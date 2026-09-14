Dove vedere AZ Picerno-Catania in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Serie C - Game Week 5 15 set 2026 - 12:30

AZ Picerno - Catania sarà trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire il match in TV e in live streaming.

Come vedere AZ Picerno-Catania con una VPN

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AZ Picerno-Catania: martedì 15 settembre ore 18.30

AZ Picerno e Catania si affrontano in un match di Serie C valido per il Girone C. Le due squadre meridionali tornano a sfidarsi in un campionato che, nelle ultime stagioni, le ha viste protagoniste di incontri equilibrati e combattuti.

Il Picerno arriva a questa partita in un buon momento di forma, forte di tre vittorie nelle prime quattro uscite in campionato. L'unica sconfitta recente è arrivata contro il Sorrento il 12 settembre, un passo falso che non cancella la solidità mostrata nelle settimane precedenti.

Il Catania, invece, attraversa un periodo più difficile. I rossazzurri hanno perso tre delle ultime quattro partite di Serie C, e la sconfitta contro la Scafatese nell'ultimo turno ha confermato le difficoltà di una squadra che fatica a trovare continuità.

In classifica il divario è netto: per gli etnei, questa trasferta rappresenta già una prova importante per invertire la rotta.

Di seguito tutte le informazioni su dove seguire la partita in diretta TV e in live streaming, insieme alle ultime notizie sulle formazioni.

Stato di forma

Il Picerno presenta un ruolino di 3 vittorie e 1 sconfitta nelle prime quattro partite di Serie C. La vittoria più convincente è stata il 4-1 contro l'Inter U23 il 7 settembre, mentre nell'ultimo turno la squadra ha ceduto 1-0 al Sorrento.

Il Catania mostra un andamento opposto: 1 vittoria e 3 sconfitte in questo avvio di campionato. L'unica nota positiva è il netto 4-0 rifilato al Cosenza il 7 settembre. L'ultima sconfitta è arrivata contro la Scafatese il 12 settembre per 2-1, confermando un momento di difficoltà che si trascina da diverse settimane.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre si è disputato il 6 aprile 2026 in Serie C: il Catania, in casa, è stato sconfitto 2-1 dall'AZ Picerno. Considerando gli ultimi cinque precedenti, il Picerno ha ottenuto 3 vittorie contro 1 del Catania, con 1 pareggio; un bilancio che premia leggermente la formazione lucana.

Classifica













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