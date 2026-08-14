Dove vedere Borussia Dortmund-Roma in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Amichevoli dei club - Game Week 1 15 ago 2026 - 11:30

La partita tra Borussia Dortmund e Roma è trasmessa in diretta streaming su DAZN. Di seguito i dettagli per accedere alla copertura.

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Borussia Dortmund-Roma: sabato 15 agosto ore 17:30

Il Borussia Dortmund ospita la Roma in un'amichevole estiva che mette di fronte due club con ambizioni europee e mercati estivi particolarmente vivaci. La sfida rappresenta un test significativo nella preparazione pre-stagionale di entrambe le squadre.

Il Dortmund si presenta all'appuntamento con un bilancio altalenante nelle ultime uscite. La squadra di Niko Kovac ha perso la sua più recente amichevole contro l'Arsenal per 3-2 all'Emirates Stadium, una sconfitta che ha comunque fornito indicazioni preziose al tecnico croato in vista dell'inizio di stagione.

In casa Dortmund, l'atmosfera attorno al club tedesco è carica di entusiasmo anche per ragioni che vanno oltre il campo: la recente nomina di Jurgen Klopp alla guida della nazionale tedesca ha riacceso l'orgoglio in tutto il paese, e il centrocampista Felix Nmecha ha confermato lo stato d'animo positivo che si respira nell'ambiente.

La Roma arriva a questa sfida reduce da un precampionato con luci e ombre. I giallorossi, guidati da Gian Piero Gasperini, hanno subito una sconfitta netta per 3-0 contro il Brighton nella loro ultima uscita, un risultato che ha messo in evidenza alcune lacune da colmare prima del via ufficiale della Serie A.

Sul fronte mercato, la società capitolina è tra le più attive in Europa. Dopo aver praticamente definito l'acquisto del terzino argentino Nahuel Molina, il club sta valutando ulteriori rinforzi offensivi per completare la rosa a disposizione di Gasperini.

Questa amichevole offre a entrambi gli allenatori l'occasione di testare schemi e uomini prima che i rispettivi campionati entrino nel vivo. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Stato di forma

Il Borussia Dortmund ha raccolto 2 vittorie e 3 sconfitte nelle ultime cinque amichevoli estive. La squadra di Kovac ha perso il confronto più recente contro l'Arsenal per 3-2, dopo aver battuto l'FC Tokyo con il risultato di 1-0.

La Roma presenta un bilancio di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte nelle ultime cinque uscite. I giallorossi hanno perso l'ultima amichevole contro il Brighton per 3-0, mentre in precedenza avevano travolto il Newport County per 4-1. Il pareggio per 3-3 contro il Cannes rappresenta l'unico risultato di parità del periodo.

Precedenti

Testa a testa Pareggio 1 0 0 Amichevoli dei club Borussia Dortmund BVB 4 Roma ROM 0 FIN 4 Gol segnati 0 Partite senza 2.5 goal 1 / 1 Entrambe le squadre hanno segnato 0 / 1

L'unico precedente disponibile tra Borussia Dortmund e Roma risale al 22 luglio 2007, quando i tedeschi si imposero per 4-0 in un'amichevole estiva.





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