disposizione di Gasperini.

Questa amichevole offre a entrambi gli allenatori l'occasione di testare schemi e uomini prima che i rispettivi campionati entrino nel vivo. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Stato di forma

BVB

BVB - Forma

RWO
V1-3
F95
S2-1
OSA
S1-0
FCT
V0-1
ARS
S2-3
Gol segnato (subito)
8/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
ROM

ROM - Forma

TRA
V6-0
CAN
D3-3
CAC
S4-1
NEW
V1-4
BHA
S3-0
Gol segnato (subito)
14/11
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Borussia Dortmund ha raccolto 2 vittorie e 3 sconfitte nelle ultime cinque amichevoli estive. La squadra di Kovac ha perso il confronto più recente contro l'Arsenal per 3-2, dopo aver battuto l'FC Tokyo con il risultato di 1-0.

La Roma presenta un bilancio di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte nelle ultime cinque uscite. I giallorossi hanno perso l'ultima amichevole contro il Brighton per 3-0, mentre in precedenza avevano travolto il Newport County per 4-1. Il pareggio per 3-3 contro il Cannes rappresenta l'unico risultato di parità del periodo.

Precedenti

Testa a testa

Borussia DortmundPareggioRoma
1
0
0
Amichevoli dei club
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
4
Roma badge
Roma
ROM
0
FIN
4Gol segnati0
Partite senza 2.5 goal1/1
Entrambe le squadre hanno segnato0/1

L'unico precedente disponibile tra Borussia Dortmund e Roma risale al 22 luglio 2007, quando i tedeschi si imposero per 4-0 in un'amichevole estiva.


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