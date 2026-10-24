Bundesliga - Game Week 7 24 ott 2026 - 12:30 Signal Iduna Park

Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito trovate i dettagli per accedere alla copertura live.

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Borussia Dortmund-Francoforte: data e orario

Il Borussia Dortmund ospita l'Eintracht Frankfurt al Signal Iduna Park di Dortmund in una partita valida per la Bundesliga. Il fischio d'inizio è previsto per sabato 24 ottobre alle 18:30.

I gialloneri arrivano all'appuntamento con rinnovata fiducia dopo la vittoria in Champions League contro il Sabah FK a Baku, dove Serhou Guirassy ha firmato una doppietta nel 2-1 finale. Era il primo successo del BVB dopo tre partite senza vittoria, e il morale nello spogliatoio ne ha beneficiato.

Niko Kovac guida una squadra che occupa attualmente il secondo posto in classifica, un segnale chiaro delle ambizioni stagionali del club. La continuità di rendimento resta però un tema aperto: il pareggio per 0-0 contro l'Union Berlin in Bundesliga, appena prima della trasferta europea, aveva alimentato le critiche.

L'Eintracht Frankfurt si presenta a Dortmund dall'undicesima posizione in classifica, con un percorso finora discontinuo. La squadra allenata da Adolf Hütter ha alternato prestazioni convincenti a risultati deludenti, come la pesante sconfitta per 6-0 contro il RB Lipsia.

In questa stagione i rossoneri non partecipano a competizioni europee per la prima volta in sei anni, il che lascia loro la possibilità di concentrare tutte le energie sul campionato. Per Frankfurt, una vittoria a Dortmund rappresenterebbe un salto significativo in classifica.

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Formazioni

Il Borussia Dortmund dovrà fare a meno di Emre Can, Giannis Konstantelias, Justin Lerma e Konstantinos Karetsas, tutti indisponibili per infortunio. Niko Kovac dovrebbe schierare dal primo minuto Gregor Kobel in porta, con una linea difensiva composta da Nico Schlotterbeck, Joane Gadou e Waldemar Anton. A centrocampo spazio a Felix Nmecha, Jobe Bellingham e Julian Ryerson, mentre Daniel Svensson ed Ethan Nwaneri agiranno sulla trequarti a supporto di Maximilian Beier e Serhou Guirassy.

L'Eintracht Frankfurt deve rinunciare a Jessic Ngankam, Malik Pimpong, Nnamdi Collins e Oscar Hoejlund. Adolf Hütter dovrebbe affidarsi a Noah Atubolu tra i pali, con Robin Koch, Keita Kosugi, Jeremiaha Maluze e Lilian Brassier in difesa. Il centrocampo prevede Mario Götze, Fares Chaibi e Raphael Onyedika, mentre Ritsu Doan, Jonathan Burkardt e Younes Ebnoutalib comporranno il tridente offensivo.

Stato di forma

Il Borussia Dortmund ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite ufficiali. L'ultimo risultato è stata la vittoria per 2-1 contro il Sabah FK in Champions League. In precedenza, il BVB aveva pareggiato 0-0 contro l'Union Berlin in Bundesliga e perso 1-0 contro il Bodø/Glimt sempre in Champions League. Nelle cinque gare considerate, la squadra ha segnato cinque gol e ne ha subiti cinque.

L'Eintracht Frankfurt ha collezionato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è stata la vittoria per 1-0 contro il Colonia in Bundesliga. Da segnalare, però, la pesante sconfitta per 6-0 contro il RB Lipsia nella giornata precedente. Nelle cinque partite, Frankfurt ha segnato dieci gol e ne ha incassati undici.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale all'8 maggio 2026, quando il Borussia Dortmund ha battuto l'Eintracht Frankfurt per 3-2 in Bundesliga. Guardando agli ultimi cinque confronti diretti, il bilancio è equilibrato: si registrano una vittoria per il BVB, due per l'Eintracht e due pareggi, con le reti totali che testimoniano partite spesso combattute e ricche di gol.

Classifica





In Bundesliga il Borussia Dortmund occupa il secondo posto, a conferma di un inizio di stagione da protagonista nella lotta al vertice. L'Eintracht Frankfurt è undicesimo, in una posizione di metà classifica che rende questa trasferta a Dortmund un'occasione per rilanciarsi.





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