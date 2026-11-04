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Europa League - Game Week 4 5 nov 2026 - 15:00 AFAS Stadion

La partita tra AZ Alkmaar e Juventus è trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i dettagli per accedere alla copertura live.

La Juventus fa visita all'AZ Alkmaar all'AFAS Stadion di Alkmaar in una sfida valida per la fase a gironi di Europa League. I bianconeri di Luciano Spalletti arrivano in Olanda forti di un successo importante ottenuto nell'ultimo turno di Serie A.

La vittoria per 2-0 sul Napoli all'Allianz Stadium ha ridato fiducia all'ambiente juventino, che nelle settimane precedenti aveva vissuto momenti difficili tra risultati deludenti e tensioni con la tifoseria. Alajbegovic e Boga, entrambi dalla panchina, hanno firmato i gol decisivi nel finale di gara.

Spalletti dovrà ora gestire le energie di un gruppo che ha attraversato un periodo turbolento. La sconfitta interna contro il Genoa, che aveva preceduto il derby d'Italia contro il Napoli, aveva spinto la società a isolare la squadra in ritiro e aveva alimentato le proteste dei tifosi fuori dallo stadio.

Dall'altra parte c'è un AZ Alkmaar in un momento di forma altalenante. La squadra guidata da Leeroy Echteld ha incassato due sconfitte consecutive in Eredivisie prima di questo impegno europeo, cedendo ad Ajax e FC Twente. In Europa League, però, i nordolandesi hanno dimostrato di saper fare risultato.

In classifica di Europa League, l'AZ occupa attualmente la decima posizione, mentre la Juventus si trova al settimo posto. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti per consolidare la propria posizione nella fase a gironi.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Notizie sulle squadre

Per quanto riguarda l'AZ Alkmaar, Leeroy Echteld non ha ancora comunicato la formazione ufficiale né ha fornito aggiornamenti su infortuni o squalifiche. Ulteriori informazioni saranno disponibili più vicino al calcio d'inizio.

In casa Juventus, Luciano Spalletti non ha reso nota la probabile formazione. Non sono stati comunicati ufficialmente infortuni o squalifiche. Aggiornamenti sulla disponibilità dei giocatori saranno aggiunti nelle prossime ore.

Stato di forma

L'AZ Alkmaar arriva a questa sfida con un ruolino di marcia recente che mostra due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. I nordolandesi hanno perso le ultime due gare di Eredivisie, cedendo 1-0 all'Ajax e 0-2 al FC Twente. In Europa League hanno invece mantenuto un rendimento positivo, battendo l'Ararat Armenia 4-0 in trasferta e l'Hapoel Beer Sheva 2-1 in casa. Nelle cinque partite considerate, l'AZ ha segnato nove gol e ne ha subiti sei.

La Juventus presenta un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il successo più recente è il 2-0 sul Napoli in Serie A, preceduto dalla sconfitta per 2-0 contro il Genoa. I bianconeri hanno vinto 2-0 in casa del Lecce e pareggiato 2-2 contro il Rennes in Europa League, perdendo poi 0-3 contro la Lazio. Nelle cinque gare, la Juventus ha segnato sei reti e ne ha incassate sette.

Precedenti

I dati sugli scontri diretti recenti tra AZ Alkmaar e Juventus non sono al momento disponibili. Ulteriori informazioni storiche saranno integrate non appena disponibili.

Classifica

In Europa League, l'AZ Alkmaar occupa attualmente la decima posizione, mentre la Juventus si trova al settimo posto della classifica generale.