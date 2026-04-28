Dove vedere Atalanta-Genoa in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Il ko di Cagliari sembra aver spento definitivamente le già flebili speranze Champions dell'Atalanta, che nella trentacinquesima giornata di Serie A proverà a consolidare il settimo posto nell'incrocio contro il Genoa.
Se la Dea vive umori contrastanti, il Grifone - seppur sconfitto a Marassi dal Como - può dormire sonni tranquilli: salvezza ugualmente in cassaforte e obiettivo raggiunto con largo anticipo.
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Come guardare Atalanta-Genoa in diretta? Canale TV e diretta streaming
Atalanta-Genoa sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), nonché visibile in tv anche su DAZN.
Il match, inoltre, sarà disponibile in streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app su dispositivi mobili, su NOW, su Sky Go e utilizzando NordVPN.
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Atalanta-Genoa: ora di inizio
Atalanta-Genoa si gioca sabato 2 maggio 2026, alle ore 20:45, alla New Balance Arena di Bergamo.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabili formazioni Atalanta-Genoa
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. All. Palladino.
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Amorim, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson; Ekhator, Vitinha. All. De Rossi.