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Dove vedere Barcellona-Deportivo Alaves in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Barcellona vs Deportivo Alaves
Barcellona
Deportivo Alaves
LaLiga

Dove vedere la partita di LaLiga tra Barcellona e Deportivo Alaves: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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LaLiga - Game Week 11
Spotify Camp Nou

La partita tra Barcellona e Deportivo Alavés è trasmessa in diretta su DAZN.

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Barcellona-Deportivo Alaves: data e orario

Il Barcellona torna al Spotify Camp Nou per affrontare il Deportivo Alavés in una sfida di LaLiga che arriva in un momento delicato per i blaugrana. Dopo undici vittorie consecutive all'inizio della stagione, Hansi Flick si trova a gestire le prime crepe di un ciclo che sembrava inarrestabile.

Le sconfitte consecutive contro il Paris Saint-Germain in Champions League e il Real Madrid in campionato hanno ridisegnato la classifica. Il vantaggio sulla seconda in classifica si è assottigliato, e ora ogni punto pesa il doppio rispetto a qualche settimana fa.

Flick ha risposto con un gesto simbolico ma significativo: una riunione di squadra informale alla Ciutat Esportiva Joan Gamper, organizzata dai giocatori stessi con Raphinha e Rodri in prima fila. L'obiettivo era ritrovare la compattezza che aveva caratterizzato il brillante avvio di stagione.

L'Alavés arriva a Barcellona con un ruolino di marcia recente tutt'altro che esaltante: tre sconfitte nelle ultime cinque partite, compresa una battuta d'arresto contro l'Atletico Madrid. La squadra di Quique Sánchez Flores cercherà di sfruttare qualsiasi momento di appannamento dei padroni di casa.

In casa Barcellona, però, la situazione difensiva preoccupa. Flick deve fare i conti con un'emergenza in retroguardia che limita le sue scelte tattiche proprio nel momento in cui la squadra ha più bisogno di solidità.

Per seguire la partita in diretta, di seguito trovi tutte le informazioni su canale TV e live streaming disponibili.

Formazioni

Probabili formazioni Barcellona - Deportivo Alaves

4-2-3-1
Barcellona crest
Barcellona
BAR
Formazione
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA
3-5-2
J. GarciaJ. GarciaJ. CanceloJ. CanceloG. MartinG. MartinP. CubarsiP. CubarsiA. BaldeA. BaldeRodriRodriPedriPedriA. GordonA. GordonL. YamalL. YamalF. LopezF. LopezRaphinhaRaphinhaA. SiveraA. SiveraN. TenagliaN. Tenagliateam-logoV. KoskiN. ValentiniN. ValentiniP. IbanezP. IbanezC. AlenaC. AlenaA. BlancoA. BlancoA. PerezA. PerezA. RebbachA. RebbachL. BoyeL. BoyeA. MartinezA. Martinez
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA
4-2-3-1
Barcellona

Formazione titolare

Deportivo Alaves

Allenatore

  • H. Flick
  • Q. Sanchez Flores

Flick dovrà fare a meno di diversi elementi in difesa: Eric Garcia, Jules Kounde e Andreas Christensen sono tutti indisponibili, insieme a Roony Bardghji, Dani Olmo e Xavi Espart. Il probabile undici titolare vede Joan Garcia in porta, con Joao Cancelo, Gerard Martin, Pau Cubarsi e Alejandro Balde nella linea difensiva. A centrocampo spazio a Rodri e Pedri, mentre nel tridente offensivo sono attesi Anthony Gordon, Lamine Yamal, Fermin Lopez e Raphinha.

L'Alavés di Quique Sánchez Flores recupera la maggior parte dei suoi effettivi: out solo Facundo Garcés e Mikel Rodríguez. Il probabile schieramento ospite prevede Antonio Sivera tra i pali, Tenaglia, Koski, Valentini e Ibáñez in difesa, con Alena, Blanco e Pérez a centrocampo e il tridente Rebbach, Boyé e Antonio Martínez in attacco.

Stato di forma

BAR

BAR - Forma

GET
V3-0
GAL
V1-4
BET
V2-5
PSG
S4-2
RMA
S1-2
Gol segnato (subito)
15/9
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
ALA

ALA - Forma

VAL
S0-1
ATH
D0-0
ATM
S1-2
CEL
S2-1
MAL
D1-1
Gol segnato (subito)
3/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Barcellona arriva a questa partita con un bilancio di tre vittorie, nessun pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite, con undici gol segnati e sei subiti. L'ultima sconfitta in campionato è arrivata contro il Real Madrid per 2-1, un risultato che ha interrotto una striscia di imbattibilità in LaLiga. In precedenza, i blaugrana avevano perso 4-2 contro il PSG in Champions League, anche se avevano risposto con un netto 5-2 a Betis e un 4-1 al Galatasaray.

L'Alavés ha collezionato una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite, segnando quattro gol e incassandone cinque. Il più recente risultato utile è stato il pareggio per 1-1 contro il Malaga, mentre nelle settimane precedenti la squadra aveva ceduto sia alla Celta Vigo che all'Atletico Madrid.

Precedenti

Testa a testa

BarcellonaPareggioDeportivo Alaves
4
0
1
LaLiga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
Barcellona badge
Barcellona
BAR
0
FIN
LaLiga
Barcellona badge
Barcellona
BAR
3
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
FIN
LaLiga
Barcellona badge
Barcellona
BAR
1
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
0
FIN
LaLiga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
0
Barcellona badge
Barcellona
BAR
3
FIN
LaLiga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
Barcellona badge
Barcellona
BAR
3
FIN
10Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al maggio 2026, quando l'Alavés si impose per 1-0 in casa. Prima di quel risultato, il Barcellona aveva dominato gli scontri diretti: vittoria per 3-1 nel novembre 2025 al Camp Nou e 1-0 nel febbraio dello stesso anno. Considerando i cinque precedenti disponibili, il Barcellona ha vinto tre volte, l'Alavés due, con i blaugrana che hanno segnato complessivamente dieci gol e ne hanno subiti tre.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
109014011+2927
S
V
V
V
V
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
10811208+1225
V
V
V
V
V
3
Real MadridReal MadridRMA
108022510+1524
V
V
V
S
V
4
Real BetisReal BetisBET
106221614+220
D
S
V
D
V
5
Real SociedadReal SociedadRSO
106131918+119
V
V
V
V
S
6
SivigliaSivigliaSEV
105231616017
V
S
D
S
V
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
103341411+312
D
S
S
D
S
8
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
9333129+312
V
S
D
D
D
9
Celta VigoCelta VigoCEL
10262107+312
D
V
D
V
D
10
VillarrealVillarrealVIL
113351515012
S
V
D
S
V
11
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
102531313011
S
D
S
D
S
12
EspanyolEspanyolESP
113261314-111
V
S
S
D
S
13
OsasunaOsasunaOSA
103251020-1011
S
V
S
D
S
14
Racing SantanderRacing SantanderSAN
103251526-1111
V
S
D
S
S
15
LevanteLevanteLEV
102441619-310
S
V
D
D
S
16
ElcheElcheELC
102441417-310
V
D
D
V
S
17
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
92341220-89
S
D
D
V
S
18
GetafeGetafeGET
10235515-109
S
D
S
V
S
19
ValenciaValenciaVAL
10136717-106
S
D
D
S
V
20
MalagaMalagaMAL
10055719-125
D
S
D
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

In LaLiga, il Barcellona occupa la prima posizione, mentre l'Alavés è settimo in classifica.

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