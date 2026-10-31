LaLiga - Game Week 11 31 ott 2026 - 16:00 Spotify Camp Nou

La partita tra Barcellona e Deportivo Alavés è trasmessa in diretta su DAZN.

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Barcellona-Deportivo Alaves: data e orario

Il Barcellona torna al Spotify Camp Nou per affrontare il Deportivo Alavés in una sfida di LaLiga che arriva in un momento delicato per i blaugrana. Dopo undici vittorie consecutive all'inizio della stagione, Hansi Flick si trova a gestire le prime crepe di un ciclo che sembrava inarrestabile.

Le sconfitte consecutive contro il Paris Saint-Germain in Champions League e il Real Madrid in campionato hanno ridisegnato la classifica. Il vantaggio sulla seconda in classifica si è assottigliato, e ora ogni punto pesa il doppio rispetto a qualche settimana fa.

Flick ha risposto con un gesto simbolico ma significativo: una riunione di squadra informale alla Ciutat Esportiva Joan Gamper, organizzata dai giocatori stessi con Raphinha e Rodri in prima fila. L'obiettivo era ritrovare la compattezza che aveva caratterizzato il brillante avvio di stagione.

L'Alavés arriva a Barcellona con un ruolino di marcia recente tutt'altro che esaltante: tre sconfitte nelle ultime cinque partite, compresa una battuta d'arresto contro l'Atletico Madrid. La squadra di Quique Sánchez Flores cercherà di sfruttare qualsiasi momento di appannamento dei padroni di casa.

In casa Barcellona, però, la situazione difensiva preoccupa. Flick deve fare i conti con un'emergenza in retroguardia che limita le sue scelte tattiche proprio nel momento in cui la squadra ha più bisogno di solidità.

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Formazioni

Flick dovrà fare a meno di diversi elementi in difesa: Eric Garcia, Jules Kounde e Andreas Christensen sono tutti indisponibili, insieme a Roony Bardghji, Dani Olmo e Xavi Espart. Il probabile undici titolare vede Joan Garcia in porta, con Joao Cancelo, Gerard Martin, Pau Cubarsi e Alejandro Balde nella linea difensiva. A centrocampo spazio a Rodri e Pedri, mentre nel tridente offensivo sono attesi Anthony Gordon, Lamine Yamal, Fermin Lopez e Raphinha.

L'Alavés di Quique Sánchez Flores recupera la maggior parte dei suoi effettivi: out solo Facundo Garcés e Mikel Rodríguez. Il probabile schieramento ospite prevede Antonio Sivera tra i pali, Tenaglia, Koski, Valentini e Ibáñez in difesa, con Alena, Blanco e Pérez a centrocampo e il tridente Rebbach, Boyé e Antonio Martínez in attacco.

Stato di forma

Il Barcellona arriva a questa partita con un bilancio di tre vittorie, nessun pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite, con undici gol segnati e sei subiti. L'ultima sconfitta in campionato è arrivata contro il Real Madrid per 2-1, un risultato che ha interrotto una striscia di imbattibilità in LaLiga. In precedenza, i blaugrana avevano perso 4-2 contro il PSG in Champions League, anche se avevano risposto con un netto 5-2 a Betis e un 4-1 al Galatasaray.

L'Alavés ha collezionato una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite, segnando quattro gol e incassandone cinque. Il più recente risultato utile è stato il pareggio per 1-1 contro il Malaga, mentre nelle settimane precedenti la squadra aveva ceduto sia alla Celta Vigo che all'Atletico Madrid.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al maggio 2026, quando l'Alavés si impose per 1-0 in casa. Prima di quel risultato, il Barcellona aveva dominato gli scontri diretti: vittoria per 3-1 nel novembre 2025 al Camp Nou e 1-0 nel febbraio dello stesso anno. Considerando i cinque precedenti disponibili, il Barcellona ha vinto tre volte, l'Alavés due, con i blaugrana che hanno segnato complessivamente dieci gol e ne hanno subiti tre.

Classifica

In LaLiga, il Barcellona occupa la prima posizione, mentre l'Alavés è settimo in classifica.

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