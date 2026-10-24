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Dove vedere Borussia Dortmund-Francoforte in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Borussia Dortmund vs Francoforte
Borussia Dortmund
Francoforte
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Dove vedere la partita di Bundesliga tra Borussia Dortmund e Francoforte: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Bundesliga - Game Week 7
Signal Iduna Park

Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito trovate i dettagli per accedere alla copertura live.

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Borussia Dortmund-Francoforte: data e orario

Il Borussia Dortmund ospita l'Eintracht Frankfurt al Signal Iduna Park di Dortmund in una partita valida per la Bundesliga. Il fischio d'inizio è previsto per sabato 24 ottobre alle 18:30.

I gialloneri arrivano all'appuntamento con rinnovata fiducia dopo la vittoria in Champions League contro il Sabah FK a Baku, dove Serhou Guirassy ha firmato una doppietta nel 2-1 finale. Era il primo successo del BVB dopo tre partite senza vittoria, e il morale nello spogliatoio ne ha beneficiato.

Niko Kovac guida una squadra che occupa attualmente il secondo posto in classifica, un segnale chiaro delle ambizioni stagionali del club. La continuità di rendimento resta però un tema aperto: il pareggio per 0-0 contro l'Union Berlin in Bundesliga, appena prima della trasferta europea, aveva alimentato le critiche.

L'Eintracht Frankfurt si presenta a Dortmund dall'undicesima posizione in classifica, con un percorso finora discontinuo. La squadra allenata da Adolf Hütter ha alternato prestazioni convincenti a risultati deludenti, come la pesante sconfitta per 6-0 contro il RB Lipsia.

In questa stagione i rossoneri non partecipano a competizioni europee per la prima volta in sei anni, il che lascia loro la possibilità di concentrare tutte le energie sul campionato. Per Frankfurt, una vittoria a Dortmund rappresenterebbe un salto significativo in classifica.

Per tutte le informazioni su dove seguire la partita in diretta TV e in live streaming, continuate a leggere.

Formazioni

Probabili formazioni Borussia Dortmund - Francoforte

3-4-2-1
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
page.match.formation.title
Francoforte crest
Francoforte
SGE
4-4-2
G. KobelG. KobelN. SchlotterbeckN. SchlotterbeckJ. GadouJ. GadouW. AntonW. AntonF. NmechaF. NmechaJ. BellinghamJ. BellinghamJ. RyersonJ. RyersonD. SvenssonD. SvenssonE. NwaneriE. NwaneriM. BeierM. BeierS. GuirassyS. GuirassyN. AtuboluN. AtuboluR. KochR. KochK. KosugiK. KosugiN. CollinsN. CollinsL. BrassierL. BrassierN. Aseko-NkiliN. Aseko-NkiliF. ChaibiF. ChaibiR. OnyedikaR. OnyedikaR. DoanR. DoanJ. BurkardtJ. BurkardtY. EbnoutalibY. Ebnoutalib
Francoforte crest
Francoforte
SGE
3-4-2-1
Borussia Dortmund

Formazione titolare

Francoforte

Allenatore

  • N. Kovac
  • A. Huetter

Il Borussia Dortmund dovrà fare a meno di Emre Can, Giannis Konstantelias, Justin Lerma e Konstantinos Karetsas, tutti indisponibili per infortunio. Niko Kovac dovrebbe schierare dal primo minuto Gregor Kobel in porta, con una linea difensiva composta da Nico Schlotterbeck, Joane Gadou e Waldemar Anton. A centrocampo spazio a Felix Nmecha, Jobe Bellingham e Julian Ryerson, mentre Daniel Svensson ed Ethan Nwaneri agiranno sulla trequarti a supporto di Maximilian Beier e Serhou Guirassy.

L'Eintracht Frankfurt deve rinunciare a Jessic Ngankam, Malik Pimpong, Nnamdi Collins e Oscar Hoejlund. Adolf Hütter dovrebbe affidarsi a Noah Atubolu tra i pali, con Robin Koch, Keita Kosugi, Jeremiaha Maluze e Lilian Brassier in difesa. Il centrocampo prevede Mario Götze, Fares Chaibi e Raphael Onyedika, mentre Ritsu Doan, Jonathan Burkardt e Younes Ebnoutalib comporranno il tridente offensivo.

Stato di forma

BVB

BVB - Forma

VFB
V0-1
SVW
D2-2
BOD
S1-0
FCU
D0-0
SAB
V1-2
Gol segnato (subito)
5/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
SGE

SGE - Forma

M05
V1-3
SCF
D2-2
EBS
V4-0
RBL
S6-0
KOE
V1-0
Gol segnato (subito)
10/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il Borussia Dortmund ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite ufficiali. L'ultimo risultato è stata la vittoria per 2-1 contro il Sabah FK in Champions League. In precedenza, il BVB aveva pareggiato 0-0 contro l'Union Berlin in Bundesliga e perso 1-0 contro il Bodø/Glimt sempre in Champions League. Nelle cinque gare considerate, la squadra ha segnato cinque gol e ne ha subiti cinque.

L'Eintracht Frankfurt ha collezionato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è stata la vittoria per 1-0 contro il Colonia in Bundesliga. Da segnalare, però, la pesante sconfitta per 6-0 contro il RB Lipsia nella giornata precedente. Nelle cinque partite, Frankfurt ha segnato dieci gol e ne ha incassati undici.

Precedenti

Testa a testa

Borussia DortmundPareggioFrancoforte
3
1
1
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
3
Francoforte badge
Francoforte
SGE
2
FIN
Bundesliga
Francoforte badge
Francoforte
SGE
3
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
3
FIN
DFB Pokal
Francoforte badge
Francoforte
SGE
1
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
FIN
Bundesliga
Francoforte badge
Francoforte
SGE
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
0
FIN
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Francoforte badge
Francoforte
SGE
0
FIN
8Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L'incontro più recente tra le due squadre risale all'8 maggio 2026, quando il Borussia Dortmund ha battuto l'Eintracht Frankfurt per 3-2 in Bundesliga. Guardando agli ultimi cinque confronti diretti, il bilancio è equilibrato: si registrano una vittoria per il BVB, due per l'Eintracht e due pareggi, con le reti totali che testimoniano partite spesso combattute e ricche di gol.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
6420225+1714
V
D
V
V
D
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
6420114+714
D
D
V
V
V
3
FriburgoFriburgoSCF
6411156+913
S
V
D
V
V
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
6411169+713
V
V
V
D
V
5
Magonza 05Magonza 05M05
63121410+410
V
S
V
S
V
6
ElversbergElversbergELV
63121211+110
V
S
D
S
V
7
RB LipsiaRB LipsiaRBL
63031611+59
S
V
S
V
S
8
Werder BremaWerder BremaSVW
6231121209
D
D
V
D
V
9
AmburgoAmburgoHSV
6303615-99
V
V
V
S
S
10
AugsburgAugsburgFCA
62221612+48
S
D
S
D
V
11
FrancoforteFrancoforteSGE
62221016-68
V
S
D
V
S
12
FC ColoniaFC ColoniaKOE
6213811-37
S
V
S
D
S
13
HoffenheimHoffenheimTSG
62041114-36
V
S
S
V
S
14
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
72051013-36
S
S
V
S
S
15
Schalke 04Schalke 04S04
612347-35
S
S
D
V
D
16
PaderbornPaderbornSCP
612359-45
D
S
V
S
S
17
Union BerlinoUnion BerlinoFCU
6123517-125
D
V
S
S
S
18
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
71061122-113
V
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


In Bundesliga il Borussia Dortmund occupa il secondo posto, a conferma di un inizio di stagione da protagonista nella lotta al vertice. L'Eintracht Frankfurt è undicesimo, in una posizione di metà classifica che rende questa trasferta a Dortmund un'occasione per rilanciarsi.


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