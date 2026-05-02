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Stefano Silvestri

Dove vedere Arezzo-Vicenza in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Serie C
S.S. Arezzo vs LR Vicenza
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LR Vicenza

Arezzo-Vicenza è la prima partita della Supercoppa di C, competizione che mette di fronte le vincitrici dei tre gironi della terza serie: dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

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Arezzo e Vicenza danno il via alla Supercoppa di Serie C. Ovvero la competizione che mette di fronte le vincitrici dei tre gironi della terza serie, compreso il Benevento che scenderà in campo solamente a partire dalla seconda giornata.

L'Arezzo ha appena vinto il girone B, tagliando il traguardo davanti all'Ascoli al termine di un emozionante testa a testa; il Vicenza, invece, aveva già dominato il girone A conquistando la promozione con larghissimo anticipo.

Tutte le informazioni su Arezzo-Vicenza della Supercoppa di C: quando si gioca e dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Come guardare Arezzo-Vicenza in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Arezzo-Vicenza verrà proposta in diretta televisiva e in abbonamento da Sky, in particolare sul canale numero 253 del satellite. Non ci sarà una diretta in chiaro sulla Rai.

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Sarà possibile seguire la gara anche in streaming, su varie tipologie di dispositivi, grazie a NOW abbonandosi al pacchetto Pass Sport. L'alternativa, per i clienti Sky, è rappresentata dall'app senza costi aggiuntivi SkyGo.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Arezzo-Vicenza: ora di inizio

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Serie C - Super Cup

Arezzo-Vicenza è in programma per il tardo pomeriggio di oggi, sabato 2 maggio, al Comunale Città di Arezzo: calcio d'inizio alle ore 17.30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabile formazione Arezzo

AREZZO (4-3-3): Venturi; De Col, Coppolaro, Chiosa, Righetti; Mawuli, Iaccarino, Ionita; Arena, Cianci, Pattarello. All. Bucchi

Probabile formazione Vicenza

VICENZA (3-5-2): Gagno; Cuomo, Leverbe, Sandon; Caferri, Zonta, Carraro, Rada, Costa; Capello, Morra. All. Gallo

Forma

ARE
-Forma

Goal segnato (subito)
10/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

LRV
-Forma

Goal segnato (subito)
10/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Partite tra le due squadre

ARE

Ultime 2 partite

LRV

1

Vittoria

0

Pareggi

1

Vittoria

2

Goal segnati

2
Partite con più di 2,5 gol
1/2
Entrambe le squadre a segno
1/2

Classifica

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