LaLiga - Game Week 10 24 ott 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

Atletico Madrid vs Deportivo de A Coruna è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovi le opzioni per seguire la partita in live streaming.

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Atletico Madrid-Deportivo de A Coruna: data e orario

Il Riyadh Air Metropolitano di Madrid ospita la sfida di LaLiga tra Atletico Madrid e Deportivo de A Coruna, con Diego Simeone che punta a mantenere la pressione sulle squadre di vertice del campionato spagnolo.

I Colchoneros arrivano a questo appuntamento in un momento di grande fiducia. Nelle ultime settimane hanno battuto il Real Madrid 2-1 in campionato e sconfitto il Manchester United 2-0 in Champions League, prima di strappare un punto prezioso a Stoccarda con una rimonta da dieci uomini che ha confermato il carattere della squadra.

Julian Alvarez, protagonista assoluto nella trasferta tedesca dove ha interrotto un digiuno di sei mesi, si candida a guidare l'attacco insieme a Jonathan David. L'Atletico si presenta a questa gara come seconda forza della classifica di LaLiga, con ambizioni concrete di lottare per il titolo fino alla fine.

Il Deportivo de A Coruna occupa la nona posizione in campionato e arriva a Madrid con un ruolino recente tutt'altro che brillante. Antonio Hidalgo deve fare i conti con una lista infortuni pesante che limita le opzioni offensive, rendendo il compito dei galiziani ancora più arduo.

La squadra ospite ha vinto una sola volta nelle ultime cinque partite di campionato, e lo storico dei confronti diretti non sorride al Deportivo, che non è riuscito a battere l'Atletico in nessuno degli ultimi incontri tra le due formazioni.

Per seguire la partita in diretta, di seguito trovi tutte le informazioni su canali TV e live streaming disponibili.

Formazioni

Diego Simeone dovrà rinunciare a Koke e Cristian Romero, entrambi indisponibili per infortunio. Il tecnico argentino si affiderà al seguente undici probabile: Oblak; Le Normand, Daniel Martinez, Marc Pubill, Hancko; Kang-In Lee, Barrios, Giuliano Simeone, Hjulmand; Lookman, Jonathan David.

Antonio Hidalgo deve fare i conti con un'emergenza infortuni significativa: out Zakaria Eddahchouri, Marc Casado, Pierre-Emerick Aubameyang, Noe Carrillo, Bright Ede e Yeremay Hernandez. L'undici probabile del Deportivo dovrebbe essere: Leo Roman; Ximo Navarro, Jose Gimenez, Miguel Loureiro, Giacomo Quagliata; Mario Soriano, Riki Rodriguez, Luismi Cruz, Diego Villares; Bil Nsongo, Jonathan Asp.

Stato di forma

L'Atletico Madrid ha collezionato quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. I Colchoneros hanno segnato nove gol subendone due in questo periodo, con il pareggio per 1-1 contro il VfB Stoccarda in Champions League come risultato più recente. In precedenza avevano battuto l'Espanyol 1-0 in campionato e il Manchester United 2-0 in Europa, oltre alla vittoria esterna contro il Deportivo Alaves per 2-1.

Il Deportivo de A Coruna ha ottenuto un solo pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare di campionato, con un'unica vittoria che arriva da un'amichevole contro il Porto non valida per la classifica. Il risultato più recente è il pareggio 1-1 contro il Levante in LaLiga. La squadra di Hidalgo ha segnato cinque gol e ne ha subiti sette nelle ultime cinque uscite ufficiali, con tre sconfitte consecutive in campionato prima del pari con il Levante.

Precedenti

L'ultimo incontro tra le due squadre risale al 13 gennaio 2026, quando l'Atletico Madrid si impose 1-0 in casa del Deportivo de A Coruna nella Coppa del Rey. Guardando ai cinque precedenti disponibili, l'Atletico ha vinto tre volte, con un pareggio e nessuna vittoria per il Deportivo: i galiziani non riescono a battere i Colchoneros dal lontano 2017, quando la sfida terminò 1-1 al Riazor.

Classifica





In LaLiga, l'Atletico Madrid occupa la seconda posizione, confermandosi tra le squadre in corsa per il titolo. Il Deportivo de A Coruna è nono, in una zona di classifica tranquilla ma lontana dalle ambizioni europee.





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