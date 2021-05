Dove vedere Atalanta-Milan in tv e streaming

Big match dell'ultima giornata di Serie A tra Atalanta e Milan: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

L'ultima giornata della Serie A 2020/21 offre un big match come quello tra Atalanta e Milan che, non solo mette di fronte due delle squadre migliori di questo campionato, ma è anche una delle poche partite che decreteranno un verdetto in questo ultimo turno di campionato.

Se infatti l'Atalanta, che è reduce dalla sconfitta patita in finale di Coppa Italia contro la Juventus, ha già guadagnato l'accesso alla prossima Champions League (la Dea dovrà solo conoscere la sua precisa posizione in classifica), il Milan dovrà sudarsi fino all'ultimo il posto, lottando parallelamente contro Napoli e Juventus, impegnate rispettivamente contro Verona e Bologna.

Il Milan ha il destino nelle proprie mani, visto che vincendo sarebbe sicura del posto in Champions League. Con qualsiasi altro risultato, invece, i rossoneri dovranno aspettare le partite di Napoli e Juventus per capire il loro posizionamento.

Il Milan arriva per altro dalla deludente partita contro il Cagliari, finita zero a zero e che, in caso di vittoria, avrebbe potuto consegnare l'accesso matematico alla Champions League; primo match poi quindi già sprecato per Stefano Pioli.

L'Atalanta invece ha vinto contro il Genoa, soffrendo nel finale, ed ha appunto guadagnato la qualificazione alla prossima Champions League: un risultato davvero eclatante per la banda terribile di Gasperini.

QUANDO SI GIOCA ATALANTA-MILAN

La partita tra Atalanta e Milan si giocherà domencia 23 maggio, alle ore 20.45. Lo scenario della gara sarà il Gewiss Stadium di Bergamo, purtroppo ancora una volta a porte chiuse.

DOVE VEDERE ATALANTA-MILAN TV E STREAMING

Atalanta-Milan sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky, che per il triennio 2018-2021 ha acquisito i diritti di 7 partite su 10 di ogni giornata di Serie A. In particolare, si potrà assistere alla sfida del Gewiss Stadium sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e su Sky Sport (canale numero 256 del satellite).

In diretta streaming, invece, si potrà assistere a Atalanta-Milan attraverso l'applicazione gratuita Sky Go, messa a disposizione da Sky per i propri abbonati e scaricabile su dispositivi come pc, smartphone o tablet. Un'ulteriore alternativa è quella di seguire il match su NOW, previo l'acquisto di uno dei pacchetti proposti.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-MILAN

Soltanto Kovalenko indisponibile in casa Atalanta, con Gasperini che ha quindi tutti a disposizione. Formazione di titolarissimi con Malinovskyi alle spalle di Zapata e Muriel. Sulla fasce Gosens e Hateboer. In difesa Djimsiti è in vantaggio su Palomino.

Milan senza Zlatan Ibrahimovic, che ancora una volta sarà sostituito da Rebic come prima punta. Saelemaekers in vantaggio su Castillejo e Brahim Diaz su Leao. Per il resto, tutti i titolarissimi con la coppia centrale difensiva formata da Kjaer e Tomori.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Dijmsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Muriel, Zapata.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Calhanoglu; Rebic.