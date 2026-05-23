La finale di Women's Champions League tra Barcellona e OL Lione sarà trasmessa in live streaming su Disney+. Di seguito trovi i dettagli per seguire la partita.

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Barcellona-OL Lyonnes: data e orario

La finale della Women's Champions League 2026 è pronta a scrivere un nuovo capitolo nella storia del calcio femminile europeo. Barcellona e OL Lione si affrontano all'Ullevaal Stadion di Oslo sabato 23 maggio, in quella che si preannuncia come la sfida più attesa della stagione.

Il Barcellona arriva a Oslo da campione di Spagna, avendo costruito una stagione straordinaria sotto la guida di Pere Romeu. Con 41 vittorie in 45 partite in tutte le competizioni, le blaugrana hanno conquistato la Liga F, la Supercopa de España e, nell'ultimo fine settimana, la Copa de la Reina. La solidità del gruppo è stata la chiave di un percorso quasi perfetto.

Tra i protagonisti assoluti di questa stagione catalana spicca Alexia Putellas, tornata ai suoi livelli più alti dopo un periodo difficile. La centrocampista, già vincitrice di due Palloni d'Oro, ha guidato il gruppo con autorità e personalità, diventando il punto di riferimento tecnico e mentale della squadra.

L'OL Lione, allenato da Jonatan Giraldez, ha risposto con una cavalcata altrettanto convincente. Le francesi hanno eliminato l'Arsenal nella semifinale, ribaltando la sconfitta dell'andata con una vittoria per 3-1 nel match di ritorno. Il club transalpino insegue il nono titolo europeo della sua storia, un traguardo che testimonierebbe ancora una volta la grandezza di questa società.

Le due squadre si conoscono bene: si sono già affrontate in più finali di questa competizione, con il Barcellona che ha avuto la meglio nell'ultima sfida diretta nel 2024, vincendo 2-0 a Bilbao. Lione cerca riscatto, Barcellona vuole consolidare il proprio status tra le grandi d'Europa.

Oslo attende una serata di calcio femminile di altissimo livello. Di seguito trovi tutte le informazioni su come seguire la partita in TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Il Barcellona di Pere Romeu non ha comunicato indisponibili o squalificati in vista della finale, e al momento non è stata resa nota la formazione probabile. La rosa blaugrana ha dimostrato grande profondità nel corso della stagione, con giovani come Clara Serrajordi e Aicha Camara cresciute in modo significativo nel loro primo anno da senior, affiancate da acquisti di qualità come Esmee Brugts, Vicky Lopez e Sydney Scherteinleib.

Anche il tecnico del Lione Jonatan Giraldez non ha segnalato assenze o squalifiche nel gruppo a disposizione, e la formazione titolare non è ancora stata annunciata. Ulteriori aggiornamenti sulle probabili formazioni saranno disponibili avvicinandosi al calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Barcellona si presenta alla finale con un rendimento di quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite, segnando quindici reti e subendone quattro. Le blaugrana hanno eliminato il Bayern Monaco in semifinale di Women's Champions League, vincendo 4-2 nel match decisivo dopo aver pareggiato 1-1 all'andata. Anche in campionato il ritmo non è calato, con un netto 5-0 rifilato al Levante nella Liga F.

Il Lione arriva a Oslo con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. Le francesi hanno travolto il Nantes 8-0 in Premiere Ligue nell'ultimo impegno disputato, confermando una forma offensiva devastante. Il percorso in semifinale contro l'Arsenal è stato combattuto: una sconfitta per 2-1 nell'andata, seguita da una risposta decisa con il 3-1 del ritorno.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale alla finale di Women's Champions League del 25 maggio 2024, quando il Barcellona si impose 2-0 in una partita che sancì la supremazia catalana in Europa in quel momento. Guardando ai cinque incroci registrati in questa competizione, il Barcellona ha vinto due volte, il Lione tre, con le francesi che hanno segnato complessivamente undici reti contro le sei delle spagnole. La finale del 2022 a Torino vide il Lione imporsi 3-1, mentre il primo confronto in finale, nel 2019, terminò 4-1 in favore delle transalpine.

Classifica





In questa edizione della Women's Champions League, il Barcellona ha chiuso la fase a eliminazione diretta come prima classificata nel percorso verso Oslo, con il Lione a seguire in seconda posizione.





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