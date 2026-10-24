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Dove vedere Arsenal-Everton in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Arsenal vs Everton
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Premier League

Dove vedere la partita di Premier League tra Arsenal e Everton: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Premier League - Game Week 8
Emirates Stadium

La partita tra Arsenal ed Everton sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Utilizza i link qui sotto per attivare o gestire il tuo abbonamento e non perdere nemmeno un minuto del match.

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Arsenal-Everton: data e orario

L'Arsenal ospita l'Everton all'Emirates Stadium di Londra in una sfida di Premier League che arriva in un momento delicato per entrambe le squadre. I Gunners, campioni in carica del campionato inglese, tornano a giocare davanti al proprio pubblico dopo una notte europea intensa in Germania.

Mikel Arteta porta a casa un punto prezioso dalla trasferta di Monaco, dove l'Arsenal ha pareggiato 2-2 contro il Bayern Monaco in Champions League. Un risultato che prolunga la straordinaria striscia di imbattibilità dei londinesi nella fase a gironi della competizione europea, ora arrivata a 15 partite consecutive senza sconfitta.

Martin Odegaard, capitano e cuore pulsante del centrocampo gunner, ha guidato la squadra con una prestazione di alto livello in Baviera, servendo un assist di rara qualità per il gol di Eberechi Eze. Il norvegese ha ammesso che il pareggio è stato un risultato equo, pur ritenendo che la vittoria fosse alla portata dei suoi.

Bruno Guimaraes, arrivato in estate dal Newcastle per 75 milioni di sterline in una delle operazioni più discusse del mercato estivo, sta trovando continuità dopo un avvio condizionato da un infortunio all'inguine. Il centrocampista brasiliano ha parlato apertamente dell'emotività del suo addio ai Magpies, ma ora è concentrato sulla conquista di trofei con la sua nuova squadra.

L'Everton di David Moyes arriva a Londra in una fase di campionato non esaltante, reduce da una sconfitta per 2-0 contro il Chelsea. I Toffees occupano la parte centrale della classifica e cercano punti per risalire. La sfida all'Emirates rappresenta un banco di prova importante per misurare le reali ambizioni stagionali della squadra di Merseyside.

Per seguire la partita in diretta, di seguito trovi tutte le informazioni su come vederla in TV e in live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Arsenal - Everton

4-2-3-1
Arsenal crest
Arsenal
ARS
page.match.formation.title
Everton crest
Everton
EVE
4-2-3-1
D. RayaD. RayaR. CalafioriR. CalafioriB. WhiteB. WhiteGabrielGabrielE. KonsaE. KonsaM. OedegaardM. OedegaardB. GuimaraesB. GuimaraesD. RiceD. RiceE. EzeE. EzeN. MaduekeN. MaduekeK. HavertzK. HavertzJ. PickfordJ. PickfordV. MykolenkoV. MykolenkoJ. BranthwaiteJ. BranthwaiteJ. TarkowskiJ. TarkowskiA. Maitland-NilesA. Maitland-NilesJ. GrealishJ. GrealishH. ArmstrongH. ArmstrongK. Dewsbury-HallK. Dewsbury-HallJ. GarnerJ. GarnerM. RoehlM. RoehlT. BarryT. Barry
Everton crest
Everton
EVE
4-2-3-1
Arsenal

Formazione titolare

Everton

Allenatore

  • M. Arteta
  • D. Moyes

Mikel Arteta dovrà fare a meno di diversi elementi importanti: William Saliba, Christos Tzolis, Piero Hincapie e Bukayo Saka sono tutti indisponibili per infortunio. La probabile formazione vede David Raya in porta, con una difesa composta da Riccardo Calafiori, Ben White, Gabriel ed Ezri Konsa. A centrocampo spazio a Martin Odegaard, Bruno Guimaraes e Declan Rice, mentre il tridente offensivo dovrebbe essere formato da Eberechi Eze, Noni Madueke e Kai Havertz.

In casa Everton, David Moyes non segnala indisponibili. Il probabile undici vede Jordan Pickford tra i pali, con una linea difensiva composta da Vitaliy Mykolenko, Jarrad Branthwaite, James Tarkowski e Ainsley Maitland-Niles. A centrocampo agiranno Jack Grealish, Harrison Armstrong, Kiernan Dewsbury-Hall e James Garner, con Merlin Roehl e Thierno Barry a supporto dell'attacco. Aggiornamenti sulle formazioni potrebbero essere disponibili nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Stato di forma

ARS

ARS - Forma

BHA
S3-0
LEE
V2-1
LIL
V3-0
NFO
V0-1
FCB
D2-2
Gol segnato (subito)
8/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
EVE

EVE - Forma

TOT
D0-0
WOL
V1-0
IPS
V1-0
HUL
D2-2
CHE
S0-2
Gol segnato (subito)
4/4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

L'Arsenal arriva a questa partita con un rendimento solido nelle ultime cinque uscite: tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. I Gunners hanno battuto il Nottingham Forest per 1-0 in trasferta e il Lille per 3-0 in Champions League, prima di fermarsi sul 2-2 contro il Bayern Monaco martedì sera. L'unica battuta d'arresto del periodo è arrivata contro il Brighton, con una pesante sconfitta per 3-0 che ha interrotto un momento di forma brillante. Complessivamente, la squadra di Arteta ha segnato otto gol e ne ha subiti sette in questo frangente.

L'Everton presenta un bilancio più altalenante: una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque. I Toffees hanno battuto l'Ipswich Town per 1-0 e raggiunto il Tottenham sullo 0-0, ma sono stati sconfitti 2-0 dal Chelsea nella gara più recente. Il pareggio per 2-2 contro l'Hull City evidenzia una squadra che fatica a mantenere la solidità difensiva. In totale, la formazione di Moyes ha realizzato quattro gol subendone cinque in questo periodo.

Precedenti

Testa a testa

ArsenalPareggioEverton
3
2
0
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Everton badge
Everton
EVE
0
FIN
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FIN
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FIN
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
Everton badge
Everton
EVE
0
FIN
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Everton badge
Everton
EVE
1
FIN
6Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Il confronto più recente tra le due squadre risale al marzo 2026, quando l'Arsenal si impose per 2-0 all'Emirates Stadium in Premier League. Guardando agli ultimi cinque precedenti, i Gunners hanno la meglio nel bilancio complessivo, con tre vittorie contro una dell'Everton e un pareggio. L'unico successo degli ospiti nel recente passato arriva dall'incontro del dicembre 2025, quando i Toffees vinsero per 1-0 in casa. Complessivamente, l'Arsenal ha dimostrato una chiara superiorità in questa serie di confronti diretti.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
V
V
S
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
7511235+1816
V
V
V
V
D
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
V
V
S
D
S
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
V
S
V
D
V
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
S
D
V
D
D
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
724196+310
D
S
D
V
D
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
S
D
V
D
D
9
Ipswich TownIpswich TownIPS
83141216-410
D
S
V
S
V
10
Hull CityHull CityHUL
723287+19
S
D
S
D
D
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
72231014-48
S
S
V
S
D
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
V
D
V
S
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
D
D
D
S
D
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
S
V
D
S
V
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
7133913-46
V
S
S
D
D
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
D
S
S
S
V
17
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
7133610-46
V
D
S
D
D
18
Coventry CityCoventry CityCOV
7205614-86
S
V
V
S
S
19
FulhamFulhamFUL
7124710-35
V
S
D
D
S
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
S
S
S
S
D
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione


In classifica di Premier League, l'Arsenal occupa la seconda posizione, mentre l'Everton si trova all'ottavo posto.


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