Dove vedere Arezzo-Vicenza in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Arezzo e Vicenza danno il via alla Supercoppa di Serie C. Ovvero la competizione che mette di fronte le vincitrici dei tre gironi della terza serie, compreso il Benevento che scenderà in campo solamente a partire dalla seconda giornata.
L'Arezzo ha appena vinto il girone B, tagliando il traguardo davanti all'Ascoli al termine di un emozionante testa a testa; il Vicenza, invece, aveva già dominato il girone A conquistando la promozione con larghissimo anticipo.
Tutte le informazioni su Arezzo-Vicenza della Supercoppa di C: quando si gioca e dove vedere la partita in diretta tv e streaming.
Come guardare Arezzo-Vicenza in diretta? Canale TV e diretta streaming
Arezzo-Vicenza verrà proposta in diretta televisiva e in abbonamento da Sky, in particolare sul canale numero 253 del satellite. Non ci sarà una diretta in chiaro sulla Rai.
Sarà possibile seguire la gara anche in streaming, su varie tipologie di dispositivi, grazie a NOW abbonandosi al pacchetto Pass Sport. L'alternativa, per i clienti Sky, è rappresentata dall'app senza costi aggiuntivi SkyGo.
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Arezzo-Vicenza: ora di inizio
Arezzo-Vicenza è in programma per il tardo pomeriggio di oggi, sabato 2 maggio, al Comunale Città di Arezzo: calcio d'inizio alle ore 17.30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Arezzo
AREZZO (4-3-3): Venturi; De Col, Coppolaro, Chiosa, Righetti; Mawuli, Iaccarino, Ionita; Arena, Cianci, Pattarello. All. Bucchi
Probabile formazione Vicenza
VICENZA (3-5-2): Gagno; Cuomo, Leverbe, Sandon; Caferri, Zonta, Carraro, Rada, Costa; Capello, Morra. All. Gallo