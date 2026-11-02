Serie A - Game Week 10 2 nov 2026 - 14:45 New Balance Arena

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Atalanta-Parma Calcio 1913: lunedì 2 novembre ore 20.45

Il posticipo del lunedì sera della decima giornata di Serie A porta al New Balance Arena di Bergamo l'Atalanta di Maurizio Sarri contro il Parma di Alberto Gilardino, due squadre che arrivano a questo appuntamento con urgente bisogno di punti.

I nerazzurri hanno raccolto undici punti nelle prime nove giornate, un rendimento che non corrisponde alle ambizioni stagionali. Due pareggi consecutivi — il 4-4 casalingo contro il Frosinone e il 2-2 a Firenze contro la Fiorentina — hanno lasciato la Dea 13esima in classifica, con una difesa che continua a concedere troppo.

L'infermeria di Sarri è affollata come non mai. Scamacca e Bellanova si sono aggiunti di recente a una lista di indisponibili già lunga, costringendo il tecnico a scelte praticamente obbligate in diversi reparti. Il peso dell'attacco ricade ancora una volta su Nikola Krstovic, il montenegrino che nelle ultime settimane è diventato il riferimento principale della Dea.

Il Parma arriva a Bergamo in una situazione altrettanto delicata. I gialloblù condividono il penultimo posto con Udinese e Fiorentina e non hanno ancora vinto una partita da quando Gilardino ha preso il posto dell'esonerato Cuesta. L'ultimo risultato è stato uno 0-0 contro l'Udinese, un pareggio che ha interrotto una serie di tre sconfitte consecutive.

Per entrambe le squadre i tre punti hanno un peso specifico enorme: l'Atalanta vuole avvicinarsi alla zona europea, il Parma ha bisogno di una vittoria per allontanarsi dalla zona retrocessione. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e streaming.

Formazioni

Sarri deve gestire una lunga lista di indisponibili: out Isak Hien, Odilon Kossounou, Thomas Pompei, Sead Kolasinac, Franck Kessie, Giacomo Raspadori, Thomas Kristensen, Gianluca Scamacca, Raoul Bellanova e Gianluca Gaetano. Il probabile undici nerazzurro prevede Carnesecchi in porta, con Zappacosta, Scalvini, Obric e Bernasconi in difesa, Ederson e Pasalic in mezzo al campo, ed Elmas, De Ketelaere e Rowe sulla trequarti a supporto di Krstovic.

Per Gilardino non si segnalano indisponibili né squalificati. Il probabile undici del Parma vede Daffara tra i pali, con Diego Carlos, Troilo e Del Prato in difesa, Britschgi, Bernabe, Keita e Nicolussi Caviglia con Valeri a centrocampo, e Lontani e Romero in attacco.

Stato di forma

L'Atalanta ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. I nerazzurri vengono dal 2-2 di Firenze contro la Fiorentina, preceduto dal 4-4 casalingo contro il Frosinone: in cinque partite la Dea ha segnato 11 gol ma ne ha incassati 12, un dato che racconta bene le fragilità difensive del momento.

Il Parma ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque di campionato. I gialloblù arrivano dallo 0-0 contro l'Udinese, ma prima di quel risultato avevano incassato sconfitte pesanti contro Lazio (2-1), Torino (3-0) e Inter (3-0). In cinque partite il Parma ha segnato appena due gol e ne ha subiti 10.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al gennaio 2026, quando l'Atalanta si impose per 4-0 in casa contro il Parma in Serie A. Guardando agli ultimi cinque incroci ufficiali, il bilancio sorride ai bergamaschi: tre vittorie dell'Atalanta contro una del Parma e un pareggio, con la nota del 2-3 del maggio 2025, quando i crociati espugnarono Bergamo.

Classifica

In classifica di Serie A, l'Atalanta è tredicesima e insegue una posizione europea, mentre il Parma è penultimo e lotta per uscire dalla zona retrocessione: una sfida in cui le motivazioni non mancano da nessuna delle due parti.

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