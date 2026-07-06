Dove vedere Argentina-Egitto in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

La partita è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovate il canale e il link per seguire la sfida in streaming.

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Argentina-Egitto: data e orario

L'Argentina campione del mondo torna in campo all'Atlanta Stadium per affrontare l'Egitto negli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2026. Per l'Albiceleste si tratta di un altro passo verso quello che sarebbe un trionfo storico senza precedenti nel calcio moderno.

Lionel Scaloni porta in campo una squadra che ha dimostrato carattere e qualità in egual misura. Dopo aver battuto Algeria, Austria e Giordania, l'Argentina ha superato anche Capo Verde in modo sofferto, vincendo 3-2 ai tempi supplementari grazie a un autogol all'111° minuto. La difesa ha mostrato qualche crepa, ma davanti il gol non è mai mancato.

Lionel Messi continua a stupire tutti. Il capocannoniere assoluto nella storia dei Mondiali è a un passo dal diventare il sesto giocatore di sempre a segnare nelle prime cinque partite di una stessa edizione. A 38 anni, la sua presenza in campo rimane il fattore decisivo di questa Argentina.

Dall'altra parte, l'Egitto arriva a questo appuntamento sull'onda dell'entusiasmo per un momento storico. La vittoria ai rigori contro l'Australia ha rappresentato il primo successo egiziano in un match di eliminazione diretta ai Mondiali. Hossam Hassan ha costruito una squadra difficile da battere, con soltanto una sconfitta nelle ultime otto partite.

Mohamed Salah entra in questo ottavo di finale come il giocatore che ha creato più occasioni da gol in tutto il torneo, con 16 opportunità generate per i compagni. La sua capacità di incidere nelle partite che contano renderà la sfida difensiva dell'Argentina tutt'altro che semplice.

Il vincitore di questa sfida attende ai quarti di finale la vincente tra Svizzera e Colombia. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Formazioni

Lionel Scaloni dovrebbe affidarsi a un undici consolidato. Il probabile XI argentino vede Emiliano Martinez in porta, con Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez e Nicolas Tagliafico in difesa. A centrocampo spazio a Thiago Almada, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister ed Enzo Fernandez, con Lionel Messi e Lautaro Martinez nel ruolo di riferimento offensivo. Non risultano infortuni né squalifiche per i campioni del mondo in carica.

Per l'Egitto, Hossam Hassan deve fare a meno di Ahmed Abou El Fotouh, unico assente per infortunio. Il probabile undici dei Faraoni prevede Mostafa Ahmed Shobeir tra i pali, una linea difensiva composta da Karim Hafez, Rami Rabia, Yasser Ibrahim e Mohamed Hany, con Emam Ashour, Marwan Ateya e Mohanad Lasheen a centrocampo e il trio offensivo formato da Omar Marmoush, Mohamed Salah e Mostafa Ziko.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche 13 A. Abou El Fotouh

Stato di forma

L'Argentina arriva all'appuntamento con cinque vittorie consecutive, compresa quella in amichevole contro l'Islanda per 3-0 a giugno. Nella fase a gironi del torneo, i campioni del mondo hanno battuto Algeria 3-0, Austria 2-0, Giordania 3-1 e infine Capo Verde 3-2 dopo i supplementari. Quattro vittorie, dodici gol segnati e quattro subiti: la fase realizzativa è solida, mentre la tenuta difensiva resta un punto su cui Scaloni vorrà lavorare.

L'Egitto presenta un ruolino più vario ma comunque positivo. Nelle ultime cinque partite conta tre vittorie e due pareggi, con l'unica sconfitta del periodo risalente a un'amichevole contro il Brasile (1-2) a giugno. Nel torneo ha pareggiato 1-1 contro Belgio e Iran, battuto la Nuova Zelanda 3-1 e superato l'Australia ai rigori dopo l'1-1 nei tempi regolamentari. Tre delle quattro partite disputate a questi Mondiali si sono concluse in parità al 90°: un dato che racconta molto del carattere difensivo di questa squadra.

Precedenti

ARG Ultima partita EGI 1 Vittoria 0 Pareggi 0 Vittorie Egitto 0 - 2 Argentina 2 Goal segnati 0 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 0/1

Le due squadre si sono affrontate una sola volta, il 26 marzo 2008: amichevole vinta 2-0 dall’Argentina in Egitto.

Classifica





L'Argentina ha chiuso al primo posto nel Girone J, mentre l'Egitto si è qualificato come secondo nel Girone G.





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