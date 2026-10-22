Europa League - Game Week 3 22 ott 2026 - 15:00 Tupras Stadyumu

La partita è trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito trovate i dettagli per seguire il match in streaming e in televisione.

Come vedere Besiktas-Crystal Palace con una VPN

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Besiktas-Crystal Palace: data e orario

Il Tupras Stadyumu di Istanbul ospita la sfida di Europa League tra Besiktas e Crystal Palace, una gara che mette di fronte due squadre con ambizioni diverse ma con uguale bisogno di punti nel girone.

Il Besiktas di Vincenzo Italiano arriva a questo appuntamento europeo dopo un momento di forma altalenante. I bianconeri hanno battuto l'Hoffenheim in Europa League e il Kocaelispor in campionato, ma hanno ceduto contro il Trabzonspor nell'ultimo turno di Süper Lig, perdendo 2-0 in una sfida che ha evidenziato alcune fragilità difensive.

Il Crystal Palace guidato da Pierre Sage attraversa invece una fase delicata. La pesante sconfitta per 5-0 contro il Brighton in Premier League ha lasciato il segno, e anche in Europa i londinesi hanno subito un 3-2 dal Lione che ha complicato il cammino continentale degli Eagles.

In Europa League, le posizioni in classifica raccontano di un Besiktas che occupa un posto di vertice nel girone e di un Crystal Palace che si trova invece nella parte bassa della graduatoria, rendendo questa partita particolarmente importante per le ambizioni europee dei londinesi.

Le notizie sulle formazioni e gli aggiornamenti sugli infortunati saranno disponibili nelle ore che precedono il fischio d'inizio. Di seguito trovate tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Formazioni

In casa Besiktas, l'allenatore Vincenzo Italiano non ha ancora comunicato la formazione ufficiale né la lista degli indisponibili: le informazioni sugli infortunati e sui diffidati saranno aggiornate più vicino al fischio d'inizio.

Anche sul fronte Crystal Palace, Pierre Sage non ha rilasciato indicazioni ufficiali sulla probabile formazione o sulle assenze. Gli aggiornamenti sulle condizioni della rosa degli Eagles saranno resi noti nelle ore precedenti alla gara.

Stato di forma

Il Besiktas ha registrato un rendimento di 3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni. I turchi hanno vinto 4-1 contro il Marsiglia in Europa League e battuto 2-1 il Kocaelispor in campionato, ma hanno ceduto 2-0 al Trabzonspor nella gara più recente. Complessivamente, il Besiktas ha segnato 12 gol e ne ha subiti 9 in questo arco di tempo.

Il Crystal Palace ha collezionato 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte nelle ultime cinque uscite. Gli Eagles hanno battuto il Nottingham Forest 3-1 in Premier League e pareggiato 0-0 con il Leeds United, ma nell'ultimo impegno hanno subito la pesante sconfitta per 5-0 contro il Brighton. In Europa il Palace ha perso 3-2 contro il Lione. In totale, la squadra di Sage ha segnato 5 gol e ne ha incassati 11 nelle ultime cinque partite.

Precedenti

I dati sui precedenti tra Besiktas e Crystal Palace non sono al momento disponibili nel dataset fornito. Non è quindi possibile fornire un bilancio storico accurato tra le due squadre.

Classifica





In Europa League, il Besiktas occupa la quarta posizione nel girone, mentre il Crystal Palace si trova al quindicesimo posto: una differenza che rende questa sfida particolarmente determinante per le speranze europee degli Eagles, chiamati a recuperare terreno per restare in corsa nella competizione.





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