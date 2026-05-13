Dove vedere Atalanta-Bologna in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Atalanta e Bologna si sfidano in occasione della 37esima giornata di Serie A.

La Dea, settima in classifica, è reduce dalla prestigiosa vittoria di San Siro per 2-3 contro il Milan, mentre i rossoblù hanno fatto altrettanto replicando lo stesso risultato al 'Maradona' contro il Napoli. La squadra di Italiano è invece ottava, a -6 proprio da quella di Palladino.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Atalanta-Bologna in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita tra Atalanta e Bologna verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Per vedere Atalanta-Bologna in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Come guardare ovunque con una VPN

Atalanta-Bologna: ora di inizio

Serie A - Serie A New Balance Arena

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La gara fra Atalanta e Bologna, valida per la trentasettesima giornata di Serie A Enilive, si giocherà domenica 17 maggio, alla New Balance Arena di Bergamo, con fischio d’inizio ore 18.00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Atalanta - Bologna Probabile formazione Panchina Allenatore R. Palladino Probabile formazione Panchina Allenatore V. Italiano

Probabili formazioni Atalanta-Bologna

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; De Roon, Kolasinac, Ahanor; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Kristovic. All. Palladino.

BOLOGNA (4-3-3): Pessina; Joao Mario, Helland, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson, Pobega; Orsolini, Castro, Rowe. All. Italiano.

Forma

Momento di forma non eccellente per entrambe le squadre: Milan con una sola rete segnata nelle ultime 5 giornate, mentre l’Atalanta è stata eliminata dalla Coppa Italia e in campionato non vince da quattro turni.

Partite tra le due squadre

Classifica