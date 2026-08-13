Dove vedere Atalanta-Athletic Bilbao in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Amichevoli dei club - Game Week 1 14 ago 2026 - 14:45

La partita tra Atalanta e Athletic Bilbao è trasmessa in Italia. Di seguito trovi i canali TV e le opzioni di live streaming disponibili per seguire l'amichevole in diretta.

Come vedere Atalanta-Athletic Bilbao con una VPN

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Atalanta-Athletic Bilbao: venerdì 14 agosto ore 20:45

L'Atalanta affronta l'Athletic Bilbao in un'amichevole estiva che mette di nuovo di fronte queste due squadre a pochi mesi di distanza dall'ultimo confronto in Champions League.

L'Atalanta ha chiuso la scorsa stagione di Serie A con un pareggio per 1-1 contro la Fiorentina e ha costruito la preparazione estiva con risultati alterni. La vittoria per 3-0 contro lo Schalke 04 ha dato fiducia al gruppo, anche se la sconfitta contro il Feyenoord ha mostrato margini di miglioramento ancora da colmare.

L'Athletic Bilbao arriva a questa sfida dopo un precampionato vivace. I Baschi hanno battuto Burgos CF e Racing Santander entrambe le volte per 3-0, ma hanno ceduto al Marsiglia nell'ultima uscita, incassando tre reti.

Il club basco, fedele alla sua politica di tesserare esclusivamente giocatori di origine basca, rappresenta un modello unico nel panorama calcistico mondiale. La loro identità culturale si riflette in uno stile di gioco fisico, intenso e collettivo.

Questo è un test significativo per entrambe le squadre prima dell'inizio delle rispettive stagioni. Bergamaschi e baschi hanno già un precedente fresco in memoria: la sfida di Champions League del gennaio 2026, terminata 2-3 in favore dell'Athletic.

Per sapere dove seguire la partita in diretta TV e in live streaming, tutte le informazioni sono riportate di seguito.

Stato di forma

L'Atalanta ha ottenuto tre vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle ultime cinque partite disputate. I bergamaschi hanno vinto l'ultima uscita per 3-0 contro lo Schalke 04 e in precedenza avevano battuto l'S.S. Arezzo per 3-2 e la propria Under 23 per 2-1. L'unica sconfitta è arrivata contro il Feyenoord per 2-1.

L'Athletic Bilbao ha collezionato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare. I Baschi hanno perso la partita più recente contro il Marsiglia per 3-1, dopo due successi consecutivi per 3-0 contro Burgos CF e Racing Santander. Il pareggio per 2-2 contro l'Eibar completa il quadro.

Precedenti

Testa a testa Pareggio 0 0 1 Champions League Atalanta ATA 2 Athletic Bilbao ATH 3 FIN 2 Gol segnati 3 Partite senza 2.5 goal 1 / 1 Entrambe le squadre hanno segnato 1 / 1

L'unico precedente disponibile tra le due squadre è la sfida di Champions League del 21 gennaio 2026, quando l'Athletic Bilbao si impose per 3-2 in casa dell'Atalanta. In quell'occasione i Baschi portarono a casa il match con una rimonta nella seconda metà di gara.





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