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Dove vedere Barcellona-Real Madrid in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Barcellona vs Real Madrid
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Dove vedere la partita di LaLiga tra Barcellona e Real Madrid: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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LaLiga - Game Week 10
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Il Clasico tra Barcellona e Real Madrid è trasmesso in diretta in Italia su DAZN e in chiaro su Italia 1. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in live streaming.

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Barcellona-Real Madrid: data e orario

Lo Spotify Camp Nou ospita domenica sera uno degli appuntamenti più attesi del calendario di LaLiga: Barcellona contro Real Madrid, il Clasico che ferma il mondo del calcio.

I blaugrana arrivano all'appuntamento con un ruolino di marcia impeccabile in campionato, nove vittorie su nove giornate disputate, ma con la sconfitta di metà settimana contro il Paris Saint-Germain in Champions League ancora fresca nella memoria. Hansi Flick sa che la risposta migliore a quella battuta d'arresto passa per i tre punti contro i rivali di sempre.

Il Real Madrid di José Mourinho ha vissuto un ottobre da protagonista, collezionando quattro vittorie consecutive tra Liga e Champions League, incluso un netto 4-1 rifilato all'RB Lipsia. La squadra madrilena si presenta a Barcellona in crescita, anche se il distacco in classifica rimane di sei punti.

L'infermeria pesa su entrambe le panchine. Flick dovrà fare a meno di Dani Olmo, Andreas Christensen, Eric Garcia e Roony Bardghji, mentre Mourinho non potrà contare su Vinicius Junior, squalificato, né sugli infortunati Rodrygo e Raúl Asencio.

Il tecnico tedesco ha già anticipato la strategia per frenare Kylian Mbappé: pressing collettivo, linea alta e compattezza tra i reparti. Dal canto suo, Mourinho ha respinto i paragoni con il Barcellona, ricordando che il suo progetto è ancora agli inizi dopo un'estate di costruzione.

Una vittoria dei blaugrana varrebbe nove punti di vantaggio sul terzo posto occupato dai blancos; un successo ospite rimetterebbe invece in discussione l'intera corsa al titolo. Per seguire il Clasico in diretta, le opzioni di visione sono indicate di seguito.

Formazioni

Probabili formazioni Barcellona - Real Madrid

4-2-3-1
Barcellona crest
Barcellona
BAR
page.match.formation.title
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
J. GarciaJ. GarciaG. MartinG. MartinP. CubarsiP. CubarsiJ. CanceloJ. CanceloX. EspartX. EspartA. GordonA. GordonF. LopezF. LopezPedriPedriL. YamalL. YamalRodriRodriRaphinhaRaphinhaT. CourtoisT. CourtoisD. HuijsenD. HuijsenD. DumfriesD. DumfriesM. CucurellaM. CucurellaI. KonateI. KonateA. GulerA. GulerY. DiomandeY. DiomandeA. TchouameniA. TchouameniF. ValverdeF. ValverdeJ. BellinghamJ. BellinghamK. MbappeK. Mbappe
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
Barcellona

Formazione titolare

Real Madrid

Allenatore

  • H. Flick
  • J. Mourinho

Il Barcellona scende in campo con una difesa rimaneggiata a causa delle assenze di Jules Kounde, Andreas Christensen, Eric Garcia e Dani Olmo. Hansi Flick dovrebbe confermare la linea difensiva vista contro il PSG, con Xavi Espart terzino destro, Joao Cancelo a sinistra, e la coppia Pau Cubarsi-Gerard Martin al centro. Il probabile undici blaugrana: Joan Garcia; Xavi Espart, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo; Fermin Lopez, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon.

Il Real Madrid deve rinunciare a Vinicius Junior per squalifica e agli infortunati Rodrygo e Raúl Asencio. Mourinho si affiderà a Kylian Mbappé come terminale offensivo, con Jude Bellingham e Arda Guler a supporto. Il probabile undici madrileno: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Dean Huijsen, Ibrahima Konate, Marc Cucurella; Aurelien Tchouameni, Yan Diomande; Arda Guler, Jude Bellingham, Denzel Dumfries; Kylian Mbappé.

Stato di forma

BAR

BAR - Forma

SEV
V1-3
GET
V3-0
GAL
V1-4
BET
V2-5
PSG
S4-2
Gol segnato (subito)
17/8
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
RMA

RMA - Forma

ATM
S2-1
VIL
V1-0
ROM
V3-4
SEV
V4-1
RBL
V4-1
Gol segnato (subito)
14/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il Barcellona ha conquistato quattro vittorie nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni, con la sola sconfitta arrivata martedì contro il PSG per 4-2 in Champions League. In campionato, i blaugrana hanno battuto il Real Betis 5-2 in trasferta e il Getafe 3-0 in casa, mantenendo un rendimento offensivo straordinario. In cinque partite, la squadra di Flick ha segnato 15 gol subendone 7.

Il Real Madrid ha vinto quattro delle ultime cinque gare, con l'unica sconfitta risalente al 20 settembre contro l'Atletico Madrid per 2-1. Da quel momento, i blancos non si sono più fermati: 4-1 al Siviglia, 4-1 al Lipsia in Champions League, 3-4 alla Roma e 1-0 al Villarreal. Nelle cinque partite considerate, Madrid ha segnato 14 gol e ne ha concessi 8.

Precedenti

Testa a testa

BarcellonaPareggioReal Madrid
4
0
1
LaLiga
Barcellona badge
Barcellona
BAR
2
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
FIN
Supercoppa di Lega
Barcellona badge
Barcellona
BAR
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FIN
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Barcellona badge
Barcellona
BAR
1
FIN
LaLiga
Barcellona badge
Barcellona
BAR
4
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
FIN
Coppa del Rey
Barcellona badge
Barcellona
BAR
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FIN
11Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Nell'ultimo precedente tra le due squadre, disputato il 10 maggio 2026 in LaLiga, il Barcellona si è imposto 2-0 in casa. Considerando gli ultimi cinque incroci, i blaugrana guidano il bilancio con quattro vittorie contro una del Real Madrid, che ha prevalso 2-1 al Bernabéu nell'ottobre 2025. Il Barcellona ha segnato 14 gol e ne ha subiti 7 in questi cinque confronti.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
9900399+3027
V
V
V
V
V
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
10811208+1225
V
V
V
V
V
3
Real MadridReal MadridRMA
9702239+1421
V
V
S
V
V
4
Real BetisReal BetisBET
96121614+219
S
V
D
V
V
5
Real SociedadReal SociedadRSO
95131717016
V
V
V
S
V
6
SivigliaSivigliaSEV
94231416-214
S
D
S
V
V
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
103341411+312
D
S
S
D
S
8
VillarrealVillarrealVIL
103341514+112
V
D
S
V
V
9
Celta VigoCelta VigoCEL
9252107+311
V
D
V
D
D
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
102531313011
S
D
S
D
S
11
OsasunaOsasunaOSA
93241018-811
V
S
D
S
S
12
Racing SantanderRacing SantanderSAN
103251526-1111
V
S
D
S
S
13
LevanteLevanteLEV
92431517-210
V
D
D
S
S
14
ElcheElcheELC
102441417-310
V
D
D
V
S
15
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
823389-19
S
D
D
D
V
16
GetafeGetafeGET
9234511-69
D
S
V
S
D
17
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
92341220-89
S
D
D
V
S
18
EspanyolEspanyolESP
102261214-28
S
S
D
S
S
19
ValenciaValenciaVAL
10136717-106
S
D
D
S
V
20
MalagaMalagaMAL
10055719-125
D
S
D
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione


In LaLiga, il Barcellona occupa la prima posizione in classifica, mentre il Real Madrid si trova al terzo posto.


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