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Serie A - Game Week 10 2 nov 2026 - 14:45 New Balance Arena

Atalanta-Parma è un'esclusiva DAZN e non rientra tra le tre partite in co-esclusiva di questa settimana, disponibili anche su Sky Sport e in streaming su NOW. Per un periodo limitato, il piano annuale DAZN Full con pagamento dilazionato in 12 rate mensili è disponibile a 29,99 € al mese. Per i tifosi che vogliono seguire ogni partita di Serie A dell'Atalanta o del Parma, è disponibile anche DAZN MyClubPass, il piano dedicato alla singola squadra.

Atalanta-Parma è trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Per seguire il match è necessario un abbonamento alla piattaforma, accessibile tramite smart TV, smartphone, tablet o computer.

La decima giornata di Serie A si chiude al New Balance Arena di Bergamo, dove l'Atalanta di Maurizio Sarri ospita il Parma di Alberto Gilardino nel posticipo del lunedì sera.

I nerazzurri arrivano a questo appuntamento con undici punti in nove partite, un bottino che non rispecchia le ambizioni stagionali. Due pareggi consecutivi — il 4-4 casalingo contro il Frosinone e il 2-2 a Firenze contro la Fiorentina — hanno lasciato l'Atalanta dodicesima in classifica, con una difesa che continua a concedere troppo.

Sarri deve fare i conti con un'infermeria sempre più affollata. Oltre agli infortunati di lungo corso, si sono aggiunti recentemente Gianluca Scamacca e Raoul Bellanova, che salteranno anche questa partita. Il peso dell'attacco ricade ancora una volta su Nikola Krstovic, il montenegrino che nelle ultime settimane ha scalato le gerarchie offensive diventando il riferimento principale della Dea.

Il Parma arriva a Bergamo in una situazione altrettanto complicata. I gialloblù occupano il diciottesimo posto in classifica e non hanno ancora vinto una partita da quando Gilardino ha preso il posto dell'esonerato Cuesta. L'ultimo risultato è stato uno 0-0 senza reti contro l'Udinese, un pareggio che ha interrotto una serie di tre sconfitte consecutive.

Per entrambe le squadre, i tre punti in palio questa sera hanno un peso specifico enorme. L'Atalanta vuole interrompere la striscia di risultati altalenanti e avvicinarsi alla zona europea; il Parma, invece, ha bisogno di una vittoria per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e streaming.

Notizie sulle squadre

Sarri deve gestire una lunga lista di indisponibili: out Isak Hien, Odilon Kossounou, Thomas Pompei, Sead Kolasinac, Franck Kessie, Giacomo Raspadori, Thomas Kristensen, Gianluca Scamacca, Raoul Bellanova e Gianluca Gaetano. Il probabile undici nerazzurro prevede Carnesecchi in porta, con Zappacosta, Scalvini, Obric e Bernasconi in difesa; Ederson e Pasalic in mezzo al campo; Elmas, De Ketelaere e Zalewski sulla trequarti a supporto di Krstovic.

Gilardino non segnala indisponibili né squalificati nel gruppo crociato. Il probabile undici del Parma vede Daffara tra i pali, con Diego Carlos, Troilo e Del Prato in difesa; Britschgi, Bernabe, Sierro, Keita e Valeri a centrocampo; Lontani e Romero in attacco.

Stato di forma

L'Atalanta ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. I nerazzurri hanno battuto il Pafos FC 3-1 in Conference League, ma hanno poi perso contro il Milan per 3-2 in Serie A e contro l'Ajax per 2-0 in Europa. I due pareggi più recenti — il 4-4 con il Frosinone e il 2-2 a Firenze — mostrano una squadra capace di segnare ma con evidenti problemi difensivi: dodici gol segnati e dodici subiti nelle ultime cinque.

Il Parma ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque di campionato. I gialloblù hanno battuto il Genoa per 2-1, ma hanno poi incassato sconfitte pesanti contro Inter (3-0), Torino (3-0) e Lazio (2-1), prima dello 0-0 dell'ultimo turno contro l'Udinese. In cinque partite, il Parma ha segnato cinque gol e ne ha subiti nove.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al gennaio 2026, quando l'Atalanta si impose per 4-0 in casa contro il Parma in Serie A. Guardando agli ultimi cinque incroci ufficiali, il bilancio sorride ai bergamaschi: tre vittorie dell'Atalanta, una del Parma e un pareggio. Da segnalare il 2-3 del maggio 2025, quando i crociati espugnarono Bergamo, e l'1-3 del novembre 2024, con la Dea vittoriosa in trasferta.

Classifica

In classifica di Serie A, l'Atalanta occupa la dodicesima posizione, mentre il Parma si trova al diciottesimo posto.