Dove vedere Atalanta-Juventus in tv e streaming

L'Atalanta sfida la Juventus nell'anticipo della 13ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

L' di Gian Piero Gasperini sfida in casa la capolista di Maurizio Sarri nel primo anticipo della 13ª giornata di . La Dea è attualmente quinta in classifica assieme alla con 22 punti, frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, mentre Madama guida la graduatoria imbattuta a quota 32, con un cammino di 10 vittorie e 2 pareggi.

Nei 57 precedenti in Serie A fra le due formazioni disputati in casa dei bergamaschi, la Vecchia Signora conduce con 26 vittorie, a fronte di 24 pareggi e appena 7 affermazioni dei padroni di casa.

Gli ultimi 3 confronti sono terminati tutti con il punteggio di 2-2, mentre l'ultimo successo nerazzurro risale al 3 febbraio 2001, quando la squadra guidata da Vavassori superò 2-1 i bianconeri di Ancelotti con le reti di Lorenzi e Ventola.

L'Atalanta viene da una vittoria, 2 pareggi e una sconfitta nelle ultime 4 gare disputate, la Juventus ha collezionato un pareggio e 3 vittorie consecutive nelle ultime 4 giornate. Il colombiano Luis Muriel è il miglior marcatore della Dea con 8 reti realizzate, il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo è invece il giocatore più prolifico della Juventus con un bottino di 5 goal all'attivo.

QUANDO SI GIOCA ATALANTA-JUVENTUS

Atalanta-Juventus si giocherà il pomeriggio di sabato 23 novembre 2019 al Gewiss Stadium di Bergamo. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 15.00.

DOVE VEDERE ATALANTA-JUVENTUS IN TV E STREAMING

L'anticipo Atalanta-Juventus sarà trasmesso in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre).

Gli abbonati alla tv satellitare potranno seguire la partita anche in diretta mediante Sky Go sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook collegandosi semplicemente al sito ufficiale della piattaforma.

C'è inoltre l'opzione rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva dell'emittente satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-JUVENTUS

Gasperini non potrà disporre degli squalificati Ilicic e Malinovskyi, mentre sono da verificare le condizioni di Duvan Zapata e Freuler. Il colombiano non è ancora al top dopo l'infortunio muscolare che lo ha costretto al forfait nelle ultime giornate, lo svizzero ha accusato un lieve affaticamento dopo gli impegni con la Nazionale svizzera ma dovrebbe farcela. Sulla trequarti spazio a Pasalic alle spalle delle due punte Gomez e Muriel. A centrocampo Castagne e Gosens sono in vantaggio su Hateboer per giocare sulle fasce, con De Roon accanto a Freuler in mezzo. In difesa Dijmsiti si candida a completare la linea a tre con Toloi e Palomino.

Sarri recupera Pjanic e Matuidi a centrocampo, entrambi quindi dovrebbero partire regolarmente dal 1' insieme a Khedira. Sulla trequarti Bernardeschi è sempre in vantaggio su Ramsey, mentre davanti c'è il dubbio Cristiano Ronaldo: se il portoghese non dovesse farcela pronta la coppia argentina Dybala-Higuain, in caso contrario il Pipita è favorito sulla Joya. In difesa De Sciglio sostituirà l'infortunato Alex Sandro.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Dijmsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; A. Gomez, Muriel.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Cristiano Ronaldo, Higuain.