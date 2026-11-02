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Serie A
team-logoAtalanta
New Balance Arena
team-logoParma Calcio 1913
Guarda su DAZN
Simone Giromini
Con il contributo di

Dove vedere Atalanta-Parma Calcio 1913 in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Verso Atalanta-Parma Calcio 1913: le ultime notizie sulle formazioni e gli indisponibili della partita di Serie A

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Serie A - Game Week 10
New Balance Arena

Atalanta-Parma è trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Per seguire il match è necessario un abbonamento alla piattaforma, accessibile tramite smart TV, smartphone, tablet o computer.

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Atalanta-Parma Calcio 1913: lunedì 2 novembre ore 20.45

Il posticipo del lunedì sera della decima giornata di Serie A porta al New Balance Arena di Bergamo l'Atalanta di Maurizio Sarri contro il Parma di Alberto Gilardino, due squadre che arrivano a questo appuntamento con urgente bisogno di punti.

I nerazzurri hanno raccolto undici punti nelle prime nove giornate, un rendimento che non corrisponde alle ambizioni stagionali. Due pareggi consecutivi — il 4-4 casalingo contro il Frosinone e il 2-2 a Firenze contro la Fiorentina — hanno lasciato la Dea 13esima in classifica, con una difesa che continua a concedere troppo.

L'infermeria di Sarri è affollata come non mai. Scamacca e Bellanova si sono aggiunti di recente a una lista di indisponibili già lunga, costringendo il tecnico a scelte praticamente obbligate in diversi reparti. Il peso dell'attacco ricade ancora una volta su Nikola Krstovic, il montenegrino che nelle ultime settimane è diventato il riferimento principale della Dea.

Il Parma arriva a Bergamo in una situazione altrettanto delicata. I gialloblù condividono il penultimo posto con Udinese e Fiorentina e non hanno ancora vinto una partita da quando Gilardino ha preso il posto dell'esonerato Cuesta. L'ultimo risultato è stato uno 0-0 contro l'Udinese, un pareggio che ha interrotto una serie di tre sconfitte consecutive.

Per entrambe le squadre i tre punti hanno un peso specifico enorme: l'Atalanta vuole avvicinarsi alla zona europea, il Parma ha bisogno di una vittoria per allontanarsi dalla zona retrocessione. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Atalanta - Parma Calcio 1913

4-2-3-1
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Formazione
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
3-5-2
M. CarnesecchiM. Carnesecchiteam-logoR. ObricD. ZappacostaD. ZappacostaL. BernasconiL. BernasconiG. ScalviniG. ScalviniEdersonEdersonE. ElmasE. ElmasC. De KetelaereC. De KetelaereJ. RoweJ. RoweM. PasalicM. PasalicN. KrstovicN. KrstovicG. DaffaraG. DaffaraD. CarlosD. CarlosM. TroiloM. TroiloE. Del PratoE. Del PratoH. Nicolussi CavigliaH. Nicolussi CavigliaM. KeitaM. KeitaS. BritschgiS. BritschgiE. ValeriE. ValeriA. BernabeA. Bernabeteam-logoS. LontaniD. RomeroD. Romero
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
4-2-3-1
Atalanta

Formazione titolare

Parma Calcio 1913

Allenatore

  • M. Sarri
  • A. Gilardino

Sarri deve gestire una lunga lista di indisponibili: out Isak Hien, Odilon Kossounou, Thomas Pompei, Sead Kolasinac, Franck Kessie, Giacomo Raspadori, Thomas Kristensen, Gianluca Scamacca, Raoul Bellanova e Gianluca Gaetano. Il probabile undici nerazzurro prevede Carnesecchi in porta, con Zappacosta, Scalvini, Obric e Bernasconi in difesa, Ederson e Pasalic in mezzo al campo, ed Elmas, De Ketelaere e Rowe sulla trequarti a supporto di Krstovic.

Per Gilardino non si segnalano indisponibili né squalificati. Il probabile undici del Parma vede Daffara tra i pali, con Diego Carlos, Troilo e Del Prato in difesa, Britschgi, Bernabe, Keita e Nicolussi Caviglia con Valeri a centrocampo, e Lontani e Romero in attacco.

Stato di forma

ATA

ATA - Forma

PAF
V3-1
MIL
S3-2
AJX
S2-0
FRC
D4-4
FIO
D2-2
Gol segnato (subito)
11/12
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
PAR

PAR - Forma

GEN
V2-1
INT
S3-0
TOR
S0-3
LAZ
S2-1
UDI
D0-0
Gol segnato (subito)
3/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

L'Atalanta ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. I nerazzurri vengono dal 2-2 di Firenze contro la Fiorentina, preceduto dal 4-4 casalingo contro il Frosinone: in cinque partite la Dea ha segnato 11 gol ma ne ha incassati 12, un dato che racconta bene le fragilità difensive del momento.

Il Parma ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque di campionato. I gialloblù arrivano dallo 0-0 contro l'Udinese, ma prima di quel risultato avevano incassato sconfitte pesanti contro Lazio (2-1), Torino (3-0) e Inter (3-0). In cinque partite il Parma ha segnato appena due gol e ne ha subiti 10.

Precedenti

Testa a testa

AtalantaPareggioParma Calcio 1913
2
1
2
Serie A
Atalanta badge
Atalanta
ATA
4
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
0
FIN
Serie A
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
1
Atalanta badge
Atalanta
ATA
1
FIN
Serie A
Atalanta badge
Atalanta
ATA
2
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
3
FIN
Serie A
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
1
Atalanta badge
Atalanta
ATA
3
FIN
Amichevoli dei club
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
4
Atalanta badge
Atalanta
ATA
1
FIN
11Gol segnati9
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al gennaio 2026, quando l'Atalanta si impose per 4-0 in casa contro il Parma in Serie A. Guardando agli ultimi cinque incroci ufficiali, il bilancio sorride ai bergamaschi: tre vittorie dell'Atalanta contro una del Parma e un pareggio, con la nota del 2-3 del maggio 2025, quando i crociati espugnarono Bergamo.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
LazioLazioLAZ
10910248+1628
V
V
V
V
V
2
InterInterINT
108112613+1325
S
V
V
V
V
3
RomaRomaROM
107302810+1824
V
V
D
V
D
4
ComoComoCOM
10721188+1023
V
V
V
V
D
5
MilanMilanMIL
106312112+921
V
S
V
V
D
6
FrosinoneFrosinoneFRC
106222414+1020
V
V
D
V
S
7
JuventusJuventusJUV
105231310+317
V
S
V
S
D
8
NapoliNapoliNAP
104241713+414
S
V
D
S
V
9
BolognaBolognaBOL
104241413+114
V
V
V
S
V
10
TorinoTorinoTOR
104151416-213
S
S
V
V
V
11
GenoaGenoaGEN
104151014-413
V
V
V
S
V
12
CagliariCagliariCGL
10415915-613
S
S
S
S
D
13
AtalantaAtalantaATA
93241617-111
D
D
S
V
S
14
LecceLecceLEC
103071121-109
S
S
S
V
S
15
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
S
S
S
D
S
16
MonzaMonzaMON
102171724-77
S
S
S
V
S
17
FiorentinaFiorentinaFIO
91261121-105
D
S
S
S
D
18
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
9126515-105
D
S
S
S
V
19
UdineseUdineseUDI
101271123-125
S
D
S
S
S
20
VeneziaVeneziaVEN
10109620-143
S
S
S
V
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

In classifica di Serie A, l'Atalanta è tredicesima e insegue una posizione europea, mentre il Parma è penultimo e lotta per uscire dalla zona retrocessione: una sfida in cui le motivazioni non mancano da nessuna delle due parti.

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