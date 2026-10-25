LaLiga - Game Week 10 25 ott 2026 - 16:00 Spotify Camp Nou

Il Clasico tra Barcellona e Real Madrid è trasmesso in diretta in Italia su DAZN e in chiaro su Italia 1. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in live streaming.

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Barcellona-Real Madrid: data e orario

Lo Spotify Camp Nou ospita domenica sera uno degli appuntamenti più attesi del calendario di LaLiga: Barcellona contro Real Madrid, il Clasico che ferma il mondo del calcio.

I blaugrana arrivano all'appuntamento con un ruolino di marcia impeccabile in campionato, nove vittorie su nove giornate disputate, ma con la sconfitta di metà settimana contro il Paris Saint-Germain in Champions League ancora fresca nella memoria. Hansi Flick sa che la risposta migliore a quella battuta d'arresto passa per i tre punti contro i rivali di sempre.

Il Real Madrid di José Mourinho ha vissuto un ottobre da protagonista, collezionando quattro vittorie consecutive tra Liga e Champions League, incluso un netto 4-1 rifilato all'RB Lipsia. La squadra madrilena si presenta a Barcellona in crescita, anche se il distacco in classifica rimane di sei punti.

L'infermeria pesa su entrambe le panchine. Flick dovrà fare a meno di Dani Olmo, Andreas Christensen, Eric Garcia e Roony Bardghji, mentre Mourinho non potrà contare su Vinicius Junior, squalificato, né sugli infortunati Rodrygo e Raúl Asencio.

Il tecnico tedesco ha già anticipato la strategia per frenare Kylian Mbappé: pressing collettivo, linea alta e compattezza tra i reparti. Dal canto suo, Mourinho ha respinto i paragoni con il Barcellona, ricordando che il suo progetto è ancora agli inizi dopo un'estate di costruzione.

Una vittoria dei blaugrana varrebbe nove punti di vantaggio sul terzo posto occupato dai blancos; un successo ospite rimetterebbe invece in discussione l'intera corsa al titolo. Per seguire il Clasico in diretta, le opzioni di visione sono indicate di seguito.

Formazioni

Il Barcellona scende in campo con una difesa rimaneggiata a causa delle assenze di Jules Kounde, Andreas Christensen, Eric Garcia e Dani Olmo. Hansi Flick dovrebbe confermare la linea difensiva vista contro il PSG, con Xavi Espart terzino destro, Joao Cancelo a sinistra, e la coppia Pau Cubarsi-Gerard Martin al centro. Il probabile undici blaugrana: Joan Garcia; Xavi Espart, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo; Fermin Lopez, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon.

Il Real Madrid deve rinunciare a Vinicius Junior per squalifica e agli infortunati Rodrygo e Raúl Asencio. Mourinho si affiderà a Kylian Mbappé come terminale offensivo, con Jude Bellingham e Arda Guler a supporto. Il probabile undici madrileno: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Dean Huijsen, Ibrahima Konate, Marc Cucurella; Aurelien Tchouameni, Yan Diomande; Arda Guler, Jude Bellingham, Denzel Dumfries; Kylian Mbappé.

Stato di forma

Il Barcellona ha conquistato quattro vittorie nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni, con la sola sconfitta arrivata martedì contro il PSG per 4-2 in Champions League. In campionato, i blaugrana hanno battuto il Real Betis 5-2 in trasferta e il Getafe 3-0 in casa, mantenendo un rendimento offensivo straordinario. In cinque partite, la squadra di Flick ha segnato 15 gol subendone 7.

Il Real Madrid ha vinto quattro delle ultime cinque gare, con l'unica sconfitta risalente al 20 settembre contro l'Atletico Madrid per 2-1. Da quel momento, i blancos non si sono più fermati: 4-1 al Siviglia, 4-1 al Lipsia in Champions League, 3-4 alla Roma e 1-0 al Villarreal. Nelle cinque partite considerate, Madrid ha segnato 14 gol e ne ha concessi 8.

Precedenti

Nell'ultimo precedente tra le due squadre, disputato il 10 maggio 2026 in LaLiga, il Barcellona si è imposto 2-0 in casa. Considerando gli ultimi cinque incroci, i blaugrana guidano il bilancio con quattro vittorie contro una del Real Madrid, che ha prevalso 2-1 al Bernabéu nell'ottobre 2025. Il Barcellona ha segnato 14 gol e ne ha subiti 7 in questi cinque confronti.

Classifica





In LaLiga, il Barcellona occupa la prima posizione in classifica, mentre il Real Madrid si trova al terzo posto.





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