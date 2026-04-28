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Claudio D'Amato

Dove vedere Atalanta-Genoa in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Atalanta vs Genoa
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Tutte le info su Atalanta-Genoa, anticipo della trentacinquesima giornata di Serie A: formazioni, canale tv e copertura streaming.

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Il ko di Cagliari sembra aver spento definitivamente le già flebili speranze Champions dell'Atalanta, che nella trentacinquesima giornata di Serie A proverà a consolidare il settimo posto nell'incrocio contro il Genoa.

Se la Dea vive umori contrastanti, il Grifone - seppur sconfitto a Marassi dal Como - può dormire sonni tranquilli: salvezza ugualmente in cassaforte e obiettivo raggiunto con largo anticipo.

Tutto su Atalanta-Genoa, incluse le info relative a canale tv, formazioni e diretta streaming.

Come guardare Atalanta-Genoa in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Atalanta-Genoa sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), nonché visibile in tv anche su DAZN.

Il match, inoltre, sarà disponibile in streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app su dispositivi mobili, su NOW, su Sky Go e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN 

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Atalanta-Genoa: ora di inizio

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Serie A - Serie A
New Balance Arena

Atalanta-Genoa si gioca sabato 2 maggio 2026, alle ore 20:45, alla New Balance Arena di Bergamo.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Atalanta - Genoa

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • R. Palladino

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • D. De Rossi

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Probabili formazioni Atalanta-Genoa

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. All. Palladino.

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Amorim, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson; Ekhator, Vitinha. All. De Rossi.

Forma

ATA
-Forma

Goal segnato (subito)
7/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

GEN
-Forma

Goal segnato (subito)
4/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Partite tra le due squadre

ATA

Ultime 5 partite

GEN

5

Vittorie

0

Pareggi

0

Vittorie

17

Goal segnati

4
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Classifica

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