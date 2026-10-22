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Europa League
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Dove vedere Besiktas-Crystal Palace in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Besiktas vs Crystal Palace
Besiktas
Crystal Palace
Europa League

Dove vedere la partita di Europa League tra Besiktas e Crystal Palace: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Europa League - Game Week 3
Tupras Stadyumu

La partita è trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito trovate i dettagli per seguire il match in streaming e in televisione.

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Besiktas-Crystal Palace: data e orario

Il Tupras Stadyumu di Istanbul ospita la sfida di Europa League tra Besiktas e Crystal Palace, una gara che mette di fronte due squadre con ambizioni diverse ma con uguale bisogno di punti nel girone.

Il Besiktas di Vincenzo Italiano arriva a questo appuntamento europeo dopo un momento di forma altalenante. I bianconeri hanno battuto l'Hoffenheim in Europa League e il Kocaelispor in campionato, ma hanno ceduto contro il Trabzonspor nell'ultimo turno di Süper Lig, perdendo 2-0 in una sfida che ha evidenziato alcune fragilità difensive.

Il Crystal Palace guidato da Pierre Sage attraversa invece una fase delicata. La pesante sconfitta per 5-0 contro il Brighton in Premier League ha lasciato il segno, e anche in Europa i londinesi hanno subito un 3-2 dal Lione che ha complicato il cammino continentale degli Eagles.

In Europa League, le posizioni in classifica raccontano di un Besiktas che occupa un posto di vertice nel girone e di un Crystal Palace che si trova invece nella parte bassa della graduatoria, rendendo questa partita particolarmente importante per le ambizioni europee dei londinesi.

Le notizie sulle formazioni e gli aggiornamenti sugli infortunati saranno disponibili nelle ore che precedono il fischio d'inizio. Di seguito trovate tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Formazioni

Probabili formazioni Besiktas - Crystal Palace

Allenatore

  • V. Italiano

In casa Besiktas, l'allenatore Vincenzo Italiano non ha ancora comunicato la formazione ufficiale né la lista degli indisponibili: le informazioni sugli infortunati e sui diffidati saranno aggiornate più vicino al fischio d'inizio.

Anche sul fronte Crystal Palace, Pierre Sage non ha rilasciato indicazioni ufficiali sulla probabile formazione o sulle assenze. Gli aggiornamenti sulle condizioni della rosa degli Eagles saranno resi noti nelle ore precedenti alla gara.

Stato di forma

BJK

BJK - Forma

OM
V4-1
AMS
S3-2
KOB
V2-1
TSG
V2-3
TRS
S2-0
Gol segnato (subito)
11/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
CRY

CRY - Forma

LEE
D0-0
BRC
S0-2
NFO
V3-1
OL
S3-2
BHA
S5-0
Gol segnato (subito)
5/11
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il Besiktas ha registrato un rendimento di 3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni. I turchi hanno vinto 4-1 contro il Marsiglia in Europa League e battuto 2-1 il Kocaelispor in campionato, ma hanno ceduto 2-0 al Trabzonspor nella gara più recente. Complessivamente, il Besiktas ha segnato 12 gol e ne ha subiti 9 in questo arco di tempo.

Il Crystal Palace ha collezionato 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte nelle ultime cinque uscite. Gli Eagles hanno battuto il Nottingham Forest 3-1 in Premier League e pareggiato 0-0 con il Leeds United, ma nell'ultimo impegno hanno subito la pesante sconfitta per 5-0 contro il Brighton. In Europa il Palace ha perso 3-2 contro il Lione. In totale, la squadra di Sage ha segnato 5 gol e ne ha incassati 11 nelle ultime cinque partite.

Precedenti

I dati sui precedenti tra Besiktas e Crystal Palace non sono al momento disponibili nel dataset fornito. Non è quindi possibile fornire un bilancio storico accurato tra le due squadre.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
V
V
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
V
V
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
V
V
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
V
V
5
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
220051+46
V
V
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
V
V
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
V
V
8
LioneLioneOL
220053+26
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
V
V
10
Olympiacos PireoOlympiacos PireoOLY
220031+26
V
V
11
Sparta PragaSparta PragaSPP
211052+34
D
V
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
D
V
13
RennesRennesREN
211021+14
V
D
14
Dinamo ZagabriaDinamo ZagabriaDZG
211010+14
V
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
S
V
16
MilanMilanMIL
210142+23
V
S
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
V
S
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
S
V
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
S
V
20
AlkmaarAlkmaarAZ
21012203
V
S
21
SalisburgoSalisburgoSAL
210114-33
S
V
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
D
S
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
D
S
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
S
D
24
LevskiLevskiLES
201112-11
D
S
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
S
D
27
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
201116-51
D
S
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
S
S
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
S
S
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
S
S
31
MarsigliaMarsigliaOM
200215-40
S
S
31
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
200215-40
S
S
33
CelticCelticCEL
200227-50
S
S
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
S
S
35
NK CeljeNK CeljeCEL
200205-50
S
S
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
S
S
Qualificato agli ottavi di finale


In Europa League, il Besiktas occupa la quarta posizione nel girone, mentre il Crystal Palace si trova al quindicesimo posto: una differenza che rende questa sfida particolarmente determinante per le speranze europee degli Eagles, chiamati a recuperare terreno per restare in corsa nella competizione.


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