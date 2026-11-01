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Serie A
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Dove vedere Atalanta-Parma: streaming, canali tv, data, orario e formazioni

Atalanta vs Parma Calcio 1913
Serie A
Atalanta
Parma Calcio 1913

Come vedere la partita di Serie A tra Atalanta e Parma Calcio 1913, con orario di inizio e notizie sulle squadre

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Serie A - Game Week 10
New Balance Arena

Atalanta-Parma è un'esclusiva DAZN e non rientra tra le tre partite in co-esclusiva di questa settimana, disponibili anche su Sky Sport e in streaming su NOW. Per un periodo limitato, il piano annuale DAZN Full con pagamento dilazionato in 12 rate mensili è disponibile a 29,99 € al mese. Per i tifosi che vogliono seguire ogni partita di Serie A dell'Atalanta o del Parma, è disponibile anche DAZN MyClubPass, il piano dedicato alla singola squadra.

Atalanta-Parma è trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Per seguire il match è necessario un abbonamento alla piattaforma, accessibile tramite smart TV, smartphone, tablet o computer.

La decima giornata di Serie A si chiude al New Balance Arena di Bergamo, dove l'Atalanta di Maurizio Sarri ospita il Parma di Alberto Gilardino nel posticipo del lunedì sera.

I nerazzurri arrivano a questo appuntamento con undici punti in nove partite, un bottino che non rispecchia le ambizioni stagionali. Due pareggi consecutivi — il 4-4 casalingo contro il Frosinone e il 2-2 a Firenze contro la Fiorentina — hanno lasciato l'Atalanta dodicesima in classifica, con una difesa che continua a concedere troppo.

Sarri deve fare i conti con un'infermeria sempre più affollata. Oltre agli infortunati di lungo corso, si sono aggiunti recentemente Gianluca Scamacca e Raoul Bellanova, che salteranno anche questa partita. Il peso dell'attacco ricade ancora una volta su Nikola Krstovic, il montenegrino che nelle ultime settimane ha scalato le gerarchie offensive diventando il riferimento principale della Dea.

Il Parma arriva a Bergamo in una situazione altrettanto complicata. I gialloblù occupano il diciottesimo posto in classifica e non hanno ancora vinto una partita da quando Gilardino ha preso il posto dell'esonerato Cuesta. L'ultimo risultato è stato uno 0-0 senza reti contro l'Udinese, un pareggio che ha interrotto una serie di tre sconfitte consecutive.

Per entrambe le squadre, i tre punti in palio questa sera hanno un peso specifico enorme. L'Atalanta vuole interrompere la striscia di risultati altalenanti e avvicinarsi alla zona europea; il Parma, invece, ha bisogno di una vittoria per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e streaming.

Notizie sulle squadre

Formazioni Atalanta - Parma Calcio 1913

4-2-3-1
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Formazione
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
3-5-2
M. CarnesecchiM. Carnesecchiteam-logoR. ObricD. ZappacostaD. ZappacostaL. BernasconiL. BernasconiG. ScalviniG. ScalviniEdersonEdersonN. ZalewskiN. ZalewskiC. De KetelaereC. De KetelaereJ. RoweJ. RoweM. PasalicM. PasalicN. KrstovicN. KrstovicG. DaffaraG. DaffaraM. TroiloM. TroiloE. Del PratoE. Del PratoD. DrobnicD. DrobnicV. SierroV. SierroM. KeitaM. KeitaS. BritschgiS. BritschgiE. ValeriE. ValeriG. FabbianG. Fabbianteam-logoS. LontaniE. ToureE. Toure
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
4-2-3-1
Atalanta

Formazione titolare

Parma Calcio 1913

Panchina

Allenatore

  • M. Sarri
  • A. Gilardino

Sarri deve gestire una lunga lista di indisponibili: out Isak Hien, Odilon Kossounou, Thomas Pompei, Sead Kolasinac, Franck Kessie, Giacomo Raspadori, Thomas Kristensen, Gianluca Scamacca, Raoul Bellanova e Gianluca Gaetano. Il probabile undici nerazzurro prevede Carnesecchi in porta, con Zappacosta, Scalvini, Obric e Bernasconi in difesa; Ederson e Pasalic in mezzo al campo; Elmas, De Ketelaere e Zalewski sulla trequarti a supporto di Krstovic.

Gilardino non segnala indisponibili né squalificati nel gruppo crociato. Il probabile undici del Parma vede Daffara tra i pali, con Diego Carlos, Troilo e Del Prato in difesa; Britschgi, Bernabe, Sierro, Keita e Valeri a centrocampo; Lontani e Romero in attacco.

Atalanta

Infortuni e squalifiche

Parma Calcio 1913

Nessun giocatore escluso

Stato di forma

ATA

ATA - Forma

PAF
V3-1
MIL
S3-2
AJX
S2-0
FRC
D4-4
FIO
D2-2
Gol segnato (subito)
11/12
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
PAR

PAR - Forma

GEN
V2-1
INT
S3-0
TOR
S0-3
LAZ
S2-1
UDI
D0-0
Gol segnato (subito)
3/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

L'Atalanta ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. I nerazzurri hanno battuto il Pafos FC 3-1 in Conference League, ma hanno poi perso contro il Milan per 3-2 in Serie A e contro l'Ajax per 2-0 in Europa. I due pareggi più recenti — il 4-4 con il Frosinone e il 2-2 a Firenze — mostrano una squadra capace di segnare ma con evidenti problemi difensivi: dodici gol segnati e dodici subiti nelle ultime cinque.

Il Parma ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque di campionato. I gialloblù hanno battuto il Genoa per 2-1, ma hanno poi incassato sconfitte pesanti contro Inter (3-0), Torino (3-0) e Lazio (2-1), prima dello 0-0 dell'ultimo turno contro l'Udinese. In cinque partite, il Parma ha segnato cinque gol e ne ha subiti nove.

Precedenti

Testa a testa

AtalantaPareggioParma Calcio 1913
2
1
2
Serie A
Atalanta badge
Atalanta
ATA
4
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
0
FIN
Serie A
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
1
Atalanta badge
Atalanta
ATA
1
FIN
Serie A
Atalanta badge
Atalanta
ATA
2
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
3
FIN
Serie A
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
1
Atalanta badge
Atalanta
ATA
3
FIN
Amichevoli dei club
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
4
Atalanta badge
Atalanta
ATA
1
FIN
11Gol segnati9
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al gennaio 2026, quando l'Atalanta si impose per 4-0 in casa contro il Parma in Serie A. Guardando agli ultimi cinque incroci ufficiali, il bilancio sorride ai bergamaschi: tre vittorie dell'Atalanta, una del Parma e un pareggio. Da segnalare il 2-3 del maggio 2025, quando i crociati espugnarono Bergamo, e l'1-3 del novembre 2024, con la Dea vittoriosa in trasferta.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
LazioLazioLAZ
10910248+1628
V
V
V
V
V
2
InterInterINT
108112613+1325
S
V
V
V
V
3
RomaRomaROM
107302810+1824
V
V
D
V
D
4
ComoComoCOM
10721188+1023
V
V
V
V
D
5
MilanMilanMIL
106312112+921
V
S
V
V
D
6
FrosinoneFrosinoneFRC
106222414+1020
V
V
D
V
S
7
JuventusJuventusJUV
105231310+317
V
S
V
S
D
8
NapoliNapoliNAP
104241713+414
S
V
D
S
V
9
BolognaBolognaBOL
104241413+114
V
V
V
S
V
10
TorinoTorinoTOR
104151416-213
S
S
V
V
V
11
GenoaGenoaGEN
104151014-413
V
V
V
S
V
12
CagliariCagliariCGL
10415915-613
S
S
S
S
D
13
AtalantaAtalantaATA
103251620-411
S
D
D
S
V
14
LecceLecceLEC
103071121-109
S
S
S
V
S
15
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
10226815-78
V
D
S
S
S
16
FiorentinaFiorentinaFIO
102261523-88
V
D
S
S
S
17
SassuoloSassuoloSAS
102261626-108
S
S
S
S
D
18
MonzaMonzaMON
102171724-77
S
S
S
V
S
19
UdineseUdineseUDI
101271123-125
S
D
S
S
S
20
VeneziaVeneziaVEN
10109620-143
S
S
S
V
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

In classifica di Serie A, l'Atalanta occupa la dodicesima posizione, mentre il Parma si trova al diciottesimo posto.

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