Serie C - Game Week 11 25 ott 2026 - 12:30

Arzignano Valchiampo-Novara sarà trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.

Come vedere Arzignano Valchiampo-Novara con una VPN

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Arzignano Valchiampo-Novara: data e orario

Arzignano Valchiampo e Novara si affrontano nel Girone A di Serie C in una sfida che mette di fronte due squadre separate da otto posizioni in classifica ma accomunate dalla necessità di muovere punti.

I giallocelesti arrivano all'appuntamento dopo la sconfitta per 1-0 contro il Cittadella nell'ultima giornata, un risultato che ha interrotto una striscia positiva. Prima di quel passo falso, l'Arzignano aveva battuto la Juventus Next Gen per 2-1, confermando la propria capacità di competere ad alti livelli nel girone.

Il Novara vive invece un momento più complicato. I piemontesi vengono dal pareggio per 2-2 in casa dell'AlbinoLeffe, un risultato che non ha migliorato la loro posizione nella parte bassa della classifica. Nelle ultime cinque partite la squadra ha subito otto reti, un dato che racconta le difficoltà difensive del momento.

La sfida diretta più recente tra le due formazioni, disputata nel febbraio 2026, si concluse sull'1-1. Nei cinque precedenti disponibili il Novara ha avuto la meglio in due occasioni, con due pareggi e una vittoria per l'Arzignano a completare il quadro.

Per l'Arzignano Valchiampo si tratta di una partita da non sbagliare per non perdere contatto con le posizioni di vertice del girone. Per il Novara, invece, i tre punti potrebbero valere molto in ottica salvezza.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda l'Arzignano Valchiampo, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. Gli aggiornamenti saranno aggiunti a ridosso del calcio d'inizio.

Sul fronte Novara la situazione è analoga: non si registrano comunicazioni ufficiali su indisponibili o diffidati. Le probabili formazioni saranno rese note nelle ore precedenti alla partita.

Stato di forma

L'Arzignano Valchiampo presenta nelle ultime cinque partite di Serie C un ruolino di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. I giallocelesti hanno perso 1-0 contro il Cittadella nell'ultima giornata, ma in precedenza avevano battuto la Juventus Next Gen per 2-1 e vinto per 3-0 in casa dell'AC Carpi. Nel periodo considerato la squadra ha segnato otto reti e ne ha subite sei.

Il Novara mostra un andamento di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. I piemontesi hanno pareggiato 2-2 in casa dell'AlbinoLeffe nell'ultima giornata, dopo aver perso 2-0 contro il Cittadella. Complessivamente nelle cinque gare il Novara ha realizzato sette reti e ne ha incassate otto.

Precedenti

Il precedente più recente tra Arzignano Valchiampo e Novara risale al 27 febbraio 2026, quando le due squadre si divisero la posta con un pareggio per 1-1 in casa dei giallocelesti in Serie C. Nei cinque precedenti disponibili il Novara conta due vittorie contro una dell'Arzignano Valchiampo, con due pareggi a completare il quadro.

Classifica





Nel Girone A di Serie C l'Arzignano Valchiampo occupa la sesta posizione, mentre il Novara si trova quattordicesimo: i giallocelesti giocano in casa con il vantaggio della classifica, mentre i piemontesi hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla parte bassa del girone.





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