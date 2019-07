Dove vedere Bayern Monaco-Milan in tv e streaming

Il Milan di Giampaolo debutta nell'International Champions Cup contro il Bayern Monaco: le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

Il nuovo di Marco Giampaolo debutta contro il nell'International Champions Cup 2019. Lo stadio Children's Mercy Park di Kansas City sarà il teatro dell'incontro.

Con , e che hanno già giocato la loro prima partita nel torneo, il Milan è l'ultima squadra italiana che deve ancora fare il suo esordio in questa edizione dell'ICC, manifestazione giunta al suo sesto anno.

Affrontato il , già alla terza gara dopo le sfide contro e , i rossoneri saranno poi chiamati a giocare contro e rispettivamente il 28 luglio e il 3 agosto.

Per i bavaresi, a quota tre punti nel torneo grazie alla vittoria per 3-1 contro i blancos di Zidane (la gara contro i Gunners è stata invece persa per 2-1), sarà l'ultima partita in questa ICC 2019.

L'ultimo incontro tra tedeschi e rossoneri in International Champions Cup è stato nel 2017, quando un giovane Patrick Cutrone guidò con una doppietta il Milan a una netta vittoria per 4-0.

In caso di pareggio nei 90 minuti, il regolamento prevede il passaggio diretto ai calci di rigore. Non sono previsti dunque i tempi supplementari.

QUANDO SI GIOCA BAYERN MONACO-MILAN

La gara di International Champions Cup 2019 Bayern Monaco-Milan si disputa mercoledì 24 luglio alle ore 03.00 italiane. Teatro dell'incontro lo stadio Children's Mercy Park di Kansas City ( ).

DOVE VEDERE BAYERN MONACO-MILAN IN TV E STREAMING

Come tutte le gare dell'International Champions Cup 2019, anche Bayern Monaco-Milan verrà trasmessa in diretta, in chiaro e in esclusiva da Sportitalia. Per chi volesse seguire la partita in diretta sarà invece possibile collegarsi al sito www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO-MILAN

Vista la convicente prova contro il Real Madrid, Kovac potrebbe riconfermare gran parte dell'undici titolare sceso in campo contro i blancos. Il più atteso dal pubblico americano è sicuramente Lewandowski, in goal già contro la squadra di Zidane.

Per la sua prima uscita come tecnico del Milan Giampaolo dovrebbe affidarsi al 4-3-1-2 suo marchio di fabbrica. La grande novità è rappresentata dalla presenza di Krunic ed Hernandez, acquisti estivi, con Suso schierato trequartista e la coppia Piatek-Cutrone in attacco.

BAYERN MONACO (4-1-4-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Martinez, Alaba; Thiago Alcantara; Arp, Tolisso, Sanches, Coman; Lewandowski.

MILAN (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Biglia, Calhanoglu; Suso; Cutrone, Piatek.