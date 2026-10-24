Premier League - Game Week 8 24 ott 2026 - 10:00 Emirates Stadium

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Arsenal-Everton: data e orario

L'Arsenal ospita l'Everton all'Emirates Stadium di Londra in una sfida di Premier League che arriva in un momento delicato per entrambe le squadre. I Gunners, campioni in carica del campionato inglese, tornano a giocare davanti al proprio pubblico dopo una notte europea intensa in Germania.

Mikel Arteta porta a casa un punto prezioso dalla trasferta di Monaco, dove l'Arsenal ha pareggiato 2-2 contro il Bayern Monaco in Champions League. Un risultato che prolunga la straordinaria striscia di imbattibilità dei londinesi nella fase a gironi della competizione europea, ora arrivata a 15 partite consecutive senza sconfitta.

Martin Odegaard, capitano e cuore pulsante del centrocampo gunner, ha guidato la squadra con una prestazione di alto livello in Baviera, servendo un assist di rara qualità per il gol di Eberechi Eze. Il norvegese ha ammesso che il pareggio è stato un risultato equo, pur ritenendo che la vittoria fosse alla portata dei suoi.

Bruno Guimaraes, arrivato in estate dal Newcastle per 75 milioni di sterline in una delle operazioni più discusse del mercato estivo, sta trovando continuità dopo un avvio condizionato da un infortunio all'inguine. Il centrocampista brasiliano ha parlato apertamente dell'emotività del suo addio ai Magpies, ma ora è concentrato sulla conquista di trofei con la sua nuova squadra.

L'Everton di David Moyes arriva a Londra in una fase di campionato non esaltante, reduce da una sconfitta per 2-0 contro il Chelsea. I Toffees occupano la parte centrale della classifica e cercano punti per risalire. La sfida all'Emirates rappresenta un banco di prova importante per misurare le reali ambizioni stagionali della squadra di Merseyside.

Per seguire la partita in diretta, di seguito trovi tutte le informazioni su come vederla in TV e in live streaming.

Formazioni

Mikel Arteta dovrà fare a meno di diversi elementi importanti: William Saliba, Christos Tzolis, Piero Hincapie e Bukayo Saka sono tutti indisponibili per infortunio. La probabile formazione vede David Raya in porta, con una difesa composta da Riccardo Calafiori, Ben White, Gabriel ed Ezri Konsa. A centrocampo spazio a Martin Odegaard, Bruno Guimaraes e Declan Rice, mentre il tridente offensivo dovrebbe essere formato da Eberechi Eze, Noni Madueke e Kai Havertz.

In casa Everton, David Moyes non segnala indisponibili. Il probabile undici vede Jordan Pickford tra i pali, con una linea difensiva composta da Vitaliy Mykolenko, Jarrad Branthwaite, James Tarkowski e Ainsley Maitland-Niles. A centrocampo agiranno Jack Grealish, Harrison Armstrong, Kiernan Dewsbury-Hall e James Garner, con Merlin Roehl e Thierno Barry a supporto dell'attacco. Aggiornamenti sulle formazioni potrebbero essere disponibili nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Stato di forma

L'Arsenal arriva a questa partita con un rendimento solido nelle ultime cinque uscite: tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. I Gunners hanno battuto il Nottingham Forest per 1-0 in trasferta e il Lille per 3-0 in Champions League, prima di fermarsi sul 2-2 contro il Bayern Monaco martedì sera. L'unica battuta d'arresto del periodo è arrivata contro il Brighton, con una pesante sconfitta per 3-0 che ha interrotto un momento di forma brillante. Complessivamente, la squadra di Arteta ha segnato otto gol e ne ha subiti sette in questo frangente.

L'Everton presenta un bilancio più altalenante: una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque. I Toffees hanno battuto l'Ipswich Town per 1-0 e raggiunto il Tottenham sullo 0-0, ma sono stati sconfitti 2-0 dal Chelsea nella gara più recente. Il pareggio per 2-2 contro l'Hull City evidenzia una squadra che fatica a mantenere la solidità difensiva. In totale, la formazione di Moyes ha realizzato quattro gol subendone cinque in questo periodo.

Precedenti

Il confronto più recente tra le due squadre risale al marzo 2026, quando l'Arsenal si impose per 2-0 all'Emirates Stadium in Premier League. Guardando agli ultimi cinque precedenti, i Gunners hanno la meglio nel bilancio complessivo, con tre vittorie contro una dell'Everton e un pareggio. L'unico successo degli ospiti nel recente passato arriva dall'incontro del dicembre 2025, quando i Toffees vinsero per 1-0 in casa. Complessivamente, l'Arsenal ha dimostrato una chiara superiorità in questa serie di confronti diretti.

Classifica





In classifica di Premier League, l'Arsenal occupa la seconda posizione, mentre l'Everton si trova all'ottavo posto.





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